Primul interviu al protestatarului Cristian Dide după ce a fost în arest. „Pachetul conținea un mugur de trei grame de cânepă, l-am achitat cu cardul” VIDEO

Protestatarul Cristian Dide, care a fost eliberat din arest şi pus sub control judiciar, după ce ar fi cumpărat canabis din ţară şi din străinătate, pe care l-ar fi trimis apoi la DIICOT, a reacționat la aceste acuzații.

Cristian Dide a povestit cum a ajuns să fie arestat, dar și despre acțiunile pe care le consideră abuzive ale procurorilor DIICOT și deciziile judecătorești care au dus la prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv, despre eliberarea sa și ce intenționează să facă mai departe, într-un interviu, potrivit ziaruldeiasi.ro.

„În noiembrie 2020, supărat pe faptul că în Iași un tână care și-a deschis un astfel de magazin (...) DIICOT intră în forță, nu era un magazin ilegal, intră, în scoate pe respectivul cu cătușe în condițiile în care omul acela nu se ascunsese nicidată.(...).

Ads

Am afișat un mare banner în fața DIICOT (...) Sunt nemulțumit de faptul că este asociată cânepa cu marijuana. (...). După acest lucru am aflat cine a fost procurorul și l-am ironizat pe Facebook. (...). Am trimis primul pachet în noiembrie 2020 la DIICOT Iași pe numele unei procuroare, pachetul conținea un mugur de trei grame de cânepă, luat direct de pe un site, l-am achitat cu cardul”, a spus Dide.

Dide spune că a întrebat la DIICOT ce au făcut cu coletul.

Protestatarul Cristian Dide a fost eliberat din arest şi va pus sub control judiciar, au decis, miercuri, magistraţii Curţii de Apel din Iaşi

Ads

Cristian Dide a formulat recurs la decizia Tribunalului Iaşi privind prelungirea măsurii de arestare preventive, iar judecătorii Curţii de Apel au dispus, miercuri, înlocuirea acestei măsuri cu cea a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Pe toată perioada controlului judiciar, Dide va trebui să se prezinte în faţa organelor de anchetă penală oricând este chemat şi să informeze autorităţile în cazul schimbării domiciliului.

Totodată, lui Dide i s-a interzis să participe la manifestări culturale, sportive ori la alte adunări publice şi să deţină ori să folosească arme.

Protestatarul Cristian Dide este vizat într-un dosar de trafic de droguri de risc, la domiciliul său având loc luna trecută percheziţii, susţineau surse judiciare.

Ads

Dide a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, iar avocatul său susţinea că ancheta ar fi fost deschisă la începutul anului, după ce Cristian Dide ar fi sesizat DIICOT, acţiunea acestuia fiind o formă de protest. DIICOT a transmis luni 20 noiembrie că au avut loc nouă percheziţii domiciliare, în Ilfov şi Călăraşi şi în Bucureşti, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane fizice suspectate de săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi introducere în ţară de droguri de risc.

De asemenea, conform DIICOT, o persoană a procurat din afara ţării, dar şi de pe teritoriul României, cantităţi de cannabis, pe care le-a deţinut şi distribuit prin intermediul unor societăţi de curierat, iar o parte dintre aceste stupefiante au fost trimise, sub formă de colete, către DIICOT, structura centrală şi căgtre Serviciul teritorial Iaşi.

Dide este acuzat că ar fi cumpărat canabis din ţară şi din străinătate, pe care l-ar fi trimis apoi la DIICOT.

”Este o formă de protest, nicidecum trafic de droguri”, a spus avocatul său.