Cristi Danileț, urmărit disciplinar într-o nouă cauză după excluderea din magistratură: „Mie îmi e clar ce se întâmplă și nu vreau să intru în răfuielile de partid”

Judecătorul Cristi Danileț, recent exclus din magistratură, după ce a postat mai multe filmulețe pe TikTok, a anunțat joi, 23 decembrie, că a fost informat de către Inspecția Judiciară că este urmărit disciplinat.

Danileț spune că urmărirea disciplinară este cauzată de faptul că face parte dintr-o asociație c𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̦𝐨𝐚𝐫𝐚̆ 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐢̂𝐧 alta care susține valorile UE.

„𝐓𝐨𝐜𝐦𝐚𝐢 𝐚𝐦 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐚̆ 𝐨 𝐢̂𝐧𝐬̦𝐭𝐢𝐢𝐧𝐭̦𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐜𝐮𝐦 𝐜𝐚̆ 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐢̂𝐧𝐭𝐫-𝐨 𝐧𝐨𝐮𝐚̆ 𝐜𝐚𝐮𝐳𝐚̆: 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̆ 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐮 𝐢̂𝐧 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐕𝐞𝐃𝐞𝐦 𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̦𝐨𝐚𝐫𝐚̆ 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐢̂𝐧 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐈𝐂𝐃𝐄 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐭̦𝐢𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐔𝐄, 𝐦𝐢 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐨𝐬̦𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐜𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐜 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐧 „𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐞” 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̦𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐞, 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐮 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭”, a transmis Danileț.

Judecătorul susține însă că acuzațiile sunt nefondate.

„Trebuie să știți că un magistrat poate face parte din orice asociații, nu doar cele profesionale (art. 11 și 76 din Legea nr. 303/2004), dar nu poate să facă parte din partide sau formațiuni politice și nici să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic (art. 9 din aceeași lege).

Or, fiecare din cele două ONG-uri menționate sunt înregistrate oficial, la Judecătorie, ca „persoană juridică de drept privat, independentă, apolitică, nonprofit, neguvernamentală”. Eu niciodată nu am luat parte la vreo acțiune politică cu aceste organizații și m-am abținut întotdeauna de la vot când a fost vorba de vreun comunicat de presă care viza spectrul politic, tocmai în considerarea funcției mele de judecător”, susține Cristi Danileț.

Judecătorul spune că sesizarea a fost trimisă de un tânăr de 22 de ani.

„Interesant este că sesizarea a fost trimisă de un tânăr de 22 de ani, fără studii de specialitate. Ea are note de subsol și e formulată în limbaj juridic. Tânărul nu are cont de facebook, dar a anexat o grămadă de mesaje de pe FB de susținere a mea după excludere, mai ales cele care vin din partea unei ambasade și a oamenilor politici, dar sunt selectate doar cele ce vin dintr-un singur partid. S-a adresat direct președintelui CSM, a cărui adresă de email nici măcar eu nu o cunosc și nu e afișată public pe site-ul CSM. Plângerea lui este făcută pe data de 15 decembrie, când eram deja suspendat, așadar când eram deja în afara sistemului juridic. Mai mult, are 180 de pagini ca anexe, printre care un interviu de al meu din 2017 despre cartea de educație juridică și reacții ale unui șef de partid și unui europarlamentar, amândoi din același partid, avute în 14 decembrie.

Inspecția a început cercetarea disciplinară ieri și mă anunță azi că pe 29 decembrie trebuie să fiu la audiere la sediul său din București, în condițiile în care legea spune că audierile se fac la sediul instanței, un ordin al Inspectorului șef de anul trecut spune că se fac online, iar eu sunt suspendat din funcție astfel că nu am nicio îndatorire față de Inspecția Judiciară”, spune Cristi Danileț.

Danileț vorbește despre „răfuieli de partid”.

„Mie îmi e clar ce se întâmplă și nu vreau să intru în răfuielile de partid. Cert este că Inspecția Judiciară profită de ocazie și, realizând ridicolul sancționării mele pentru postările de pe tiktok, și-a pregătit „arsenalul greu”: acuză un magistrat că face politică. Interesant este că aceeași Inspecție Judiciară nu a avut nimic de spus când magistrați au fost secretari de stat (funcție eminamente politică), când șeful Inspecției Judiciare a fost pus în funcție de Guvern, când un magistrat a fost filmat ieșind dintr-un sediu de partid politic după care a fost propus într-o funcție de ministru, când un magistrat a declarat public că a luat legătura cu un membru de partid pentru a fi propus într-o funcție de demnitate publică, când un magistrat a declarat că a fost sunat de premier și propus drept ministru sau când un șef de asociație de judecători pleacă într-un partid politic de unde candidează la alegerile locale. După tiktok, asta este încă o premieră în magistratura română”, spune Danileț.

Consiliul Superior al Magistraturii a decis excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Dănileţ pentru „manifestări pe reţelele de socializare”.

Judecătorul a precizat că sancţiunea i-a fost aplicată pentru filmuleţe publicate pe TikTok şi că va face recurs.