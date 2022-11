Handbalista Crina Pintea a părăsit Europeanul în lacrimi: ”Ni s-a zis că nu putem face ceva pentru sufletul nostru”

Naţionala feminină de handbal a României a fost învinsă de Germania cu scorul de 32-28 (16-14), miercuri, la Skopje, în ultimul său meci din Grupa principală 2 şi de la Campionatul European - EHF EURO 2022 din Slovenia, Macedonia de Nord şi Muntenegru.

Tricolorele, afectate de eşecul nemeritat de marţi, cu Muntenegru, au făcut un joc modest, într-un meci fără o miză prea mare, pierzând fără drept de apel în faţa Germaniei, cu care au încheiat la egalitate într-un test jucat înaintea turneului final, în Ungaria (29-29).

După 28-29 cu Olanda, 21-35 cu Franţa, 31-23 cu Macedonia de Nord, toate în prima fază a grupelor, 28-27 cu Spania, 34-35 cu Muntenegru şi 28-32 cu Germania, în faza a doua a grupelor, România va încheia turneul final pe unul din locurile 11-12.

Pivotul Crina Pintea, cea mai valoroasă handbalistă a României după Cristina Neagu, a părăsit Campionatul European în lacrimi, conform Gsp.ro.

„Pentru mine au trecut anii și de fiecare dată s-a întâmplat așa. Nu am mers la Jocurile Olimpice din cauza unor jocuri de culise. E foarte frustrant. Nu mai e vorba despre handbal. Ce rost are să te mai pregătești?

Ce rost are să mai faci sacrificii dacă totul se întâmplă în spate? Sunt foarte frustrată și foarte dezamăgită. Atâția ani am venit la națională cu un mare vis și nu l-am putut realiza. Sunt tot mai aproape de a mă retrage de la națională... Simt că nu mai putere și speranță. Parcă totul e împotriva noastră. După ieri, ce mai putem face? Noi mereu am spus-o, dar e ca și cum am vorbi cu pereții”, a spus Crina Pintea.

„Noi am vrut să facem ceva pentru noi, dar nu ni s-a permis. Noi nu avem voie, nu putem face asta.

Sunt sută la sută că dacă li se întâmpla franțuzoaicelor sau norvegiencelor, li s-ar fi permis. Sunt jocuri de culise. Ni s-a zis că nu putem face și noi ceva pentru sufletul nostru. Sunt foarte dezamăgită”, a adăugat Pintea.