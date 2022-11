Crina Pintea, declarații tari după meciul cu Muntenegru: "Suntem prea mici, nu putem să scoatem capul"

România a pierdut meciul cu Muntenegru de la Campionatul European de handbal la un singur gol diferență și a acuzat dur arbitrajul.

Austriecele Vranes și Wenninger au părut că vin cu temele făcute, ajutând Muntenegru în mai multe faze.

Crina Pintea a luat și ea atitudine:

"Nu e posibil să nu dai, să nu vezi dublu dribling la ultima fază, iar asta e doar o fază din meci. Simt frustrare pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi pe teren. Pentru că o competiție la un asemenea nivel a ajuns să fie decisă altfel decât prin jocul de handbal.

Suntem, oare, atât de mici încât sa nu ni se permită sa scoatem capul printre cei mari? Am simțit-o și la turneul preolimpic, când am fost eliminați pe nedrept, dar am vrut sa cred ca a fost doar o greșeală… Au existat dăți când n-am putut, când jocul echipei noastre nu a fost cel dorit, dar acum?! Am fost o nucă tare și mă bucur, căci a fost nevoie de 9 jucători ca să putem fi învinse!", a scris Crina Pintea.