Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) poate fi respins o singura data ori in luna iulie, ori in septembrie, dar sa spui permanent ca a fost respins induce o isterie politica gratuita. El a precizat ca PNRR nici macar nu fusese depus atunci s-a spus prima oara ca a fost respins.

El a explicat de ce Romania cheltuie 130.000 de euro cu trainingul unei persoane, conform PNRR, spunand ca Fondul National pentru Contragarantarea la IMM-uri si Florin Jianu trebuie sa explice ce este cu acest cost, avertizand ca daca nu se va explica foarte rapid, atunci va fi schimbata acea investitie. Intrebat ce facea joi seara, cand a izbucnit in media scandalul pe tema reactiei Comisiei Europene la PNRR, Ghinea a precizat ca se uita la filmul Terminator din 2019 si ca a facut un experiment si si-a inchis telefonul seara.

Cristian Ghinea a fost intrebat duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca a fost respins PNRR de catre Comisia Europeana asa cum sustine PSD.

"In fiecare saptamana trebuie sa demontez acest fake-news. PNRR poate fi respins o singura data in iulie sau septembrie. Procedura pe regulament este urmatorea: Comisia Europeana are 11 criterii evaluare - a, b, c. Trebuie sa ai maxim patru de b. E ca la testele grila, dar ca se aplica pe niste documente, norme pe foarte multe criterii tehnice. (...) Unele dintre aceste criterii sunt cu da sau nu, adica nu poti sa ai investitii care dauneaza mediului, trebuie sa demonstrezi daca toate investitiile nu dauneaza mediului. Si asta este un criteriu de evaluare", a afirmat Cristian Ghinea.

El a precizat ca aceste lucruri fac ca totul sa fie foarte complicat din punct de vedere tehnic.

"Toate astea fac exercitiul foarte complicat si pentru Comisie si pentru toate statele membre. Este prima oara cand se intampla un asemenea exercitiu si am spus este foarte complicat tehnic. Pe de alta parte Comisia tinde sa fie foarte chichiricioasa pentru ca dupa ce PNRR-ul este aprobat, nu mai are control pe proiecte asa cum are la fondurile europene clasice.

Trimiti proiect cu proiect, pe cele mari, sa le aprobe si Comisia Europeana. Aici pur si simplu e treaba ta ca stat membru cum il faci, trebuie doar sa livrezi rezultate. Ce inseamna asta? Daca ai spus ca faci anul asta 100 de kilometri de autostrazi, spui am facut 100 de kilometri de autostrazi, da-mi banii. Nu mai verifica nici facturi. Este o schimbare destul de mare de paradigma in fondurile europene si am ajuns in aceasta situatie in care toate statele membre au facut un efort imens", a explicat ministrul Fondurilor Europene.

El a fost intrebat in legatura cu faptul ca expertii europeni au cateva reprosuri pentru Guvernul Romaniei in legatura cu PNRR.

"Nu sunt reprosuri, sunt cereri de clarificare. Ar fi complet unfair din partea mea sa public proiecte mari pe care Romania le-a trimis in fondurile europene clasice, tot ce inseamna cai ferate, autostrazi, deseuri. Toate consiliile judetene au proiecte de sute de pagini pentru deseurile din acel judet sau proiectul de termoficare de la Bucuresti. A durat patru ani, patru ani i-a luat Gabrielei Firea sa scrie acest acest proiect. Vorbim de 200 si ceva de milioane de euro doar fata de 29 de miliarde in PNRR.

Acest proiect i-a luat patru ani Gabrielei Firea, au fost mai multe runde de observatii la Comisia Europeana pe care ministerul pe care il conduc a ajutat Primaria Capitalei sa le rezolve. Cum ar fi sa public toate acele observatii sa spun Gabriela Firea este incompetenta, nu a fost in stare sa faca proiectul de la bun inceput la virgula? Este aberant", a mentionat Cristian Ghinea.

El considera ca sa spui mereu populatiei ca PNRR a fost respins induce o isterie politica gratuita.

"Este un exercitiu de analiza a costurilor ex-ante banal, tehnica, dar este folosit politic in mod abject. Sa spui permanent populatiei PNRR-ul a fost respins induce o isterie politica gratuita. PNRR-ul nici macar nu fusese depus cand s-a spus ca a fost respins.

I-am spus domnului Ciolacu, Marcele, hai domnule sa discutam cu demisia pe masa daca tot esti asa de sigur. (...) Daca pana la 30 septembrie Comisia Europeana nu aproba PNRR-ul, eu imi dau demisia. Insa as vrea sa fim barbati, daca aproba Comisia Europeana PNRR-ul sa isi dea Marcel Ciolacu demisia. Hai sa terminam aceasta comedie in care in fiecare saptamana stiu ei ca a fost respins", a mentionat Ghinea.

Ministrul Proiectelor Europene a explicat ca dupa ce este depus PNRR, Comisia Europeana poate cere clarificari si pot fi inlocuite anumite fragmente din acesta.

"Dupa depunerea PNRR-ului, Comisia poate sa ceara clarificari si statul membru poate sa raspunda la clarificari sau poate sa inlocuiasca anumite fragmente din PNRR ca raspuns la aceste cereri de clarificare. Deci, nu se va redepune PNRR-ul tot, nu se va retrimite PNRR-ul inapoi, ci pur si simplu vom spune efectiv ca la o schimbare de lege la pagina cutare in urma clarificarilor se schimba aceasta propozitie cu aceasta propozitie sau aceasta investitie cu aceasta investitie. Este foarte posibil ca anumite investitii sa ni se ceara sa le schimbam si vom face acest lucru. Avem back-up pentru toate investitiile problematice", a explicat ministrul.

Intrebat daca nu este exorbitant, cum spune Comisia Europeana, ca Romania sa cheltuie 130.000 de euro cu trainingul unei persoane, Cristian Ghinea a raspuns: "E vorba de o linie de investitie propusa de Fondul National pentru Contragarantarea la IMM-uri. E la Ministerul de Finante, dar nu asta e important, este o institutie independenta.

Acolo in conducerea sa este domnul Jianu, celebrul domn Jianu, fost ministru PSD, ca este si la sindicate, si la patronate, si la PSD, m-am trezit cu el cand am avut intalnire cu PSD-ul acolo. (...) Fondul National pentru Contragarantarea la IMM-uri si domnul Jianu trebuie sa explice ce este cu acest cost. Daca nu se va explica foarte rapid, atunci vom schimba acea investitie".

Cristian Ghinea a precizat ca Romania este singurul stat care a publicat toate anexele la PNRR.

"Am publicat toate anexele. Suntem singurul stat membru care a publicat nu doar textul, celelalte nu au publicat nici macar planul in sine, au publicat numai o sinteza pdf, noi am publicat tot planul plus anexele. Eu nu mai stiu alt guvern care a publicat anexele. De ce nu a gasit PSD-ul aceste inadvertente?

Au cautat in mod penibil, au dat click dreapta, properties, au gasit ca firma Toshiba. A scris cineva pe un calculator Toshiba, a zis PSD-ul "coruptie". Asta este nivelul de gradinita al expertilor PSD", a transmis ministrul Fondurilor Europene.

El a precizat si in ce au constat observatiile facute de Comisia Europeana in legatura cu PNRR.

"Oameni de la Comisie au luat si au citit pe bune si au zis aici nu intelegem. Sunt unele cazuri din observatiile alea cand efectiv era in alta anexa explicatia aia, sunt 240 de anexe, este ceva enorm de citit si de lucrat. In alta parte au zis ca intr-un capitol folositi un curs euro de 4,7, in alt capitol de 4,8. Da, este o observatie buna, trebuie sa unificam aceste lucruri", a afirmat ministrul.

El a mai fost intrebat si ce facea joi seara, cand a izbucnit in media scandalul legat de PNRR.

"Joi seara ma uitam la Terminator din 2019. Am facut un experiment sa inchid telefonul seara si m-am uitat la filmul Terminator, pe care il recomand, este foarte bun, este cu Arnold Schwarzenegger batran", a afirmat Ghinea.

El a mentionat ca nu au fost mai multe PNRR-uri transmise la Bruxelles, ci doar cel de la sfarsitul lunii mai.

"Nu au fost mai multe PNRR-uri trimise la Bruxelles, nici macar cel facut de guvernul Orban in decembrie nu a fost trimis oficial, a fost un document de prezentare. Singurul PNRR trimis oficial de catre statul roman este cel trimis de catre mine in 31 mai. La acest document ce inseamna 1.200 de pagini plus alte 1.000 de pagini de anexe se asteapta observatiile Comisiei, astea pe posturi sunt observatiile la o anexa, deci nu sunt observatiile la PNRR-ul propriu zis.

Vor mai fi observatii la anexele legate de impact pe mediu, la alte anexe, apoi va fi scrisoare oficiala de evaluare, unde din nou va fi probabil scandal, vor fi unele lucruri care nu au fost destul de mature atunci cand s-a trimis si atunci negociezi cu Comisia", a mentionat Ghinea.

El a precizat ca Romania va avea 454 de kilometri de autostrada realizati prin PNRR.

"454 fix. Stiu atat de fix pentru ca in PNRR spre deosebire de fondurile europene clasice...In fondurile europene clasice statul negociaza cu Comisia o alocare. Iti dau doua miliarde pentru autostrazi. Dar acolo nu trebuie sa spunem de acum ce proiect facem, ce tronson. O sa facem un apel de proiecte si Ministerul Transporturilor pregateste raspuns la el.

In cazul PNRR trebuie sa spunem de la bun inceput cat costa, pe unde trece, care este impactul pe mediu, care este calendarul de implementare. De asta este complicat. Si nu este complicat doar la noi. Finlanda nici ea nu a trimis la 30 aprilie, au anuntat ca trimit in mai, cu noi o data pana la urma. Finlanda are trei miliarde. Guvernul finlandez a considerat ca nu poate sa termine pana la 30 aprilie, Guvernul suedez la fel inca nu au trimis.

Intrebat de ce Guvernul Romaniei s-a grabit in acest caz, Ghinea a afirmat: "Guvernul Romaniei nu s-a grabit. Stiti ca a fost scandal si ca am amanat cu o luna. Am amanat cu o luna pentru a rezolva cat mai multe dintre aceste detalii tehnice, trebuia sa il bagam in procedura de evaluare, daca mai sunt chestiuni de lamurit si mai sunt, o facem acum si va fi aprobat cel mai probabil in septembrie. Dupa septembrie va mai fi o luna de aprobare in Consiliul Uniunii Europene si apoi vom avea aprobat PNRR-ul, intra prefinantarea in tara, 1,3 miliarde si dam drumul la proces".