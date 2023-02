Cine e fostul fotbalist român de top care a recunoscut că i-a trimis poze indecente unei fete de 13 ani

A câștigat Cupa României cu Universitatea Craiova și a marcat împotriva Braziliei la Belo Horizonte, însă în urmă cu doi ani și jumătate a ținut prima pagină a ziarelor.

Cristi Vasc (54 de ani) a fost un fotbalist important din prima divizie, cu sute de meciuri jucate la Universitatea Craiova, Brașov și FC Național.

A câștigat Cupa României cu U Craiova și a mai jucat o finală cu oltenii, iar în 1995 a marcat împotriva Braziliei într-un amical jucat de România B la Belo Horizonte, scor 2-2. Meciul nu figurează în palmaresul echipei noastre naționale, dar este în cel al Braziliei.

Viața sa s-a schimbat radical acum doi ani când a trimis poze indecente unei fetițe de 13 ani.

Scos din învățământ și suspendat din funcția de observator până la terminarea procesului, Vasc e acuzat acum și de violarea aceleiași minore

Vasc se declară vinovat pentru că a trimis poze indecente, dar neagă cu fermitate acuzațiile de viol. Iată ce a declarat la GSP Live în legătură cu acest caz:

"E o situație urâtă, rușinoasă, îmi pare rău de ce am făcut. A fost un moment de slăbiciune pe care mi-l asum. Nu mai am ce să fac…

Ăsta e adevărul. Îmi recunosc și îmi asum ceea ce am făcut. Nu vreau să mă disculp, însă am fost și puțin naiv. Eu zic și acum că e un șantaj asupra mea. Am căzut în capcană. Pozele le-am trimis, mi le asum, dar ulterior, când cei care vor să mă șantajeze au văzut că nu pot obține nimic de la mine și că nu este faptă penală ceea ce am făcut, au mai făcut o plângere penală mult mai gravă și aceea se judecă și în clipa de față.

M-au acuzat de viol. Aceeași fetiță. Plângere făcută la șase luni sau la șapte luni după prima poveste în care s-a dat neînceperea urmăririi penale. Cazul e acum în faza de audierea martorilor".