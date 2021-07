In cadrul unei dezbateri pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, candidatii de peste Prut s-au intrecut in replici acide si atacuri la persoana. Printre personaje s-a regasit si fostul deputat PSD Cristian Rizea, care si-a facut aparitia cu o pereche de pantofi din piele de crocodil.

La un moment dat, in timpul dezbaterii, Octavian Ticu, candidat pe listele Partidului Unitatii Nationale (PUN) afirma ca "unicul regret" al sau este ca "nu traim intr-o epoca in care as putea sa-i rup maxilarul individului (n.red.: se adreseaza lui Cristian Rizea)".

Un alt candidat care s-a remarcat a fost fostul deputat PSD Cristian Rizea, care a aparut la dezbatere incaltat cu o pereche de pantofi din piele de crocodil.

"Vreau sa-l intreb pe cetateanul asta...penal. Are pantofi din piele de crocodil care costa mai mult decat busul meu", afirma la un moment dat Vasile Costiuc, candidat din partea PPDD.

"Sunt in declaratia de avere. (...) Vedeti sa nu va manance crocodilul pentru ca musca rau asta", a replicat Rizea.

Cristian Rizea este fost deputat roman, membru al PSD-ului de peste Prut. El este condamnat in Romania la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie. Politicianul a fost acuzat de DNA ca a pretins de la un om de afaceri suma de 300.000 de euro, disimulata sub forma a doua contracte de imprumut fictive.

Cristian Rizea a primit cetatenia moldoveneasca in 2017, sustine el. In 2020, fostul presedinte, Igor Dodon, i-a retras acestuia cetatenia, pentru ca ar fi obtinut-o in mod ilegal. Rizea spune ca decretul emis de Dodon este la fel de ilegal si sustine ca actele sale moldovenesti sunt in regula, relateaza Agora.md