TOP 4 criptomonede de cumpărat înainte de următorul sezon Altcoin

Piața criptomonedelor ne-a demonstrat nu doar o dată că după fiecare criză și prăbușire vine o perioadă de creștere. Criza FTX, precum și crizele economiilor globale determină, deocamdată, trenduri descendente atât pentru BTC, cât și pentru restul criptomonedelor pe pe această piață. Cu toate acestea, experții deja încep a analiza criptomonede care vor crește, în care să investească atunci când criza se va finaliza.

Ads

Am făcut un mic research și am identificat 3 criptomonede noi, care au potențial de creștere de x10 până. Aceste proiecte au fost verificate și au echipe de încredere în spate, echipe care au reușit deja să dezvolte proiecte crypto de succes. Plus la aceasta, criptomonedele menționate sunt în prevânzare, ceea ce determină u preț bun al acestor tokenuri.

RobotEra (TARO)

RobotEra este un proiect de jocuri crypto, a cărui versiune alfa va fi lansată în primul trimestru al anului 2023. În metaversul RobotEra, jetoanele nefungibile permit jucătorilor să creeze terenuri și clădiri, să extragă resurse utile, precum și să investească în dezvoltarea infrastructurii terenurilor deținute.

Acesta este un joc lansat chiar recent, devenind foarte rapid o alternativă minunată a renumitului Sandbox. Valoarea principală a jocului constă în faptul că oferă nu doar oportunități de gaming distractiv, dar și bune opțiuni de investiții. JOcul are un ecosistem complex, la baza cărui stă o criptomonedă nativă, în schimbul căreia sunt vândute NFT-uri.

Ads

Copyright: http://robotera.io/

Este vorba despre criptomoneda TARO, care acum este în faza de prevânzare. 1 TARO se vinde în prezent cu 0,020 USD, iar prețul va crește la 0,025 USD în următoarea fază. Evenimentul de prevânzare a adunat deja peste 180.000 de dolari, ceea ce denotă interesul și încrederea investitorilor.

Cumpărați TARO (RobotEra)

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade este o platformă de informații de tranzacționare care rulează pe blockchain-ul Ethereum. Platforma oferă comercianților analize în timp real și date sociale, permițându-le să ia decizii de tranzacționare responsabile. Această platformă este considerată a fi capabilă să ofere investitorilor insight-urile necesare, pentru a prevede și a evita colapsuri, similiare celui al bursei de criptomonede FTX.

Ads

Copyright: http://dash2trade.com

Proiectul are propria criptomonedă - D2T. Această criptomonedă este utilizată pentru a cumpăra abonamente extinse Dash 2 Trade, care oferă acces la întreaga suită de instrumente a acestei platforme. Prevânzarea acestei monede a început în urmă cu aproximativ trei săptămâni și s-au strâns deja peste 6,8 milioane de dolari. După ce toate cele nouă faze de prevânzare se vor finaliza, moneda va fi listată pe bursele centralizate LBank și BitMart.

Cumpărați Dash 2 Trade

Calvaria (RIA)

Calvaria se poziționează ca cel mai accesibil joc play to earn, iar dezvoltatorii promit că acest joc va atrage și jucători îndepărtați de zona crypto, ceea ce sună foarte promițător. Problema principală a jocurilor crypto constă anume în faptul că acestea nu sunt într-atât accesibile pentru cei din afara crypto, iar dacă Calvaria va rezolva această problemă, are șanse reale de a deveni un joc popular în 2023.

Ads

Copyright: http://calvaria.io

Calvaria este un nou proiect de jocuri blockchain în care jucătorii pot colecta și tranzacționa carduri nefungibile (NFT). Aceste cărți pot fi folosite și pentru a lupta împotriva altor jucători din ecosistem pentru a colecta recompense. RIA este un jeton utilitar, deoarece este folosit pentru a cumpăra articole din joc. Prevânzarea RIA a strâns peste 1,98 milioane de dolari. Prevânzarea este în a patra fază și este deja finalizată la 90%.

Cumpărați RIA (Calvairia)

IMPT

Și, nu în ultimul rând avem aici un proiect prietenos mediului, sub denumire IMPT, care înseamnă impact. Este vorba despre faptul că platforma permite utilizatorilor particulari și companiilor să-și compenseze propria amprentă de carbon și sp facă astfel un impact pozitiv asupra mediului.

Ads

Copyright: http://impt.io

Deoarece atât subiectul, cât și piața ESG sunt nu doar relevante, da și cu un mare potențial de viitor, investitorii deja se grăbesc să cumpere tokenuri IMPT prin intermediul evenimentului de prevânzare. Prevânzarea IMPT a adunat deja peste 13 milioane de dolari. Prevânzarea este în a doua etapă, iar prețul unui token IMPT acum este de 0,023 USD. Faza se va încheia după ce se vor aduna 25,98 milioane de dolari.

Cumpărați IMPT