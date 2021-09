Ghinea, dezvăluiri despre negocierile din decembrie: „Orban venise la negocieri cu ordin ca PNL să ia Apărarea, Externele, Internele și Finanțele”

Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a declarat marți seară, 14 septembrie, că la negocierile inițiale în coaliția de guvernare nu a fost competiție între partide pentru ministerul pe care l-a condus.

Fostul ministru a mai adăugat că ”pe Ministerul Transporturilor a fost bătaie”, potrivit europafm.ro.

Declarațiile vin în contextul în care liberalii vehiculează ideea unei reconfigurări a guvernului, în cazul reoconcilierii coaliției.

Ghinea a transmis că președintele PNL Ludovic Orban a refuzat formula D’Hondt pentru că ar fi riscat să piardă ministerele pentru care ”primise ordin” să le obțină la negocieri: Apărarea, Externele, Internele și Finanțele.

Ghinea spune că în cazul unei renegocieri, USR PLUS nu va renunța la Stelian Ion.

“În acest moment, Stelian Ion, pe lângă faptul că a pățit o nedreptate, o decizie formală a Biroului Național a fost că va fi din nou propunerea noastră pentru Ministerul de Justiție”

Tot mai multe voci din PNL, apropiate de premierul Florin Cîțu, au anunțat că o împăcare cu USR PLUS presupune o nouă negociere și chiar o scădere a numărului de ministere pentru partidul condus de Dan Barna. Prin secretarul PNL, Robert Sighiartău, a declarat duminică, 12 septembrie, că liberalii sunt nemulțumiți de negocierile din decembrie pentru coaliție și că vor o reconfigurare a ministerelor.

Cei de la USR PLUS trebuie să știe că după Congres vom începe discuțiile de la zero, în ce privește configurația guvernului. USR PLUS să-și asume că este principalul vinovat și că e necesar să renegociem ministerele. Ei au ieșit de la guvernare într-un moment dificil. (…) USR PLUS trebuie să învețe că astfel de decizii (ieșirea de la guvernare – n.red), micile mișcări de imagine pe care și le fac nu îi ajută în perspectiva anului 2024, când vom avea din nou alegeri. Oricum, ei și până acum, la guvernare, au continuat cu micile lor mișcări de opoziție pentru propria imagine. Nu au înțeles că un partid crește electoral pentru a face lucruri pentru cetățeni și că nu ajută nimănui să rămâi într-o opoziție continuă. (…) Dacă nu vom guverna cum trebuie și nu facem și de la nivel central ceea ce fac multe din administrațiile locale, în 2024 vom avea mari probleme. Retorica și lozincile nu ne mai ajută ”, a comentat Sighiartău în emisiune la Digi24.

La inistențele redecatorului, legat de ministerele pe care și le-ar dori PNL într-o nouă configurație a guvernului, Sighiartău a spus că nu are acum un răspuns, însă a punctat că e sigur că va exista un alt aranjament și că USR PLUS trebuie să-și reconsidere poziția, dat fiind că sigur va exista o „împăcare”.

„Nu mai este un secret că liberalii au fost extrm de nemulțumiți de modul în care s-au negociat ministerele după alegerile parlamentare. Sunt ministere pentru care noi avem oameni mult mai bine pregătiți și mai eficienți decât are USR PLUS. Avem oameni care pot ocupa aceste ministere. (…) Sigur, ne dorim să guvernăm în aceeași formulă cu USR PLUS și UDMR pentru că ne intersează să aplicăm programele pe care ne-am angajat că le vom implementa, și va exista o împăcare, dar USR PLUS trebuie să-și reconsidere poziția. Pentru că abordarea lor nu mă deranjează doar pe mine, îi deranjează pe liberali și pe toți românii”, a afirmat Sighiartău.

El a precizat că există comunicare cu cei din USR PLUS și a subliniat că „va exista o împăcare”.

„Va trebuie să existe o reconfigurare a coaliției. Noi, cei din PNL, dar și oamenii s-au săturat de scandal pe scena politică”.

Rareș Bogdan, același mesaj războinic

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat sâmbătă, 11 septembrie, că cei din USR PLUS nu vor mai primi 5 ministere dacă se întorc în Guvern, pentru că trebuie să plătească pentru criza pe care au provocat-o.

„Le oferim celor din USR PLUS sansa sa se recredibilizeze, sa se reintoarca. Sigur, nu vor mai primi la fel de multe ministere, dar vor primi 3-4 minister si pot continua munca pentru cetateni. Nu le mai dam 5 ministere, cu siguranta. Cand fugi si abandonezi cand cresc preturile la energie, cand trebuie sa semnezi PNRR, cand incepe scoala, si tu fugi de la guvernare si te porti iresponsabil, te aliezi cu AUR, pentru greseala facuta si neajunsurile create si criza politica pe care au generat-o, e necesar sa plateasca”, a declarat Rareș Bogdan la Antena 3.

Dan Barna: Asta nu se va întâmpla niciodată

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Botoşani, că "încă sunt oameni în echipa premierului Florin Cîţu care par să nu fi înţeles ceea ce tocmai li s-a întâmplat". Afirmatia vine dupa ce prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat sâmbătă, la Antena 3, că cei din USR PLUS nu vor mai primi 5 ministere dacă se întorc în guvern, pentru că trebuie să plătească pentru criza pe care au provocat-o.

El a precizat că USR PLUS nu îşi va cere niciodată scuze pentru actuala criză politică din România, subliniind că partidul din care face parte este cel care "îşi respectă cuvântul".

"Încă sunt oameni în echipa premierului Florin Cîţu care par să nu fi înţeles ceea ce tocmai li s-a întâmplat şi cred în continuare că nu USR PLUS este cel care ar trebui să îşi ceară scuze pentru că îşi respectă cuvântul. Asta nu se va întâmpla niciodată", a afirmat Barna.

Acesta a adăugat că USR PLUS "încearcă să aducă interesele cetăţenilor ca miză reală în coaliţie şi mai puţin obligativitatea de a satisface electoratul de partid".