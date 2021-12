Mesajul tranșant transmis de mai multe asociații civice, după ce Cristi Danileț a anunțat că este urmărit disciplinar. ”O nouă acţiune de intimidare a judecătorului”

Asociaţiile VeDem Just şi ICDE au transmis sâmbătă, 25 decembrie, mesaje de susţinere pentru judecătorul Cristi Dănileţ, după ce acesta a anunţat că este cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară pentru că face parte din cele două organizaţii.

”Asociaţia Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană acuză încălcarea drepturilor constituţionale de liberă exprimare şi de asociere”, a transmis ICDE, acuzând ”o nouă acţiune de intimidare a judecătorului”. De asemenea, Asociaţia VeDem Just reacţionează ferm şi acuză Inspecţia de limitarea libertăţii de exprimare.

”ICDE îl susţine pe vicepreşedintele Cristi Dănileţ în faţa acuzaţiilor nedrepte ale Inspecţiei Judiciare de activitate într-o aşa-zisă „formaţiune politică". Asociaţia Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană acuză încălcarea drepturilor constituţionale de liberă exprimare şi de asociere! ICDE protestează vehement faţă de o nouă acţiune de intimidare a judecătorului Cristi Dănileţ”, a transmis ICDE, într-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanţilor organizaţiei, ”Inspecţia Judiciară încalcă în mod grav dreptul la libertatea de asociere în condiţiile în care legea permite ca cetăţenii români, inclusiv magistraţii, să facă parte din asociaţii apolitice şi fără scop lucrativ”.

”Este inadmisibil ca un organ administrativ cum este Inspecţia Judiciară să interfereze cu activitatea asociativă şi să pună eticheta de „formaţiune politică” unei organizaţii civice independente, invocând faptul că a emis anumite comunicate prin care critica, la un moment dat, situaţia din România. Tot ceea ce doreşte ICDE este ca România să fie una Europeană şi pentru aceasta propune ca cele şase valori pe care s-a clădit Uniunea Europeană să fie întru totul respectate şi în ţara noastră. Toate ieşirile publice ale asociaţiei au fost, sunt şi vor fi doar în acest sens. Nu ne interesează şi nu ne intimidează alegaţiile de niciun fel”, au mai transmis reprezentanţii organizaţiei.

Potrivit acestora, Inspecţia Judiciară încalcă în mod extrem de grav libertatea de exprimare a asociaţiei.

”Structura noastră reuneşte persoane cu pregătiri diferite şi cu opţiuni civice sau politice diferite. Deciziile se iau în mod statutar. Poziţiile publice ale organizaţiei nu pot fi reduse la poziţiile individuale ale membrilor săi. Organizaţia este recunoscută ca persoană independentă de aceştia, iar acţiunile sale nu pot fi supuse cenzurii Inspecţiei Judiciare. Implicarea numelui asociaţiei noastre într-o vendetă personală, sau, mai rău, a unor grupuri de interese cu un magistrat al României este o acţiune extrem de gravă, care aduce atingere atât ICDE, cât şi membrilor ei. Astfel, membrii ICDE protestează în mod ferm faţă de ingerinţele nepermise ale Inspecţiei Judiciare în activitatea sa. Convingerea noastră este că această acţiune absurdă are ca unic scop intimidarea organizaţiilor care promovează o justiţie independentă şi a membrilor săi, inclusiv magistraţi”, au mai transmis reprezentanţii ICDE.

La rândul lor, reprezentanţii VeDem Just – Voci pentru Democraţie şi Justiţie reacţionează ferm împotriva Inspecţiei Judiciare care îi monitorizează activitatea.

”Faţă de noua acţiune îndreptată împotriva judecătorului Cristi Danileţ pe motiv că face parte din VeDem Just, care ar fi o formaţiune politică sau ar desfăşura acţiuni politice, asociaţia VeDem Just reacţionează ferm şi acuză Inspecţia de limitarea libertăţii de exprimare. Asociaţia VeDem Just este o organizaţie fără scop politic şi fără scop comercial. A fost înfiinţată legal de Judecătoria sector 3 Bucureşti în anul 2016 şi a funcţionat de atunci fără niciun impediment.VeDem Just nu susţine un anumit partid politic sau vreun om politic. Este o organizaţie civică care militează pentru educaţia juridică a copiilor şi tinerilor, pentru statul de drept şi respectarea drepturilor omului, pentru buna guvernare şi o justiţie independentă. Orice persoană sau instituţie care încalcă aceste principii va fi criticată de noi, indiferent din ce partid face parte. Astfel de acţiuni nu ne transformă într-un partid politic sau formaţiune politică şi sunt de însăşi esenţa libertăţii de exprimare consfinţite constituţional”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Potrivit reprezentanţilor VeDem Just, Inspecţia Judiciară nu are niciun drept să monitorizeze şi să critice activităţile organizaţiei.

”Dacă are îndoieli cu privire la modul în care ne desfăşurăm activitatea potrivit scopului declarat, poate sesiza Judecătoria pentru desfiinţarea noastră. Până în prezent nicio acţiune în acest sens nu a fost demarată nici de Inspecţia Judiciară, nici de vreo altă persoană. Ca urmare, VeDem Just protestează vehement împotriva incredibilei acţiuni a Inspecţiei Judiciare şi îşi rezervă dreptul de a o acţiona în judecată atât pe autorul sesizării adresate Inspecţiei Judiciare, cât şi conducerea Inspecţiei care a validat o astfel de acţiune”, au mai transmis reprezentanţii organizaţiei.

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat, joi, că a fost înştiinţat oficial că Inspecţia Judiciară îl cercetează disciplinar pentru că este membru al asociaţiilor VeDem Just şi ICDE, reproşându-i-se că face parte din "formaţiuni politice".

"Eu niciodată nu am luat parte la vreo acţiune politică cu aceste organizaţii şi m-am abţinut întotdeauna de la vot când a fost vorba de vreun comunicat de presă care viza spectrul politic, tocmai în considerarea funcţiei mele de judecător", explică el.

Danileţ afirmă că îi este "clar" ce se întâmplă, dar nu vrea să intre în "răfuieli de partid".

"După TikTok, asta este încă o premieră în magistratura română", adaugă el.