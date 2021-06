Ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea a declarat sambata, 27 iunie, dupa ce presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a discutat cu oficiali europeni, spunand ca Planul National de Redresare si Rezilienta e departe de a fi aprobat de Comisia Europeana, ca liderul social-democratilor s-a vazut pe hol cu un comisar european si aduce iar vesti catastrofale legate de PNRR.

"Ciolacu s-a vazut pe hol cu un comisar european si aduce iar vesti catastrofale legate de PNRR. A vorbit prin semne, ca nu stie boaba de limbi straine. Procesul de evaluare a PNRR merge bine. Daca Ciolacu ar avea un dram de onoare ar raspunde la pariul public lansat de mine: discutam cu demisiile pe masa. Restul e gargara", a scris Ghinea pe Facebook.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri seara, dupa o intalnire cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, ca "PNRR este foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana in perioada urmatoare". "Nu e nimic "wow"! Nu e nimic "fantastic"", a afirmat Ciolacu, sustinand ca "este doar un alt esec al actualei guvernari".

In 11 iunie, Ghinea i-a propus liderului PSD Marcel Ciolacu, dupa obiectiile Comisiei Europene fata de PNRR si dupa criticile dure ale liderului social-democrat, ca, daca PNRR nu va fi aprobat, el sa demisioneze de la minister, iar daca va fi aprobat, cel care demisioneaza sa fie Marcel Ciolacu, care sa se retraga de la conducerea partidului, termernul fiind 30 septembrie. In replica, Ciolacu a afirmat ca "Ghinea n-a convins pe nimeni cu inteligenta sa, dar i-a zapacit pe toti cu tampeniile sale" si l-a numit "un dezastru" si un "un ministru zero".