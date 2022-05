Detalii cutremurătoare în cazul uciderii doctorandei din Cluj. Criminalul a explicat de ce i-a curmat viața tinerei de 30 de ani

Principalul suspect în cazul tinerei universitare din Cluj-Napoca, Molnar Beata, găsită ucisă în satul bihorean Corniţel, și-a recunoscut faptele în fața anchetatorilor.

El a fost prins, joi seara, 26 mai, în municipiul Oradea din judeţul Bihor.

Ads

Bone Ferenc le-a spus anchetorilor că nu este un criminal ca ceilalţi, ci un suflet pierdut. Şi-a ucis iubita în zona cascadei Vălul Miresei, după s-au plimbat pe munte şi au privit împreună stelele. Spune că şi-ar fi dorit să rămână acolo, alături de ea, pentru totdeauna, dar tânăra a vrut să se întoarcă acasă pentru că era târziu. A strâns-o de gât, crezând că aşa o s-o ţină lângă de el. Apoi, i-a băgat cadavrul în portbagajul maşinii. Pe drum, spune el, a oprit de mai multe ori ca să o ţină în braţe. După câteva zile, a decis s-o arunce pe un câmp, printre gunoaie, într-un sat din Bihor, potrivit observatornews.ro.

Beáta Molnár are un CV impresionant, cu studii efectuate la un liceu prestigios de artă, secția muzică clasică (Mureș), absolventă de Litere la Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj) și cu un doctorat la activ în Studii de Hungarologie. Aceasta a lucrat pentru mai multe entități culturale din Cluj Napoca, inclusiv pentru formațiunea politică UDMR Cluj, mai precis, în Biroul Executiv al UDMR Cluj, la departamentul pentru organizarea socială, unde ocupa poziția de „referent literar”, potrivit actualdecluj.ro.

Ads

Potrivit CV-ului, Beáta Molnár a lucrt direct pentru UDMR în perioada 2016-2018. Iar din 2018 și până în prezent a lucrat ca referent literar la „Fundația pentru Școală” (Iskola Alapitvany), o structură care de asemenea a fost înființată de UDMR, în scopul sprijinirii învățământului, culturii și dezvoltării comunității maghiare din România. Beáta Molnár preda de asemenea la Universitatea maghiară Sapientia din Cluj, scrie sursa anterior citată.

„Am fost șocați ore întregi când am auzit vestea tragică a morții lui Beáta Molnár. Bea a fost colega noastră în departamentul principal responsabil cu organizarea socială a RMDSZ și mai târziu, când publica cărți la Fundația Școlii, am lucrat împreună de multe ori la editarea albumelor și organizarea programelor. Îl cunoșteam ca un om creativ - era definit de sensibilitatea, empatia și abilitățile sale de muncă erau uriașe”, au transmis reprezentanții UDMR.

Bărbatul de 43 de ani este cunoscut pentru accesele sale de violență. Anul trecut a fost condamnat la un an și trei luni de închisoare cu suspendare pentru loviri și alte violențe.

Ads

într-un container din gara CFR, iar că mașina era parcată în apropiere. Se pare că cineva din zonă l-ar fi identificat pe suspect.

Bone Ferenc fost escortat cu mascații la Cluj-Napoca pentru a fi predat Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Acesta urmează să fie audiat în dosarul penal în care investighează împrejurările în care Beata Molnar, tânăra de 30 de ani, dată dispărută luni, a fost ucisă.

Bărbatul este un arădean de 43 de ani, Bone Ferenc, fost cadru didactic la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca.

Acesta a fost condamnat în luna martie 2021 (sentință care nu este definitivă) la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe după ce și-a bătut prietena de atunci în plină stradă.

Întreaga agresiune a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar în urma acesteia Bone Ferenc a fost concediat de la universitate.

Ads

Incidentul a pornit pe fondul unui conflict verbal, care a degenerat într-o bătaie sălbatică pe care bărbatul i-a aplicat-o partenerei sale. Conform rechizitoriului, Ferenc Bone a lovit-o cu pumnul pe Alexandra, apoi i-a aplicat alte lovituri cu piciorul în burtă, în cap și în spate. Tânăra s-a prăbușit pe trotuar și s-a lovit cu capul de pavaj.

Deși era plină de sânge, bărbatul nu s-a oprit și a continuat s-o lovească, cu toate că se afla într-un loc public. Întreaga agresiune a durat 8 minute și a fost surprinsă de camerele de supraveghere aflate în apropiere. Femeia a depus plângere împotriva lui Bone, iar acesta a fost arestat pentru 24 de ore, după care i-a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Tânăra a avut nevoie de mai multe luni de îngrijiri medicale și i-a fost imoposibil să mai poarte ochelari timp de o jumătate de an, din cauza durerilor insuportabile din zona capului, scrie Fanatik.ro.

În septembrie 2020, Ferenc Bone a postat un mesaj pe contul său personal în care își cere scuze pentru comportamentul său, fără să o nominalizeze, însă, pe victima lui.

Ads

La proces, fata a dus în faţa judecătorului declaraţiile scrise ale unor foste iubite.

Toate au descris relaţii de coşmar cu Bone.

O jurnalistă din Cluj a reconstituit câteva declarații ale fostelor iubite ale individului şi a strâns de la ele mărturii de neimaginat, scrie Antena 3.

"Îmi curgea sângele din nas și mâinile îmi erau pline de sânge până la brațe, fața mea era plină de sânge pur. L-am întrebat dacă este mulțumit acum. Mi-a răspuns că da, acum este mulţumit", mărturisea una dintre tinere.

"Mi-a aruncat telefonul din mână şi a început să mă lovească. A ajuns în spatele meu, m-a trântit la pământ și m-a prins și m-a sugrumat până am leşinat. Când m-am trezit pe podeaua bucătăriei, la început n-am înţeles unde eram.

Am oftat si m-am întins pe saltea. A venit la mine şi s-a culcat lângă mine apoi a zis: ”Iepuraş, capul tău a devenit violet, iar la gură ai făcut spume", rememorează ea.

"În timpul relației noastre, am refuzat mai multe oportunități de a lucra, de a mă educa, de a mă distra și de a călători de frica supărării lui. Dacă mi s-a întâmplat un lucru pozitiv sau am avut o realizare, am preferat să păstrez secretul.

A reuşit să mă facă să devin total dependentă de el deoarece alte legături cu alte persoane nu mai aveam, din cauza lui, şi m-a făcut să cred că nu voi reuşi niciodată să obţin ceva cu propriile mele puteri”.