Noul joc crypto Calvaria adună peste 2 milioane de dolari și se apropie de a 5-a etapă a prevânzării

Calvaria face o nouă senzație pe piața jocurilor crypto, reușind să adune peste 1,9 milioane de dolari într-o perioadă de timp destul de scurtă, apropiindu-se acum de a 5-a etapă a prevânzării. Evenimentul are un ritm mult mai rapid decât cel planificat și prognozat, ceea ce determină și reducerea rapidă a disponibilității de tokenuri RIA disponibile - doar 33% din tokenurile din emisia de prevânzare mai sunt disponibile acum.

Când jocul va intra într-o nouă etapă de prevânzare, va crește și prețul criptomonedei native. Era vorba despre o creștere de la 0,025 USD până la 0,030 USD, dar dezvoltatorii au decis să fie generoși și au ridicat prețul jetonului la această etapă la 0,0325 USD. Această creștere înseamnă și profituri pentru investitorii timpurii - cei care au investit chiar în primele zile de prevanzare acum pot fixa profitul de 225%.

Cu toate că investitorii timpurii se bucură de o profitabilitate generoasă, descrisă mai sus, nu ar trebui să panicați și să suferiți de FOMO - investind chiar astăzi, vă asigurați un randament de 30% imediat ce proiectul va aduna 2,1 milioane USD și va intra în etapa a 5-a a prevânzării.

Calvaria este considerat un proiect cu un mare potențial în 2023, deoarece a anunțat deja și despre câteva listări pe bursele descentralizate - jocul a semnat deja acorduri de listare cu parteneri notorii și respectați - Kucoin și Gate.io. În acest context crește și mai mult probabilitatea că atât jocul, cât și criptomoneda nativă a acestuia, RIA, vor deveni investiții cu potențial în 2023.

Pe lângă cele menționat, jocul în sine are o serie de caracteristici, care îi permit să atragă atenția comunității crypto, cât și a jucătorilor îndepărtați de această comunitate. Să aruncăm o privire rapidă asupra acestor caracteristici, explicând de ce Calvaria este o investiție crypto bună pentru 2023.

De să investiți în Calvaria?

Pe lângă faptul că evenimentul de prevânzare se mișcă foarte rapid, trebuie să luăm în considerare și oportunitățile oferite de Calvaria. Jucătorii pot lupta în joc cu un pachet plin de cărți de luptă, iar aceste cărți de luptă reprezintă NFT-uri. Așadar, cărțile reprezintă nu doar active gaming, dar și active cu valoare reală pe piața NFT.

Revenind la latura de gaming, trebuie de menționat că jocul Calvaria oferă jucătorilor o mare varietate de personaje din care să aleagă. Aceste personaje sunt clasificate în funcție de putere și caracteristici. Pachetul în care sunt plasate aceste cărți este folosit pentru a lupta împotriva adversarului, mixând skilluri strategice, dar șii cele mai bune cărți.

Aspectul care oferă principalul avantaj acestui nou joc crypto este accesibilitatea. Calvaria se poziționează ca cel mai accesibil joc play to earn, iar dezvoltatorii susțin că vor reuși să atragă și jucători non-crypto, ceea ce poate determina o creștere rapidă a popularității acestui joc. Plus la aceasta, jocul se poziționează ca și un joc, disponibil în versiunea free to play.

Pentru a începe jocul, nu trebuie să dețineți nicio criptomonedă. Jucătorii primesc chiar și NFT-uri gratuite, pe care le pot folosi pentru a lupta împotriva altora. Totodată, cărțile mai puternice și NFT-urile mai valoroase pot fi obținute prin intermediul achiziționării - trebuie să dețineți tokenuri RIA (criptomoneda nativă a acestui joc).

Precum observați, RIA stă la baza acestui joc, ceea ce a determinat interesul investitorilor față de evenimentul de prevânzare Calvaria. În așa mod, Calvaria atrage un public mult mai mare și poate ajunge la mai mulți jucători. Chiar dacă se mișcă destul de rapid, evenimentul de prevânzare este în plină desfășurare acum, iar pentru a-l accesa puteți utiliza butonul de mai jos.

