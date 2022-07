Activistul civic Cristian Dide cere judecătorilor încadrarea la o pedeapsă mai mare, în dosarul pentru trafic de droguri

Activistul civic Cristian Dide a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la sfârşitul anului trecut, după ce a achiziţionat legal produse pe bază de cannabis, pe care le-a trimis la DIICOT, ca formă de protest, împreună cu facturile de provenienţă şi apoi s-a autodenunţat.

Trimiterea în judecată a lui Cristian Dide pentru săvârşirea infracţiunilor de „trafic de droguri de risc” şi „introducere în ţară, fără drept, de drog droguri de risc” a fost înregistrată la Tribunalul Iaşi pe 24 februarie.

Dide a declarat pentru ziaruldeiasi.ro că a cerut să fie judecat pentru “trafic de droguri de mare risc”, ceea ce i-ar putea aduce o condamnare mai mare cu câţiva ani buni.

În vreme ce Cristian Dide este trimis în judecată pentru de trafic de droguri de risc, în formă continuată (8 acte materiale) şi introducere în ţară, fără drept, de drog droguri de risc, în formă continuată (3 acte materiale), el cere ca încadrarea faptelor să se facă pentru droguri de mare risc.

Cristian Dide a transmis judecătorilor că, în cazul său, “un alt motiv de nelegalitate a vizat faptul că ar fi trebuit să fie efectuată urmărirea penală cu privire la fapta de trafic de droguri de mare risc, având în vedere că THC se regăseşte în Tabelul nr.1 în Anexa la Legea nr. 143/2000, tabel în care sunt prevăzute drogurile de mare risc.

Astfel, a solicitat să fie judecat pentru infracţiunea de trafic de droguri de mare risc şi nu pentru cea de trafic de droguri de risc, astfel cum este prevăzut în actul de sesizare a instanţei”.

Magistraţii Tribunalului au răspuns, în încheierea finală din camera preliminară, că “eventualele erori privind încadrarea juridică a faptelor descrise în rechizitoriu urmează a fi remediate în cursul judecăţii, dacă este cazul, încadrarea juridică neputând face obiectul verificării în cursul procedurii de cameră preliminară”.

Ce prevede legea în cazul drogurilor de mare risc

În cazul drogurilor de risc, Legea 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani pentru cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia acestora.

Iar dacă faptele au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani. Diferenţe sunt mari şi în ceea ce priveşte introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri. Pentru cele de risc pedepsele sunt de la 3 la 10 ani, iar pentru cele care privesc droguri de mare risc, de la 7 la 15 ani.

Cristian Dide ştie că cererea sa, dacă este luată în considerare de judecători, i-ar putea aduce o pedeapsă mai mare, dar spune că nu i se pare atât de importantă pedeapsa, pe cât de importantă i se pare clarificarea legii.

“Mi se pare că între 5-7 ani este pedeapsa la droguri de mare risc. Problema de fond nu este pedeapsa. Problema de fond este modalitatea în care eu am procedat şi modalitatea prin care eu i-am informat. Eu nu am cumpărat produsele astea la colţ de stradă, eu nu am cumpărat produsele astea şi m-am ascuns. Eu le-am cumpărat şi am achitat cu cardul. Eu am facturi. Cineva le-a fiscalizat. Nu mi-e frică să cer lucrul ăsta pentru că şi într-un fel, şi într-altul, tot va fi un abuz”, susţine Cristian Dide, care explică mai departe:

„Într-un stat civilizat – dar noi nu suntem un stat civilizat, noi suntem o tentativă de democraţie, o condamnare poate să vină oricând – nu ai cum să vii să-mi spui că ai judecat drept şi m-ai condamnat pe mine, în momentul în care eu nu sunt trimis în judecată împreună cu vânzătorii. Eu sunt trimis singur în judecată, nu există niciun vânzător, nu există nicio anchetă pe vânzători”.

Demers pentru îndreptarea legii

Cristian Dide susţine că demersul său “este un demers pentru îndreptarea Legii 143” şi explică în termeni foarte clari poziţia sa din acest punct de vedere: „Canabisul conţine o substanţă care este drog, TetraHidroCanabinol, THC-ul. Avem mai multe reglementări europene care spun că THC-ul în concentraţie de până la 0,3% nu are efecte psiho-active. În legislaţia românească avem încadrat THC-ul pe lista drogurilor de mare risc şi canabisul pe lista drogurilor de risc. Păi cum să-l avem încadrat în două locuri? Ori este drog de mare risc, ori este drog de risc. Pentru ca legea să fie clară şi predictibilă, el trebuie sp fie încadrat într-un singur loc. Nu mi se pare normal să avem o lege care să nu fie predictibilă”.

„Dosarul ăsta va fi un dosar de manual la CEDO. Şi pentru viitorii studenţi la Drept. Nu ştiu dacă oamenii ăştia îşi dau seama ce fac, dar în viitor o să se vadă. Că, na, o să dureze 5-7-10 ani, dar va fi un caz de manual. Nu ţin neapărat să fac istorie, dar ţin neapărat să avem legi predictibile, pentru că sunt sătul să trateze consumatorii de droguri ca pe infractori. Ăsta este şi motivul pentru care eu am pornit acest proiect, legalizăm.ro, pentru că ştiu cum se comportă procurorii, ştiu cum se comportă poliţiştii, şi dacă un copil de 18-19 ani ajunge într-o cameră de anchetă, clar îi face mult mai mult rău decât i-ar face o ţigară cu canabis. Şi nu aşa se tratează consumatorii de drog”.