Mărturiile terifiante ale ucigașului Antoniei, fetița de 4 ani găsită moartă pe câmp. ”De frică să nu fiu considerat un criminal, am dus-o undeva”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a finalizat rechizitoriul în cazul crimei de la finalul lunii octombrie a cărei victimă a fost Antonia, o fetiță de 4 ani și 3 luni, ucisă în bătaie de tatăl ei vitreg, un tânăr în vârstă de 23 de ani, consumator de droguri.

Florin Beniamin Crișan a fost deferit justiției, în stare de arest preventiv, în data de 22 decembrie 2021, dosarul aflându-se pe rolul secției penale a Tribunalului din Arad. Bărbatul este acuzat de omor și profanarea de cadavre sau morminte.

Dosarul morții Antoniei cuprinde nu mai puțin de 553 de pagini, iar ancheta a fost coordonată de procurorul criminalist Pavel Palcu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, magistrat cu peste 45 de ani de carieră și fără niciun dosar rămas nesoluționat.

Fiind vorba despre un omor de o sensibilitate aparte, având în vedere că victima a fost o fetiță de patru ani, al cărei cadavru a fost descoperit parțial incendiat pe un câmp de la marginea municipiului Arad, în anchetă au fost coordonați, pe lângă polițiști arădeni, și specialiști din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică.

Cadavrul copilului a fost găsit în ziua de 30 octombrie, iar pe 1 noiembrie anchetatorii aveau deja autorul faptei. O performanță, având în vedere că inițial nu se cunoștea identitatea fetiței ucise.

Pentru prima dată au fost date publicității fotografii ale victimei unui crime. Deși erau imagini șocante, greu de privit, cu un chip de copil parțial mutilat, decizia a fost corectă. Un cetățean a recunoscut victima și a anunțat poliția, oferind informații reale, concrete cu privire la numele părinților și adresa de domiciliu. Pe 1 noiembrie, cu o oră înainte de miezul nopții, Beniamin Crișan a fost adus la audieri, recunoscând fapta greu, după ore de audieri.

Ce le-a spus Crișan polițiștilor

Copleșit de situație, dat fiind că partenera sa se afla la maternitate unde urma să nască, Florin nu a reușit să facă față solicitărilor venite din partea copiilor care aveau nevoie de atenția unui adult. Bărbatul se droga și nu doar cu droguri ușoare. Consuma ocazional ”cristal” (metamfetamine), un drog extrem de periculos, care produce, printre altele, inclusiv un comportament violent.

”În ziua de marţi, 26.10.2021 eram extrem de agitat, nu-mi găseam locul, posibil să mă fi aflat sub influenţa unui drog, pe nume ”cristal”, pe care l-am consumat cu două zile înainte de incidentul regretabil pe care urmează să-l prezint”, se arată în rechizitoriu.

În ziua crimei, copiii au fost extrem de agitați, iar Florin Beniamin nu a știut cum să se comporte pentru a-i calma. A preferat să se retragă în bucătărie și să fumeze țigară de la țigară.

”...am încercat să-i liniştesc ţinând cont de faptul că fata era încadrată în grad de handicap, fiind diagnosticată cu autism, iar copilul fiind hiperactiv. Efectiv am fost copleşit de toate aceste probleme, am clacat, am avut o stare de nervozitate fantastică, am fumat într-un ritm alert 2 pachete de ţigări, fără a consuma alimente, iar la un moment dat, în jurul orelor 13,00 – 14,00, Antonia a devenit extrem de agitată, a început să sară pe mine, să mă tragă, fără să reuşesc să o potolesc”, a susținut bărbatul în fața procurorilor.

De la acest moment, șirul evenimentelor sunt cunoscute deja. Fetița a fost lovită cu palma până ce s-a prăbușit pe gresia din holul apartamentului, iar rana produsă în zona capului i-a fost fatală. Când și-a dat seama ce făcuse, bărbatul s-a hotărât să ascundă cadavrul copilului. A luat un geamantan și, împreună cu O., fratele mai mic al Antoniei, a plecat cu un taxi la periferia orașului unde a încercat să incendieze cadavrul fetiței.

Minciunile spuse Sabrinei

De la momentul crimei și până la sosirea acasă a mamei Antoniei, Florin Beniamin a construit un întreg scenariu pentru ca femeia să nu bănuiască drama care se petrecea acasă.

Îi explicase femeii că nu îi poate telefona cu apel video, pentru că își pierduse telefonul personal, iar pentru o simplă discuție se folosea de aparate împrumutate de la diverse persoane. Când femeia cerea să audă vocea copiilor, Beniamin îi replica tăios ”altă treabă n-am”.

”(...) nu mai ştiu exact în ce zi, am apelat-o cu număr privat, minţind-o că mi s-a stricat telefonul şi că am apelat la diferite persoane de pe stradă să îmi împrumute telefonul pentru diferite apeluri, în realitate eu mă feream, cunoscând faptul că îmi va cere să vorbim prin apel video, pentru a ne vedea şi pentru a vedea copiii”, a mărturisit bărbatul în fața anchetatorilor.

Ce s-a întâmplat în ziua în care Sabrina, mama fetiței ucise, a venit acasă

În fața polițiștilor Sabrina a povestit că în seara în care s-a întors acasă de la spital a văzut că partenerul ei este extrem de agitat. Au intrat împreună în bucătărie, femeia i-a făcut ceva rapid de mâncare și abia atunci Beniamin i-a mărturisit că ”Antonia nu mai este”, dar i-a oferit o variantă mincinoasă a motivului morții.

„Florin a spus Antonia nu mai este, moment în care am avut o stare pe care nu o pot explica, am început să mă plimb prin casă întrebându-l ce s-a întâmplat?, unde este?. Florin a căzut de pe scaunul din bucătărie, a rămas întins pe jos, iar eu l-am ajutat să se ridice rugându-l să-mi spune ce a fost, întrucât eram speriată.

Florin a început să-mi povestească "în ziua în care ai născut, am vrut să fac baie copiilor, iar Antonia a alergat spre cada din baie, şi a căzut inconştientă. Când am văzut că nu mai mişcă, am căzut şi eu lângă ea şi m-am trezit în momentul în care băiatul, O., a venit lângă noi şi mi-a spus tati trezeşte-te. Am văzut că fata e tot nemişcată şi de frică am luat-o şi am dus-o. De frică să nu fiu considerat un criminal, am dus-o undeva.” În tot acest timp, eu îl întrebam de ce nu a chemat ambulanţa, de unde ştia el că fetiţa a decedat, şi m-a deranjat faptul că a scos-o afară din casă. La aceste întrebări, Florin spunea "nu ştiam ce să fac, am făcut asta de frică, şi nu am ştiut ce să fac altceva”, au fost explicațiile Sabrinei, mama fetiței ucise de Beniamin Florin.

De ce nu s-a predat criminalul în ziua în care a fost găsit cadavrul Antoniei

Cei doi au hotărât ca bărbatul să mai rămână o noapte acasă pentru a sta cu fiica lui nou-născută, şi a doua zi dimineaţa să meargă la poliţie. ”Am luat această hotărâre pentru că eu ştiam că o să-l conving să se prezinte în faţa organelor de poliţie a doua zi dimineaţa. Cred că dacă sunam eu în seara respectivă la poliţie, Florin fugea din casă”, a mărturisit Sabrina.

Femeia le-a spus anchetatorilor că fusese informată de Florin că moartea fetiței ei a devenit subiect ”la știri”, dar că nu a fost în stare să urmărească jurnalele și cu atât mai puțin să se uite la fotografiile cu chipul copilului său mort.

”El mi-a prezentat ştirile, pozele apărute în mediul online, spunându-mi că el nu i-a dat foc Antoniei şi nu i-a tăiat picioarele”, așa cum au fost informațiile prezentate inițial în jurnalele de știri.

Tensiuni în cuplu. Sabrina se hotărâse să-l părăsească pe Florin

Florin Beniamin și Sabrina nu aveau o relație de cuplu solidă, iar certurile erau frecvente. Erau împreună de nici doi ani, iar femeia știa că partenerul său este consumator de substanțe interzise. Cât timp a fost internată în maternitate, îl amenințase că îl va părăsi și chiar își făcea reproșuri că și-a lăsat copiii împreună cu el.

„...vai de mine...cu cine am lăsat copiii mei...un nenorocit esti ...sa te duci de unde ai venit din viata mea, nu mai stau cu tine nici moarta”,

”Dă-mi copiii sa ii aud...Cat timp copiii mei sunt la tine vreau să îi aud”

”Doamne fereşte...Ce naiba consumi omule...Mi-am lăsat copiii pe mâna ta...Doamne”, potrivit rechizitoriului.

Este doar o parte din discuțiile pe care cei doi le-au avut la doar două zile după ce Florin o omorâse pe Antonia. Sabrina simțise că ceva nu este în regulă acasă și chiar își întreba partenerul ”ce consumase”. Deși insista să le audă vocea copiilor la telefon, nu primea decât refuzuri și tot felul de scuze. Dialogul dintre cei doi este relevant pentru ancheta, pentru că o disculpă în totalitate pe mama Antoniei, asupra căreia a planat o perioadă suspiciuni că ar fi fost complice la omor.

Florin Beniamin Crișan a cerut procurorilor să fie judecat în procedură simplificată, susținând ca va avea ”o atitudine sinceră” pe tot parcursul judecății. El nici măcar nu a mai contestat măsura arestării preventive, deși avea dreptul legal să o facă.