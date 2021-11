Cristian Ghinea, despre negocierile dintre PNL și PSD: „Îşi împart cioara de pe gard. România se află în procedura de deficit excesiv”

Vicepreşedintele USR şi fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene a declarat luni, 8 noiembrie, că implementarea măsurilor anunţate către PSD, dacă social-democraţii ar intra la guvernare cu PNL, ar ajunge estimativ la peste 30 miliarde lei, iar aceasta este doar lista scurtă de măsuri.

El a mai atras atenţia că România trebuie să se încadreze în nişte ţinte de deficit bugetar, inclusiv în acest an.

„PSD şi PNL îşi împart cioara de pe gard România se află în procedura de deficit excesiv (EDP). Aşa a lăsat-o PSD, prin guvernarea ”fără număr”. PNL a preluat buba. În procedura de deficit excesiv, România s-a angajat să atingă următoarele niveluri ale deficitului pentru a ieşi din EDP: -8% din PIB in 2021, -6.2% din PIB in 2022, -4.4% din PIB in 2023, -2.9% din PIB in 2024. Stăm sub 8% în acest an? Pare că da. Dar la limită. Şi pentru că la buget au venit în 2021 plăţi de impozite amânate din 2020 din cauză de pandemie. Evident, la anul nu mai avem asta. Apoi, am avut o creştere economică mare (7% noi - media UE e de 4,8%, în SUA e 6,5%).

Creşterea economică fiind peste cea pe care a fost construit bugetul, ar fi trebui ca, logic, deficitul bugetar să fie mai mic. Dacă era aşa, păstram spaţiu ca să avem de unde coborî anul viitor la 6,2%. Cu toate acestea – creştere economică peste estimare + încasări bugetare one-off mari - abia ne încadrăm în 8%”, a scris Cristian Ghinea, luni pe Facebook.



El a făcut şi o serie de calcule privinte cheltuielile cu pensiile şi alocaţiile.

„Cea mai dificilă negociere care urma între USR şi PNL ar fi fost cea pe buget. Dacian Cioloş a tot repetat zilele trecute că trebuie să avem o discuţie pe program ŞI pe buget. Pentru că, evident, programul fără buget e discuţie teoretică. Pentru că ştim situaţia gravă a finanţelor. Pentru că a coborî la 6,2 anul viitor e foarte greu. Pentru că bani pentru Anghel Saligny nu vor fi. USR este un partid conştiincios cu finanţele publice şi aşteptam să vedem cum plănuieşte PNL să nu arunce bugetul în aer, cu toate promisiunile pe care le-a tot făcut. M-am apucat să calculez puţin ce ar însemna pentru buget ce cere PSD. 24,3 miliarde lei la pensii dacă se aplică legea Olguţei, 3 miliarde lei la alocaţii.

La pensii, fix legea Olguţa e cea care a aruncat în aer stabilitatea bugetului de pensii: bani fără număr, din pix, fără legătură cu creşterea economică şi inflaţia. Evident, cerinţa PSD ca legea Olguţa să fie aplicată imediat aruncă în aer PNRR – trebuie să avem o formulă predictibilă de crescut pensiile. După ce săptămâna trecută PSD cerea imperativ aplicarea legii, astăzi au dat-o la întors. O creşterea de pensii de 11%. De ce 11% şi nu 10,5 sau 11,5? Mister. Cineva de la PSD s-a apucat de croşetat bugetul şi le-a dat cu virgulă. Asta rezolvă problema cu PNRR? Evident că nu. Că aplică legea Olguţa integral sau că vin cu o cifră din burtă mai mică e fix invers faţă de ceea ce trebuie pentru PNRR: o formulă predictibilă, bazată pe factori statistici, aplicată automat în fiecare an”, a completat Ghinea.

Vicepreşedintele USR a vorbit şi despre legea aşa-zisei plafonări a preţului la energie, care este o „aberaţie bugetară” pe care o vom avea de dus.

„Şi astea nu sunt singurele aberaţii bugetare pe care le vom avea de dus. Legea aşa numită de plafonare a preţului la energie, trecută în parlament de PSD şi PNL impune un mecanism prin care statul promite că dă nişte bani firmelor din energie, pe diferenţa de preţ. O bombă bugetară. Mecanismele liberale propuse de USR (temporare, cu efect pe preţ, dar cu impact limitat pe buget) au fost refuzate. PNLSD a proclamat ”plafonarea preţului” care sună bine ca PR dar de fapt este ”mutăm pe buget toate costurile”. Aici e şi o sursă mare de corupţie: să aprobe politicienii dosar cu dosar de returnat banii către companii.

Oamenii care nu au fost capabili să împartă granturile mici pentru firme pe urgenţă de pandemie fără să încerce să le fraudeze (i-a oprit Năsui), vor avea de decis din pix miliarde de lei compensaţii către companiile din energie. Să vă ţineţi anul viitor. Forma iniţială a legii estima în expunerea de motive un impact bugetar de 1,3 miliarde de lei. În parlament au tot extins aplicabilitatea astfel încât acum nu putem calcula, dar ştim că va fi rău. Zic că minim 3 miliarde putem adăuga. Sărim deci de 30 de miliarde. Şi asta e doar lista scurtă a PSD. În cele 100 de măsuri PSD sunt fel de fel de propoziţii generale care cert costă, dar nimeni nu ştie cât şi nici nu pot calcula pentru că nu e clar ce vor. Doar să sune bine”, a mai spus fostul ministru al Fondurilor Europene.

Ghinea i-a îndemnat pe liberali să lase Ministerul de Finanţe social-democraţilor, deoarece vrea să vadă cum fac aceştia bugetul pentru 2022.

„Deci, PNL nu discută cu un partid responsabil fiscal ca USR, dar se milogeşte la PSD-30-miliarde-dintr-un-foc. Evident, şi PNL şi PSD fantazează la alte 50 miliarde lei din PNDL, bani care nu există şi nu vor avea de unde să bugeteze. În acest timp subminează posibilitatea de a trage banii din PNRR – care există, sunt reali, trebuie doar să nu ne împuşcăm în picior. Ceea ce propune PSD şi strânge degetul PNL în uşă. De ce acceptă PNL? Eu nu am un răspuns raţional PNL, doar o singură chestie te rog: dacă pupaţi Piaţa Endependenţei astăzi, măcar lasă Ministerul de Finanţe la PSD. Vreau să văd cum face PSD un buget pentru 2022. Te rog!”, a conchis Cristian Ghinea.