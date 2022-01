Autorul uneia dintre cele mai atroce crime comise vreodată în România se justifică: ”Mama era dementă şi trebuia să dansezi cum cântă ea!”

Vlad Bogdan Culda, un tânăr în vârstă de 30 de ani, din Cluj, va intra probabil pe lista celor mai cruzi criminali din România ultimilor ani.

Bărbatul, consumator de droguri încă din adolescență, și-a ucis mama, în primăvara anului trecut, cu 44 de lovituri de secure.

Crima, apreciată de judecători de o ferocitate ieșită din comun, a fost comisă în timpul unui acces de furie provocat de consumul de droguri și refuzul mamei de a continua să susțină financiar dependența fiului. Pe 22 decembrie 2021, Bogdan Culda a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul Cluj.

Crima s-a petrecut în seara zilei de 23 martie 2021, într-o comună de lângă Cluj-Napoca, în casa unde locuiau de câțiva ani mama, la parter și fiul ei, la etaj. Între cei doi existau tensiuni vechi, provocate de comportamentul violent al tânărului care, din cauza consumului de droguri, nu reușise până la vârsta de 30 de ani să-și facă o familie și să aibă un serviciu stabil, aspecte pe care mama i le reproșa frecvent.

Scandalurile dintre cei doi s-au acutizat după ce Bogdan i-a cerut mamei să vândă o garsonieră din Cluj, moștenire de familie. Femeia a refuzat solicitarea, considerând că banii care i s-ar fi cuvenit fiului ar fi fost consumați pentru droguri și nu pentru o deplasare în Anglia unde tânărul susținea că vrea să-și refacă viața.

În seara crimei, tânărul a declarat anchetatorilor că a intrat la parterul casei unde locuia mama sa pentru a-i duce un braț cu lemne pentru foc. Întâmplător avea în mână și securea pe care tânărul a mărturisit că nu-și mai aduce aminte de ce nu a lăsat-o afară.

”Am văzut că efectiv îi iese un dinte din gură”

”I-am dus mamei lemnele în casă ca să-și facă foc, după care mi-a cerut imediat să ies afară din casă. Eu aveam toporul în mână, am atenționat-o pe mama asupra acestui fapt, spunându-i în glumă vezi că am toporul în mână, dar ea m-a prins de mâna în care țineam toporul, mi-a împins-o și astfel m-a lovit în piept. Atunci eu am lovit-o cu toporul în gură. Atunci mama și-a întins una dintre mâini înspre fața mea, înspre gură. Nu știu ce a vrut să facă, dar eu am mușcat-o de deget. Apoi a prins cumva de secure, cu toate că eu o țineam în mână și o împingea cumva înspre mine pentru a mă lovi. Urmare a faptului că am lovit-o cu toporul în gură am văzut că efectiv îi iese un dinte din gură”, a declarat Bogdan Culda în fața instanței, potrivit rejust.ro.

Femeia în vârstă de 53 de ani a fost ucisă cu bestialitate în acea seară. A fost lovită în timp ce se se afla în dreptul șemineului unde încerca să aprind focul. Legiștii au găsit nu mai puțin de 44 de urme de lovituri de secure și cuțit pe corpul victimei, cele mai multe în zona capului și a gâtului.

”Inculpatul a acționat cu o intensitate și ferocitate ieșită din comun”

”Modul de agresare a victimei de către inculpat, numărul (44 de leziuni) și intensitatea loviturilor aplicate, zonele vizate (gură, gât, ceafă, cap – parietal, frontal, occipital, ambele mâini, antebrațe, coate, trunchi), precum și natura leziunilor produse victimei, denotă că inculpatul a acționat cu o intensitate și ferocitate ieșită din comun. La aceste aspecte se adaugă obiectele vulnerante folosite (topor și cuțit)”, se arată în motivarea instanței, potrivit sursei citate.

După ce și-a ucis mama, tânărul a șters urmele de sânge, iar apoi a târât cadavrul în baie unde ar fi încercat să tranșeze corpul. A fost oprit însă de bunicii săi și de iubitul victimei care au venit într-un suflet în casa ororii alertați de faptul că femeia nu mai răspundea la telefon.

Știau toți că aceasta trăiește în teroare și că era frecvent amenințată cu moartea de către Bogdan. Tânărul a fost imobilizat cu greu de către bărbatul cu care mama sa avea o relație și ulterior a fost încătușat de un echipaj de jandarmi solicitați la fața locului. În aceeași zi a fost reținut pentru omor și apoi arestat, iar de atunci se află în spatele gratiilor unde va rămâne până la finalul vieții, cu condiția ca instanța de apel să păstreze sentința dată de Tribunalul Cluj.

La audieri, Bogdan a șocat anchetatorii. Și-a recunoscut parțial fapta (doar aspectul că și-a ucis mama, nu și detaliile de o cruzime de nedescris), invocând faptul că ”i s-a rupt filmul”, potrivit rejust.ro.

”Ulterior, inculpatul a precizat că nu și-a mai putut controla conștiința, că i s-a rupt filmul. Inculpatul a afirmat apoi: am târât-o în baie, cred că i-am tăiat gâtul, respectiv când mi-am revenit, era șters sângele, dar nu știu cine l-a șters, însă cred că doar eu îl puteam șterge”, potrivit motivării instanței.

Judecătorii clujeni au motivat decizia unei sentințe pe viață, o decizie destul de rară în România, invocând, printre altele, atitudinea criminalului în timpul actului de judecată și mai ales motivul care ar fi stat la baza comiterii crimei.

„Mama era o persoană turbată și trebuia anihilată”

„...mama era o persoană turbată și trebuia anihilată ca și orice animal care este turbat, era tulburată de problemele pe care nu și le putea asuma și, în plus, și-a mai luat pe cap unul care era și el vai și amar pentru că l-a lăsat nevasta, i-a vândut casa și nu a rămas cu nimic. Mama era dementă și trebuia să dansezi cum cântă ea!”. De asemenea, a sugerat că președintele completului ar avea un comportament similar victimei, se arată în motivarea instanței, potrivit rejust.ro.

În timpul judecății, tânărul a solicitat instanței să ia măsuri cu privire la îndepărtarea din celula a persoanelor care îi displăceau, în caz contrar fiind posibil „să se întâmple ceva rău în penitenciar”, arată sursa citată.

Nemulțumit de sentință, Bogdan Culda a făcut deja apel la instanța superioară, urmând ca instanța Curții de Apel Cluj să rejudece cauza. Primul termen al apelului a fost stabilit pentru 23 februarie 2022.