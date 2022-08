Ce spune Cristian Tudor Popescu despre retragerea Simonei Halep din tenis

Cristian Tudor Popescu a comentat despre Simona Halep după eliminarea rușinoașă de la US Open.

Românca a fost învinsă în trei seturi de necunoscuta Daria Snigur, 2-6, 6-0, 4-6.

Jurnalistul crede că tenismena din Romania nu este aproape de retragere și mai are multe de spus în tenis.

Cristian Tudor Popescu îi dă în continuare șanse Simonei Halep pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

"Nu ar trebui să vorbim despre Simona Halep ca aflându-se la final de carieră. Treizeci de ani nu mai reprezintă o limită de vârstă care să presupună retragerea în tenisul actual.

Nu cred că putem discuta despre retragere. Anul ăsta spuneam că nu se mai poate duce între primele zece jucătoare din lume, or, a realizat această performanță extraordinară.

Despre ce vorbim? A făcut semifinală la Wimbledon, a câștigat la Toronto, e un an excelent pentru ea, până la urmă. Are șanse să se califice la Turneul Campioanelor... a pierdut la New York, dar se întâmplă", a spus Cristian Tudor Popescu la PRO Arena.