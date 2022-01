Ani grei de închisoare pentru mama din Buzău care și-a ucis în bătaie copilul de doi ani. Mărturia copleșitoare a fiicei femeii

Mihaela Georgiana Andrei, tânăra de 27 de ani care și-a omorât în bătaie copilul de doar doi ani și jumătate, a fost condamnată la 14 ani de închisoare, fiind găsită vinovată pentru violență în familie.

Tribunalul Buzău a fost prima instanță care a aplicat pedeapsa, rămasă definitivă după ce Curtea de Apel Ploiești a respins luni, 17 ianuarie 2021, apelul declarat de mama criminală.

Soțul femeii și ceilalți doi copii ai cuplului nu s-au constituit părți civile, astfel că Mihaela Andrei nu va trebui să plătească și despăgubiri morale fraților, respectiv tatălui copilului omorât.

Crima s-a petrecut în data de 1 februarie 2021, în locuința familiei din orașul buzoian Pogoanele, pe fondul unor afecțiuni psihice.

Drama familiei a început în 2018, atunci când Mihaela l-a născut pe Alesio. Concubinul femeii nu a recunoscut copilul, convins fiind de faptul că partenera sa ar fi avut relații extraconjugale cât timp el a fost plecat la muncă în străinătate. Din cauza acestor suspiciuni, Mihaela nu mai era primită în patul conjugal, iar copilul era maltratat.

În fața instanței, fiica cea mare a femeii a mărturisit: ”atunci când s-a născut Alesio au existat certuri între mama și ..., acesta o acuza pe mama că nu este copilul său. Îmi amintesc că după ce mama a revenit din maternitate, ... a dat-o pe mama jos din pat împreună cu Alesio și i-a spus că “nu stă în pat, că nu e copilul meu” și cum, în ultima perioadă a vieții sale fratele său mai mic era maltratat chiar de către cea care îi dăduse viață”, se arată în motivarea instanței, potrivit rejust.ro.

Din cauza tensiunilor din casă, starea de sănătate psihică a Mihaelei Andrei s-a agravat, ea având în trecut o tentativă de suicid, motiv pentru care a și fost internată la o clinică de specialitate din Săpoca. În urma unei noi tentative de suicid, asistenții din cadrul DGASCP au decis să ia copilul din sânul familiei, ducându-l într-un centru de plasament, unde a rămas până în luna septembrie 2020, când a revenit acasă, într-o perioadă când Mihaela părea că-și revenise din depresie.

Boala a recidivat însă, astfel că pe 1 februarie, într-un acces de furie, Mihaela și-a bătut băiatul până l-a lăsat fără suflare, totul petrecându-se de față cu ceilalți doi copii ai săi. Loviturile au fost crunte, băiețelul fiind lovit cu capul de parchet și de pereți și bătut cu o instalație de pom de Crăciun.

”...când m-am întors, de cum am intrat pe poarta de acces în curte am auzit țipete de copil. Am intrat în cameră, am aruncat țigările pe masă și am întrebat-o pe mama de ce îl lovește pe Alesio care se afla lângă ea. Îmi amintesc că mama avea în mână o instalație de pom cu care se juca, de regulă ...`de-a calul` și îl lovea cu acea instalație pe Alesio. La un moment dat, mama l-a luat de umeri pe Alesio și l-a dat cu capul de parchet și de perete. În tot acest timp i-am spus mamei de mai multe ori să îl lase în pace, dar ea mi-a zis să ies afară din cameră”, a declarat în fața instanței fiica cea mare a Mihaelei, potrivit sursei citate.

Abia când copilul a încetat să mai plângă, iar fața căpătase o culoare nefirească, Mihaela a realizat ce făcuse. A cerut ajutorul vecinilor, a ieșit în curte cu băiețelul învelit într-o pătură, însă intervenția echipajului medical de la Serviciul de Ambulanță a fost inutilă. Aceștia au declarat decesul chiar în curtea casei unde au încercat fără rezultat să-l salveze.

La necropsie, medicii au descoperit că băiatul fusese lovit cu ”bestialitate” și prezenta multiple leziuni de vechimi diferite. Rana care i-a provocat moartea copilului a fost un hematom subdural acut.

Judecătorii din Buzău au reținut în motivarea sentinței că viața copilului ”s-a terminat pentru că aşa a decis chiar „mama” sa, având ghinionul de a reveni în familia lui deși fusese dat în plasament unei femei de care se atașase. Alesio nu a avut absolut nicio şansă, iar moartea sa a fost una extrem de violentă, „mama” lovindu-l cu capul de pereţi, de podea şi muşcându-l de mâini, picioare, de spate, cauzându-i suferințe de neimaginat, înainte de a deceda”, se arată în documentul citat.

Curtea de Apel Ploiești a menținut condamnarea de 14 ani dată în primă instanță de Tribunalul Buzău, apreciind că, deși Mihaela fusese diagnosticată cu afecțiuni psihice, avusese grijă să-i ceară fiicei sale, martoră la crimă, să ”aibă grijă ce spune” și să mintă cu privire la cauza morții lui Alesio.

”Curtea are în vedere starea de sănătate a inculpatei, însă constată că atât la scurt timp după săvârşirea infracţiunii de omor faţă de minorul Alesio, respectiv când comunitatea a luat cunoştinţă despre starea victimei, cât şi a doua zi după comiterea faptei inculpata i-a cerut martorei să aibă grijă ce declară, dacă este întrebată despre cele întâmplate. Cu privire la acest aspect martora a declarat: “….m-a luat deoparte şi mi-a spus să zic la cine mă întreabă că Alesio a căzut din pat. Şi a doua zi, mama mi-a tot spus să nu zic ce s-a întâmplat că, dacă spun ceva, de mine nu are cine să mai aibă grijă..”, se arată în motivarea Curții de Apel.

Decizia Curții de Apel Ploiești este definitivă, astfel că Mihaela Georgiana Andrei urmează să fie încarcerată, cel mai probabil la un penitenciar unde să poată avea acces la tratament medical de specialitate.