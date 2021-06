Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, considera ca liderii Partidului Social Democrat Vasile Dincu si Marcel Ciolacu au un complex freudian cu fostul lider al partidului, Liviu Dragnea. Ghinea sustine ca cei doi "l-au pupat in fund" pe Dragnea atatia ani, "s-au milogit" ca sa le dea functii, dupa care l-au tradat, precizand ca tot universul lor moral se invarte in jurul acestei tradari. In opinia lui Ghinea, social-democratii nu se pricep la fonduri europene, "se uita ca maimuta la la algoritmi".

Cristian Ghinea a fost intrebat in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV daca este un mic Dragnea, asa cum sustine Vasile Dincu, deoarece, asa cum fostul lider PSD controla banii din PNDL, el il controleaza pe cei din PNRR.

"Cred ca domnul Dincu, domnul Ciolacu au un complex freudian cu Dragnea. Pana la urma l-au pupat in fund pe Dragnea atatia ani, au stat sa se milogeasca sa le dea Dragnea in functii pe ici pe colo, dupa care l-au tradat. Drept urmare, tot universul lor moral se invarte in jurul acestei tradari si in jurul acestui complex freudian. Este o prostie din punct de vedere procedural.

PNDL a fost in varianta 1 ca dupa aia s-a mai luat la modificat si imbunatatit, dar in varianta 1 era o chestiune de impartit bani din pix. PNRR-ul si fondurile europene reprezinta exact opusul. Tocmai de astea sunt suparati foarte multi oameni pe mine si prin PNL, si prin PSD, chiar si prin USR-PLUS pentru ca te-am pus acolo ministru, da-ne si noua ceva, sa ne treaca autostrada pe la balcon. Nu merge asa", a afirmat Cristian Ghinea.

Ads

El a mentionat ca PSD a ignorat acest minister, pentru ca este greu de furat la fonduri europene.

"Exista o procedura de audit prin care trebuie sa fie o separatie clara intre nivelul politic si evaluatorii de proiecte. Daca eu ii spun unui evaluator, "Da lui asta", atunci toata finantarea este desfiintata de Comisia Europeana si trebuie sa dam banii de la buget. Numai un nebun risca asa ceva. Tocmai de asta PSD a ignorat acest minister. Daca va uitati pe cine a pus PSD-ul de-a lungul anilor, in afara de Teodorovici, in rest au fost fel de fel de oameni de mana doua pentru ca e greu de furat la fonduri europene. PSD-ul nu se pricepe la fonduri europene", a explicat Cristian Ghinea.

El a mentionat ca din fostii ministri care au ocupat acest portofoliu, Eugen Teodorovici se judeca cu PSD, Roxana Manzat nu mai este in randul social-democratilor in timp ce Rovana Plumb "e ca apa sfintita, nici nu strica, nici nu deranjeaza pe nimeni".

Ads

Ghinea sustine ca social-democratii nu se pricep la fonduri europene, "se uita ca maimuta la la algoritmi".

"Nu au apetenta pentru fonduri europene pentru ca nu le inteleg, se uita ca maimuta la algoritmi, la toata povestea asta si cand e vorba de decisiv ceva, ei deruteaza in stil freudian, domnule, e ca Dragnea, ca e cu multi bani. Nu e ca Dragnea, domnule, ca nu merge asa", a transmis Cristian Ghinea.