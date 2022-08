Principalul suspect în cazul celor 5 persoane omorâte în Argeș a fost arestat. Este un membru al familiei

În cursul nopții de marți spre miercuri, 9 spre 10 august, un bărbat suspectat că a comis cele cinci crime în Bascov, județul Argeș, a fost reținut de polițiști.

Se pare că bărbatul a zdrobit capul victimelor, printre care și un copil de cinci ani, iar apoi le-a decapitat, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Ads

Conform procurorilor, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Faţă de victime, inculpatul avea calitatea de fiu, frate şi, respectiv, unchi, potrivit Observator.

Este vorba de violenţă în familie în varianta omor calificat, împrejurările reţinute fiind: cu premeditare, asupra a două sau mai multor persoane, prin cruzimi.

Miercuri, suspectul va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş cu propunere de arestare preventivă.

Cinci oameni, printre care un copil de 5 ani, au fost găsiți morți, marți, într-o locuință din Bascov, județul Argeș. Un apel la 112 făcut de către un bărbat anunța că, în momentul când s-a întors acasă, a găsit 5 membri ai familiei decedați: soția, fiica în vârstă de 5 ani, cei 2 socri și un cumnat.

Ads

Primarul din Bascov, Gheorghe Stancu, a confirmat, la Antena 3, că bărbatul suspectat de cele cinci crime era în evidența autorităților pentru afecțiunea psihică de care suferea, „însă nu a fost violent până acum”.

Edilul afirmă că acesta a vrut să se sinucidă înainte să fie prins de polițiști.

Medic legist: ”Ceea ce am văzut în această după amiază nu am văzut de zeci de ani”

Dan Manu, șeful serviciului de Medicină Legală din Argeș, susține că în toată cariera sa nu a văzut așa ceva. „După cercetarea la faţa locului, ceea ce am văzut în această după amiază nu am văzut de zeci de ani, de când sunt medic legist. Dacă mă întrebaţi pe mine ca medic legist şi care am văzut la faţa locului, eu cred că toţi 5 au fost surprinşi”, a declarat Dan Manu pentru observatornews.ro.