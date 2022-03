Fosta șefă a ANRP, Crinuța Dumitrean, a primit o șpagă „în semn de mulțumire” în cuantum de 400.000 de euro de la „rechinii imobiliari” pentru un teren de 6 milioane de euro în municipiul Constanța, conform depoziției de joi, 3 martie, a denunțătorului din dosar, Gabriel Surdu.

Înalta Curte de Casație și Justiție judecă apelul declarat de inculpați dar și de procurorii DNA împotriva deciziei Curții de Apel București din data de 27 noiembrie 2020. Crinuța Dumitrean a fost condamnată atunci la o pedeapsă de 6 ani și 3 luni de închisoare. În acelaşi dosar, fostul deputat UDMR Marko Attila Gabor – care a fugit din țară – a fost condamnat la 5 ani închisoare, iar evaluatorul Alin Horaţiu Dima a primit cea mai mare pedeapsă din dosar, 9 ani şi 8 luni închisoare.

La termenul din 3 martie denunțătorul Gabriel Surdu (foto) a fost adus cu Poliția pentru a vorbi despre modalitatea în care i-a dat șpagă Crinuței Dumitrean 400.000 de euro în 2011.

Iată cum a decurs dialogul din sala de judecată:

Denunțător: Fac precizarea că m-am întâlnit cu Moldoveanu și cu Sterian la sfârșitul anului 2010, în preajma sărbătorilor de iarnă. Moldoveanu mi-a spus că el și Simu (afaceristul Horia Simu – n.r.) au un dosar de care s-au ocupat de ceva timp, adică de vreo 2 ani, iar dosarul e la ANRP. Moldoveanu mi-a precizat cât era dispus Simu să ofere pentru soluționarea dosarului, dar nu îmi mai aduc aminte despre ce suma e vorba. El a spus că e dispus să ofere bani cui îl ajută.

Judecătoare: Cui i-a venit ideea că ar putea să ajute inculpate Dumitrean Crinuța?

Denunțător: Lui Sterian și Moldoveanu le-a venit ideea. Ei au spus că ar putea fi ajutați de aceasta. E greu de spus care dintre ei a pronunțat numele, dar mai degrabă Sterian, pentru că știa că eu aveam o relație de prietenie cu aceasta. Nu s-a mai procedat anterior în acest sens. Sterian știa ca sunt prieten cu Dumitrean pentru că a văzut-o la mine în birou de câteva ori. Se afla în interes de serviciu. Eu cu Dumitrean eram cunoștințe, mai stăteam la o cafea. Atunci când am spus că discutam cu ea chestiuni personale mă referam că întrebam de copii, de soți.

Judecătoare: Să detaliați discuția cu Crinuța Dumitrean, când v-a solicitat 400.000 euro?

Denunțător: După ce am vorbit cu Moldoveanu și Sterian am discutat cu Crinuța Dumitrean și am întrebat-o despre dosar. Ea a spus că dosarul e în regula și că e pe circuitul de rezolvare. Apoi am vorbit cu Moldoveanu și am spus că sunt interesat să cumpăr și eu, ceea ce am și făcut prin interpus.

Judecătoare: Când v-a cerut suma, unde?

Denunțător: Cert e că am dat suma în biroul dânsei. La mine în birou ne aflam când inculpata Dumitrean Crinuța mi-a solicitat 400.000 euro. Se întâmplă la 2-3 săptămâni după discuția anterioară, când a spus că dosarul e pe circuit.

Judecătoare: Pentru ce urma să fie dată suma?

Denunțător: În semn de mulțumire. Mita e o mulțumire pentru un om care îți face un serviciu.

Judecătoare (ironică): E definiția din DEX?

Denunțător: E definiția din România. La finalizarea dosarului urma să fie dată mita. Nu am stabilit locul, dar aveam la dispoziție 2 locuri, fie biroul meu, fie biroul ei. (…) Din suma rămasă am dat 40.000 de euro persoanei interpuse Nicolae Aurel și restul am împărțit jumătate - jumătate cu Dorin Cocoș.

Procuror: Cum a justificat Dumitrean Crinuța cuantumul sumei? De ce 400.000 euro? Dacă a primit acordul grupului pentru cuantum.

Denunțător: Moldoveanu a spus că dosarul era în valoare de 6 milioane de euro. Eu eram mai rapid la calcule. Probabil eu am spus 400.000 și ea a zis da, ok. Nu suntem la bursă. Am discutat ca oamenii.

Judecătoare (surpinsă): Așa fac oamenii?

Denunțător: …Da. În acest sens am avut mână liberă de la Moldoveanu pentru cuantumul sumei pentru Dumitrean.

Judecătoare: Ați spus că nu ați mai făcut astfel de lucruri. Vă întreb și eu ca de la om la om...nu v-ați riscat? Adică întrebi de soție, de copii, apoi spui că vrei să îi dai 400.000 de euro?

Denunțător: Dacă suntem corecți, pe vremurile alea era o practică super-uzuală.

Judecătoare (curioasă): Acum nu mai e?

Denunțător: Nu mai vreau să aud de statul român cât oi trăi! Sunt particular, plătesc ce am de plătit și aia e.

Avocat: S-a prezentat de bună-voie la DNA pentru a face denunț sau era implicat în altă procedură, fiind susceptibil de învinuriri.

Denunțător: Eu m-am prezentat, doamnă!

Judecătoare (iritată): Doamnă președinte!

Denunțător: Doamnă președinte, la acel moment eram inculpate, dar nu eram trimis în judecată. Eram inculpat pentru cumpărare de influență. Am cumpărat influență de la un șofer de la Buzău.

Judecătoare: V-ați gândit să beneficiați de reducerea pedepsei?

Denunțător: Nu m-am gândit pentru că nu credeam ca voi ajunge în pușcărie.

Avocat: Dacă nu pentru a beneficia, atunci de ce a făcut denunțul 5 ani mai târziu?

Denunțător: Având în vedere practica acelor zile, m-am gândit că așa e mai inteligent.

Judecătoare (ironică): Eu nu sunt așa inteligentă, vă rog să îmi explicați.

Denunțător: Am văzut că asta era practica la DNA. Era coadă acolo, se făceau 50 de denunțuri pe zi. M-am gândit că era mai inteligent.

Ce au reținut procurorii DNA în rechizitoriu

Potrivit DNA, drepturile litigioase ce priveau o suprafaţă de teren situată în municipiul Constanţa au fost achiziţionate de Horia Simu, printr-un intermediar, la data de 22 octombrie 2009, preţul cesiunii fiind de 700.000 de euro.

„De la acea dată, inculpatul Simu Horia a iniţiat un complex de demersuri prin intermediul unor angajaţi ai societăţilor sale şi prin intermediul unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice, cu sprijinul cărora să urgenteze obţinerea despăgubirilor prin intervenţia acestora la nivelul autorităţilor implicate în procedura de retrocedare. Urmare a acestor demersuri, la data de 26 mai 2011, inculpaţii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş, Teodorescu Cătălin Florin şi Marko Atilla Gabor (...) au aprobat, în unanimitate, raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator Dima Alin Horaţiu, prin care valoarea unui teren în suprafaţă de 25 hectare situat în municipiul Constanţa (zona Brătianu - Anadalchioi) a fost stabilită la suma de 8.750.000 euro (35 euro/mp), echivalentul a 37.243.500 lei”, spune DNA.

O supraevaluare de 7,7 milioane de euro

În opinia procurorilor, în acest caz a fost vorba de o supraevaluare a terenului respectiv cu 7,7 milioane de euro, ceea ce a provocat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului de stat, concomitent cu obţinerea unui avantaj patrimonial de către Horia Simu şi alte persoane, beneficiare ale drepturilor litigioase, în cuantum total de peste 32 de milioane de lei.

„Concret, membrii Comisiei, luând la cunoştinţă de concluziile raportului de evaluare, întocmit cu nerespectarea Standardelor Internaţionale de Evaluare, nu au constatat faptul că inculpatul Dima Alin Horaţiu a supraevaluat terenul respectiv, deşi aveau cunoştinţă de faptul că suprafaţa respectivă era situată în extravilanul municipiului Constanţa şi avea destinaţia de teren agricol. Mai mult, în cuprinsul documentului respectiv nu a fost evidenţiată poziţia exactă a terenului, iar pentru stabilirea valorii acestuia expertul a utilizat comparabile care nu priveau tranzacţii de vânzare, ci doar oferte de vânzare a unor terenuri situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Constanţa care nu aveau categoria de folosinţă teren agricol”, explică DNA.

Anchetatorii au mai constatat că raportul de evaluare respectiv a fost avizat anterior de Florentina Savu, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu ce derivau din funcţia de consilier în cadrul Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Conform DNA, Crinuţa Dumitrean a primit de la Horia Simu, printr-un intermediar, suma de 400.000 de euro, în schimbul ajutorului acordat omului de afaceri. De asemenea, expertul evaluator Alin Horaţiu Dima a primit prin intermediar, de la acelaşi inculpat, suma de 5.000 de euro.

„În perioada 24.06.2011 - 11.11.2011, inculpatul Simu Horia a disimulat adevărata natură a provenienţei sumei totale de 5.066.300 euro, obţinută în maniera de mai sus, prin încheierea cu diverse firme controlate de acesta a unui număr de nouă contracte de împrumut, nereale”, mai spun procurorii.