CSM a sesizat Inspecția Judiciară în cazul arestării protestatarului Cristian Dide

Preşedintele CSM, Bogdan Mateescu, a sesizat Inspecţia Judiciară şi cere apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti în ansabluă său.



Reacția vine după ce USR Tineret a acuzat DIICOT de ”exces de zel nejustificat” în cazul arestării protestatarului Cristian Dide.

”Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat Inspecţia Judiciară în temeiul art. 30 alin.1 din Legea 317/2004, rep., pentru a efectua verificări în vederea apărării independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său, faţă de comunicatul prezentat în mai multe articole de presă, care ar fi fost formulat de o formaţiune politică şi realizat ca urmare a dispunerii unei măsuri preventive într-o cauză penală. Preşedintele a realizat acest demers consecvent principiilor care guvernează activitatea autorităţilor judiciare, fiind de esenţa unui sistem judiciar independent ca măsurile organelor judiciare să vizeze exclusiv interpretarea şi aplicarea legii, ele nefiind dispuse pentru a răspunde aşteptărilor vreunei formaţiuni politice; discursul privind statul de drept nu poate fi adaptat exclusiv dorinţelor provenite dintr-o parte sau alta a spectrului politic”, a transmis, marţi, CSM, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, ”pentru consolidarea încrederii în funcţionarea autorităţii judecătoreşti, exclusiv în temeiul legii şi în afara oricăror influenţe, concluziile verificărilor vor fi prezentate opiniei publice imediat după analiza acestora în cadrul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit competenţelor sale legale”.

USR Tineret a reacţionat, în 26 noiembrie, după arestarea protestatarului Cristian Dide.

”Lupta cu traficul de droguri trebuie să fie centrată pe destructurarea reţelelor organizate care operează pe piaţa neagră. În schimb, DIICOT Iaşi doar lasă aparenţa că ar lupta cu adevărat. Zilele acestea a avut loc un eveniment aberant: arestarea preventivă a lui Cristian Dide, sub pretextul traficului de "droguri de risc". Fondatorul Evoluţie În Instituţie şi Legalizăm.ro a cumpărat de pe internet plante legale de cânepă industrială (sub 0.2% THC) şi a trimis, timp de 2 ani, colete către DIICOT pentru a semnala cât de uşor se poate procura planta de canabis în România. Plantele trimise către DIICOT au aceeaşi şansă de a avea un efect psihoactiv pe care o are o ciocolată ROM de a te ameţi. Printr-un exces de zel nejustificat, DIICOT Iaşi a iniţiat arestarea preventivă timp de 30 de zile, în pofida chitanţelor, materialelor audio video şi dovezilor trimise dinadins de către Dide spre diferite filiere DIICOT”, a transmis atunci USR Tineret.

Potrivit reprezentanţilor formaţiunii, ”decizia procurorilor constituie încă un refuz sistematic de recunoaştere a naturii şi amploarei reale a traficului de droguri, în timp ce DIICOT Iaşi iroseşte banii publici pentru cercetarea activiştilor civici care procură plante agricultural-industriale legale în Uniunea Europeană, în semn de protest”.