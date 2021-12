Cum este să fii soția lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel, la ora destăinuirilor

Valentina Pelinel trăiește o viață fericită alături de Cristi Borcea.

Cei doi au împreună cei copii și se iubesc ca-n prima zi.

Fostul model a dezvăluit ce a însemnat pentru ea anul 2021 și cum decurge viața alături de milionarul român.

În acest an, Valentina Pelinel a avut parte și de momente delicate, atunci a făcut operația de ligament încrucișat anterior.

"2021 a fost un an plin de provocări pentru mine, un an în care am ieșit din zona de confort mai des ca oricând. Cu șuișuri și coborâșuri, ca totul în viață. Iar la finalul acestui an, în ziua în care împlinesc 41 de ani, înțeleg și simt cu adevărat ce înseamnă sa fii recunoscător.

Pentru viata mea, pentru sănătatea mea, pentru familia și prietenii mei, pentru fiecare dimineață în care avem o nouă șansă. O șansă să facem lucrurile bine, corect, înțelept, dar si cu mult entuziasm. Pentru că timpul nu curge decât într-o singura direcție, iar viața este făcută pentru a fi trăită mai mult și gândită mai puțin. Vă doresc tuturor o zi plină de iubire și recunoștință", a scris Valentina Pelinel pe rețelele de socializare.