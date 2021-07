Cristian Ghinea ameninţă că USR PLUS pleacă de la guvernare, dacă se schimbă portofoliile în Executiv. „Vorbim de un Guvern care nu reuşeşte să facă reformele”

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Cristian Ghinea a declarat vineri, 23 iulie, că USR PLUS pleacă de la guvernare, în cazul în care se schimbă configuraţia portofoliilor în Executiv, după Congresul PNL.

El a mai spus că este enervant ca miniştrii de la USR PLUS să fie sac de box în campania internă a PNL, iar pe 28 august va fi o şedinţă a partidului la care vor fi discuţii ce va face mai departe USR PLUS.

„Este destul de enervant că în campania internă din PNL suntem folosiţi noi ca sac de box, noi, miniştrii USR PLUS mai ales. Asta trebuie să înceteze pentru că nu face decât să erodeze încrederea în parteneri şi e nevoie în coaliţie de încredere. Apoi, se tot vântură ideea că e ca în jocul ăla cu scaunele muzicale, că se plimbă unii, se aşează şi rămân oamenii pe afară, că se redistribuie ministerele ca un fel de... E o tâmpenie.

Înţeleg că sunt unii supăraţi de prin PNL, nu ne-au dat ministerele lor. Ministerele nu sunt ale PNL, ministerele se distribuie pe o formulă rezultată din alegeri. USR PLUS a avut 15 la sută în alegeri, asta este ponderea noastră în coaliţie, înţelegem că PNL a trecut de la un guvern monocolor la un guvern de coaliţie, dar nu e ca şi când s-au dat de pomană ministere. Un guvern stabil şi o coaliţie trebuie să se bazeze pe o predictibilitate. Noi avem oameni foarte potriviţi pentru ministerele pe care le avem. Nu vorbesc despre mine, dau exemplul lui Drulă, din nou. De ce ar trebui să fie sub semnul întrebării aceste idei, că are cineva aceste proiecte în care are cineva din PNL cheful de a schimba şi mesajul meu este foarte clar şi răspicat, nu se pune problema de o schimbare a portofoliilor, după Congresul PNL. Dacă aşa se pune problema, atunci plecăm”, a explicat Cristian Ghinea, vineri la Timişoara.

El a mai spus că Guvernul nu este în pericol să cadă, în cazul în care sunt făcute reformele promise aşa cum îşi doreşte USR PLUS. El a precizat că pe 28 august va fi un comitet al USR PLUS pentru discuta despre un raport privitor la ce s-a întâmplat de când formaţiunea este la guvernare.

„Guvernul nu este în pericol să cadă, vorbim de un Guvern care nu reuşeşte să facă reformele aşa cum le-am vrea noi, cei de la USR PLUS, reforme agreate în programul de guvernare. De ce nu reusşeşte? Pentru că toată lumea aşteaptă să termine jocul muzical de la PNL din Congres. În 28 august vom avea un comitet în care colegii noştri din ţară vor veni şi vom avea o discuţie pe un raport cu ce s-a întâmplat de când suntem la guvernare. Nu se va lua atunci o decizie, dar vom avea o primă discuţie de ce vom face mai departe. Dacă e după mine, va trebui la şase luni să spunem partidului asta am reuşit să facem, asta nu am reuşit, mai stăm, nu mai stăm, preferinţa mea ar fi să mai stăm cât putem încă să livrăm”, a completat Ghinea.

Potrivit unor informaţii apărute în spaţiul public, după Congresul PNL, Florin Cîţu ar intenţiona o rediscutare a împărţirii portofoliilor în Guvern între cele trei partide de guvernare.





Ghinea, revoltat de atacurile venite din PNL



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat, joi seară, că declaraţia lui Rareş Bogdan potrivit căreia PNRR ar fi fost aprobat dacă Marcel Boloş ar fi fost ministrul Fondurilor Europene este ”o măgărie”. Ghinea susţine că Boloş a prezentat un ”pdf de prezentare”, nicidecum un PNRR, iar acela a fost făcut ”să dea bine la alegeri”. ”Chestia asta în care fiecare este în campanie internă în partid şi se trezeşte să dea castane la miniştrii USR PLUS trebuie să înceteze”, afirmă Ghinea.

”Presa cred că puteţi depune mărturie ce eforturi am făcut pentru a ţine coaliţia unită în jurul acestui proiect. Nu ajuta pe nimeni să avem un scandal politic pe PNRR. A trebuit să rspund eu pentru nişte decizii pe care nu le-am luat eu (...) Tendinţa era de explozie pe pereţi care nu ar fi ajutat pe nimeni”, a declarat, joi eară, la Digi 24, Cristian Ghinea.

”Domnul Boloş pretinde că PNRR pe care l-a lăsat el în decembrie – care nu era un PNRR, era un document pdf de prezentare, PNRR înseamnă câteva zeci de mii de pagini (...) Domnul Boloş pretinde că acea listă de investiţii avea 60% verde. Este ca şi cum eu m-aş înscrie la un concurs de frumueţe şi aş declara că am 75 de kile. E credibil? Uitaţi cum arăt! Domnul Boloş, care nu a citit regulamentul, a avut nişte opinii. Nu aşa se face”, a adăugat ministrul.

Acesta a precizat că a tăcut foarte mult şi nu a reacţionat la atacurile venite din PNL.

”Una dintre problemele PNRR a fost că a trebuit să luăm la mână nişte chestiuni care au fost puse acolo....ca să dea bine la alegeri. Luaţi docmentul din decembrie....(...) Problema este de stil de guvernare. Nu este ok să zici la televizor o sumă şi să crezi aşteptări de 4 ori suma aia. Este ceea ce a făcut domnul Boloş”, a mai afirmat ministrul.