Un criminal orbit de gelozie l-a ucis pe prietenul tinerei de care era îndrăgostit și a încercat să o omoare și pe aceasta. Tragedia a avut loc în aprilie 2021, în localitatea Răhău, municipiul Sebeș.

Alexandru Paștiu era coleg de serviciu cu tânăra de care îi plăcea. Nu a acceptat niciodată faptul că aceasta avea o relație cu altcineva și a început să o hărțuiască. Tânără s-a plâns la conducerea firmei, iar bărbatul de 36 de ani a fost concediat. Acesta a continuat să o urmărească pe femeia de 21 de ani, care a și depus, la un moment dat o plângere la poliție pentru amenințare și hărțuire.

În noaptea de 17/18 aprilie 2021, Paștiu a decis să își pună în aplicare planul ucigaș. Scena atacului este descrisă de tânără în declarația pe care a dat-o în fața instanței:

”În jurul orei 04:00 l-am simțit pe concubinul meu că se ridică din pat de lângă mine. (...) În momentul în care am auzit cu concubinul meu a deschis ușa de la hol (am auzit acest lucru pentru că erau mai multe chei în broasca ușii), de acolo s-au auzit mai multe zgomote, bubuituri și apoi niște voci. M-am speriat și am închis ușa la cameră. M-am îmbrăcat și am sunat de pe telefonul meu mobil la „112” cerând ajutorul poliției, deoarece m-am gândit că s-a întâmplat ceva afară.

În timp ce eram în telefon cu poliția, concubinul meu și agresorul, au intrat în hol și s-au izbit de ușa de la camera în care mă aflam și pe care o închisesem cu cheia. Atunci l-am auzit pe concubinul meu strigând „mă omoară!” Am deschis ușa și l-am văzut pe concubinul meu, care era plin de sânge, căzut pe podea, sprijinit cu spatele de perete iar agresorul îl ținea cu o mână, și cu cealaltă i-a înfipt cuțitul în piept.

”S-a oprit crezând că m-a omorât”

În acel moment, fiindu-mi frică am închis ușa la cameră cu cheia și am așteptat un pic până s-a făcut liniște, în același timp vorbind cu poliția la telefon. Atunci l-am recunoscut și pe agresor, fiind vorba de Paștiu Alexandru. Când am auzit liniște pe hol, am deschis din nou ușa, și atunci am văzut că prietenul meu era pe jos, plin de sânge, iar Paștiu Alexandru a intrat peste mine în cameră, m-a aruncat pe pat, iar de pe pat eu am căzut pe podea, lângă dulap. Atunci mi-a zi „Vezi, ți-am zis că vin să te omor!”.

Înainte să-mi spună aceste vorbe, și în momentul în care am căzut pe podea, mi-a sărit telefonul din mână, eu fiind în continuare în convorbire cu operatorul de la „112”. Tot atunci, adică când am căzut pe podea, Paștiu mi-a aplicat mai multe lovituri de cuțit, cu o brișcă, (…) în piept, în zona sternului, deasupra sânului, lângă axilă, la gât și la mâna dreaptă. Cred că l-a mână m-a tăiat în momentul în care am vrut să-i prind cuțitul să nu mă mai lovească.

La un moment dat inculpatul Paștiu s-a oprit, crezând probabil că m-a omorât deoarece eu nu mai ziceam nimic. Mi-a luat telefonul mobil care căzuse lângă cap, și a fugit. Eu m-am ridicat și l-am urmărit văzând că fuge prin curte, în sus, spre o remorcă aflată înaintea șurii, pe unde a și sărit gardul. Menționez că în momentul în care a intrat peste mine în cameră, concubinul meu a reușit să se ridice de pe hol, și a fugit în curte, a deschis poarta de la stradă, și așa dezbrăcat cum era a mers către locuința părinților săi, locuință care este situată în apropiere, la câteva sute de metri.

După ce agresorul a încetat acțiunea violentă asupra mea, am plecat și eu după concubinul meu, găsindu-l pe acesta la poarta curții părinților lui, în brațele tatălui, unde a și decedat. Cred că mi-a sustras telefonul mobil, deoarece știa că am dovezi pe el, cu privire la faptul că mă tot amenința din luna ianuarie 2021, de când a fost dat afară de la serviciu, deoarece mă urmărea în mod nejustificat și mă amenința. (…)

Nu știu dacă a sustras și alte bunuri din casă, dar am aflat ulterior că s-a găsit asupra sa un telefon despre care știu că aparținea concubinului meu și știu că avea culoare negru cu portocaliu”.

Atac înregistrat la 112

O parte din atacul bărbatului a fost auzit inclusiv de operatorul de la 112. Medicii veniți la fața locului nu au mai reușit să îl salveze pe tânărul în vârstă de 23 de ani. Tânăra a ajuns la spital și a primit un certificat cu 12 zile de îngrijiri medicale.

Criminalul a mers la locuinţa sa, s-a schimbat de haine, a încercat să le incendieze în gradina din spatele locuinţei, apoi a fugit pentru a se ascunde într-o pădure din apropiere. Pe drum, la ieşirea din sat, a pierdut briceagul folosit la agresiune, corpul delict fiind descoperit ulterior de polițiști. În pădure, Paștiu a căutat pe telefonul său mobil, prin intermediul motorului de căutare Google, informaţii despre „pedeapsa pentru omor”. A fost descoperit şi reţinut de doi poliţişti care au urcat prin pădure pe motociclete.

Joi, 28 aprilie 2022, Tribunalul Alba l-a condmnat pe ucigaș la pedeapsa de 25 de ani de închisoare pentru trei infracțiuni: omor calificat, tentativă la omor calificat și furt calificat. Acesta a recunoscut parțial săvârșirea faptelor de omor calificat și tentativă la omor calificat, însă a invocat și o acțiune provocatoare din partea victimei, declarând că aceasta l-a lovit cu telefonul ei mobil în cap, iar el a scos briceagul din geacă și a lovit-o în spate, apoi a urmarit-o până în holul locuinței unde a mai lovit-o o dată cu cuțitul. Instanța nu l-a crezut pe acesta și a aplicat una dintre cele mai dure pedepse. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel.