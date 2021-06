Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat luni, 14 iunie, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa,ca documentul este un "banc prost".

"Am citit textul motiunii. Este un banc prost. Am tot zis la dezbaterile din comisii ca ar fi bine sa discutam pe bune, asezat, serios despre fondurile europene. Nu am cu cine. Domnule Ciolacu, sa nu publicati pe Facebook textul motiunii ca va suspenda contul", a afirmat Cristian Ghinea.

Acesta acuza PSD de mai multe "minciuni gogonate" si a detaliat aspectele din motiune la care se refera.

Ghinea afirma ca au intrat 1.6 miliarde euro din fonduri structurale in Romania, ceea ce inseamna "10 milioane euro pe zi, inseamna 440.000 euro pe ora, adica aproape jumatate de milion euro bani intrati in tara anul acesta".

"Si asta inainte de PNRR. Alte 2,3 miliarde euro aflate in procesare, bani care vor intra in tara pana in decembrie. Cifrele vorbesc si va fac de ras. A doua minciuna gogonata. Spuneti ca absorbtia curenta e la pamant. Fals. Rata e de 55% in marja curenta a mediei europene de 58%. E chiar mai mare decat a altor state ca Italia, Spania, Danemarca sau Olanda", a mai afirmat Ghinea.

"Spuneti ca Guvernul nu a alocat bani pentru combaterea epidemiei de COVID. Fals. 2,7 miliarde lei au fost alocati in ultimul an pentru dotarea spitalelor din Romania. Sunt proiecte in curs de implementare. Si aceste informatii se gasesc pe site. Puneti mana si cititi ca nu doare", a mai afirmat Ghinea.

Acesta sustine ca PSD fuge de PNRR ca dracu' de tamaie.

Ghinea a detaliat "cele 8 motive pentru care PSD fuge de PNRR ca Dracul de tamaie".

"PSD fuge de acest examen pentru ca isi pierde pilele. Companiile de stat - praf le-ati facut. Prin PNRR vom reforma companiile de stat. Nu vor mai fi vacile voastre de mult", a afirmat Ghinea, vorbind apoi despre paduri.

"Mafia lemnului si PSD sunt mana in mana. Prin PNRR vom reface sistemul SUMAL. Taiem accesul mafiei la paduri", a mai declarat Ghinea.

Ghinea a acuzat PSD si cand a vorbit despre digitalizare.

"In 2016 am gasit la guvern o capusa care folosea digitalizarea ca buzunar personal. Vom organiza licitatii internationale pentru aceasta infrastructura si cand spun asta nu ma refer la refugiatul politic Sebi Ghita", a mai declarat Ghinea.

Ministrul a facut referire la cele 8 spitale regionale pe care le-a promis PSD, fara a realiza vreunul.

"Prin PNRR vom avea 434 de km de autostrazi noi. Isi doreste PSD autostrazi. Hai sa vedem ce spune dl Dincu. L-ati angajat la PSD ca pe Agamita Dandanache. Am pus prea multi bani la autostrazi - citez din Agamita Dincu Dandanache. PSD trebuie sa spuna romanilor cu faptul ca am pus multi bani de autostrazi in PNRR", a mai afirmat ministrul.

"Am prevazut in plan un sistem foarte strict de monitorizare si preventie a fraudelor. Asta este. Ghinion pentru PSD. Nu veti putea spagui, nu veti putea fura bani de la PNRR. A inceput sa functioneze si Parchetul European. Doamna Kovesi sa va pazeasca. Ati alungat-o din tara si ati dat de dracu iar", a mi afirmat ministrul.

"Domnule Ciolacu, tinem pariul da? Daca e respinsa motiunea, astept sa faceti un gest de onoare si sa va dati demisia. PSD nu intelege nimic din fondurile europene. Vom merge mai departe si aceasta coalitie face bine pentru Romania", a mai declarat Ghinea.