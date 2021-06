Ingrijorari in PNL inainte de motiunea impotriva ministrului Ghinea. Scenariile care pun coalitia in pericol

Ingrijorari in Partidul National Liberal (PNL) inaintea votului pe motiunea simpla depusa de social-democrati impotriva ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

Desi au luat decizia prin vot, luni, 14 iunie, la sedinta Biroului Executiv al PNL, ca parlamentarii PNL sa voteze impotriva motiunii simple, in partid exista ingrijorarea in aceste zile ca ar putea exista liberali care sa voteze motiunea, in contextul ultimelor evolutii privind Planul National de Rezilienta si Redresare (PNRR).

"Astazi in BEX s-a dat vot ca toti liberalii sa voteze impotriva motiunii depusa de PSD impotriva lui Ghinea. Totusi, la aceasta ora se vorbeste despre faptul ca ar putea fi colegi care sa voteze motiunea pentru a-I da o lectie lui Ghinea, in contextual PNRR. Si lupta pentru Congres din interior ar putea avea repercusiuni la votul de maine. Maine am putea avea surprize", au precizat surse liberale pentru Ziare.com.

Ce efecte are motiunea simpla

Chiar daca adoptarea unei motiuni simple nu produce efecte concrete, un eventual vot dat de anumiti liberali in favoarea demersului PSD ar insemna un nou conflict in coalitie, si chiar posibil ruperea acordului dintre cele doua partide. Precizam ca, spre deosebire de motiunea de cenzura care duce la caderea Guvernului, motiunea simpla are ca efect doar adresarea unui avertisment politic cu scopul de a remedia o situatie eronata fara a crea de partea Guvernului obligatia de a o respecta.

In istoria parlamentara, au fost depuse si motiuni simple indreptate impotriva unui membru al Guvernului, asa cum am exemplificat si mai sus. Important de precizat este ca astfel de motiuni nu produc efecte in sensul in care Guvernul ar fi obligat prin reprezentantii sai sa faca o remaniere, astfel incat ministrul vizat de o astfel de motiune sa fie inlocuit.

In acest sens, prin Decizia Curtii Constiutionale nr. 148/2007 s-au retinut urmatoarele: "Curtea retine ca in sistemul constitutional al Romaniei, ca si in majoritatea celorlalte tari, controlul parlamentar, in general, este fara sanctiune. Unica exceptia cand controlul parlamentar are si sanctiune este cea in care acest control se exercita prin motiunea de cenzura, a carei adoptare are ca finalitate demiterea Guvernului.

Curtea Constitutionala constata ca notiunea de "motiune simpla" a fost introdusa in Constitutie cu prilejul revizuirii acesteia, cand, prin noua redactare a art.112 alin.(2), s-a largit si continutul motiunii, Camera care o adopta putand sa-si exprime pozitia nu numai cu privire la o problema ce a facut obiectul unei interpelari, ci si cu privire la alte probleme ale politicii interne sau externe. Prin motiunea simpla s-a pus la dispozitia parlamentarilor un instrument mai eficient de realizare a functiei de control a Parlamentului asupra Guvernului, dar adoptarea unei motiuni simple nu are ca efect juridic direct revocarea unui membru al acestuia. Motiunea simpla are, insa, efecte in plan politic, marcand o victorie a fortelor politice care au initiat-o si sustinut-o, cu un ecou corespunzator in opinia publica".

Drept urmare, si daca motiunea simpla anuntata de PSD va fi adoptata, premierul Florin Citu nu este obligat sa-l demita, astfel ca ministrul Cristian Ghinea poate face parte in continuare din Cabinetul sau.

Insa, daca motiunea va trece marti cu sprijinul unor liberali, avand in vedere istoria recenta a relatiei dintre PNL si USRPLUS, e posibil sa asistam la o noua criza politica majora care ar putea sa afecteze, atat sansele lui Florin Citu la sefia PNL, cat si sansele lui Dan Barna la Congresul din toamna.