Cristian Tudor Popescu a reacționat despre vestea că substanța interzisă descoperită în corpul Simonei Halep a ajuns în organism după ingerarea unui supliment alimentar contaminat.

Cristian Jura, judecător la TAS, a făcut dezvăluirea despre tenismenă.

"Se pare că s-a identificat modalitatea prin care Roxadustatul a pătruns în organismul sportivei, și anume prin ingerarea unui supliment alimentar contaminat. Produsul contaminat este un produs care conține o substanță interzisă, fără ca aceasta să fie precizată pe eticheta produsului sau în informațiile accesibile printr-un demers rezonabil de căutare pe internet", a declarat Jura, conform Prosport.

Anunțul l-a bucurat nespus pe Cristian Tudor Popescu.

"Asta ar putea s-o ajute să obțină o ridicare provizorie a suspendării, în vreme ce speța se va judeca în continuare. Ar putea să participe, deci, la turneele de început de an din Australia, precum și la AOpen.

Pentru subsemnatul nu e o surpriză că roxadustatul a fost ingerat de Simona fără știrea ei. Am spus și am repetat de la bun început, cât de ferm am putut, că nu pot să cred că Simona s-a dopat.

Însă faptul dă de gândit. Cum să fie contaminat un supliment alimentar, în sensul că roxadustat e înăuntru, dar nu e scris pe etichetă, nici pe prospect, nici pe internet. Un supliment alimentar!? Roxadustat e ou, lapte sau zahăr, substanțe care sunt trecute ca posibil prezente în cantități foarte mici pe unele produse alimentare", a spus Cristian Tudor Popescu pentru gsp.