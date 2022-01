Cristian Tudor Popescu, reacție surprinzătoare despre Simona Halep și Sorana Cîrstea după eliminarea de la Australian Open

Bun cunoscător al tenisului, Cristian Tudor Popescu a analizat jocul Simonei Halep cît și al Soranei în optimile Australian Open.

Publicistul o pune pe "Sori" pe primul loc în topul preferințelor sale când vine vorba despre tenismenele din România.

Simona Halep a fost eliminată de Alize Cornet, iar Sorana Cîrstea a fost trimisă acasă de Iga Swiatek în turul 4 la Grand Slam-ul de la Melbourne.

"Ambele meciuri ar fi putut avea alt sfârșit, atât Simona cât și Sorana ar fi putut câștiga. În cazul meciului Soranei, un meci pe contre, aproape niciun fel de minge de apărare, de umplutură, să fie în teren ca să fie pusă. Atât Iga, cât și Sorana au atacat fiecare minge, cu fiecare minge au vrut să facă mereu câte ceva să câștige punctul.

Ads

Sorana a jucat dintotdeauna așa, mă uit la ea de mai bine de 10 ani, e cea mai spectaculoasă jucătoare dintre jucătoarele noastre, știe tot, tenis complet și foarte agresiv. Singurul parametru care a împiedicat-o să joace cel mai bun tenis al ei, în afara accidentărilor și ele dese, a fost procentajul.

Procentajul determinat de starea psihică, în primul rând, ea nu a reușit să își strunească nervii, să se concentreze, să câștige punctele importante prin stabilitate. Acum e o jucătoare matură, s-au închegat lucrurile, s-a adunat jocul ei și de aici acest Australian Open făcut foarte bun de Sorana și ea va continua să joace bine și în turneele următoarele.

Simona a avut acel moment care m-a speriat în primul set, am crezut că abandonează, sau în al doilea, nu mai știu, nu se mai ducea la minge, aproape că nu mai lovea, dădea din mâini. Am înțeles că a durut-o stomacul de la căldură, dar chiar și așa, Simona a tras de ea, am văzut ambiția de la celălalt turneu, și-a dus ambiția la capăt, s-a văzut că nu s-a simțit bine", a spus Cristian Tudor Popescu la Pro X.

Simona Halep a căzut pe locul 23 după Australian Open, iar Sorana Cîrstea a ajuns pe poziția 31 în lume.