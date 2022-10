Cristian Tudor Popescu nu înțelege motivul retragererii lui Daniil Medvedev în meciul contra lui Novak Djokovic.

În prima lor înfruntare directă din acest an, Novak Djokovic şi Daniil Medvedev au jucat în semifinale la Astana Open. Medvedev a câştigat primul set, cu 6-4, apoi Djokovici s-a impus în setul al doilea, la tie-break, scor 7-6 (5).

La finalul celui de-al doilea act, Medvedev şi-a anunţat abandonul.

Cristian Tudor Popescu a reacționat după retragerea suprinzătoare a lui Daniil Medvedev.

"Djokovic a făcut eforturi uriașe să rupă apărarea caracatiței Medvedev, omul care ajunge la orice minge. A răzbit în setul 2, după ce îl pierduse pe primul, câștigând cu 8-6 unul dintre cele mai frumoase tie-break-uri din câte am văzut.

Și, deodată, stupoare: Medvedev, care luptase la capacitate maximă până la ultima minge, se duce la Djoković, îi spune câteva cuvinte, strânge mâna sârbului și arbitrului și părăsește terenul. Nu cere asistență medicală, un consult, o pauză, nimic", a scris jurnalistul pentru gsp.

After @DjokerNole took the second set, Medvedev has withdrawn due to injury in Astana#AstanaOpen pic.twitter.com/w33Iyozrce— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2022