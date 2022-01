Creșterea facturilor la energie și la gaze naturale din ultima perioadă i-a revoltat pe români.

Producătorii de energie şi gaze, importatorii, precum şi statul român, prin intermediul taxelor, sunt cei care au de câştigat de pe urma creşterii facturilor, în timp ce furnizorii nu au niciun beneficiu în plus, a declarat directorul general al E.ON România, Volker Raffel, într-un interviu acordat AGERPRES.

El spune că E.ON nu mai găseşte nicăieri să cumpere energie la un preţ rezonabil şi a calificat drept o "nebunie" preţul la care producătorii îşi vând în prezent energia.

Totodată, E.ON nu a încălcat legea compensării facturilor, aşa cum a anunţat ANPC, ci, dimpotrivă, a fost prima companie care a aplicat reducerile încă din noiembrie, susţine Raffel.

Pe lângă compensarea şi plafonarea facturilor, există şi alte măsuri pe care le poate lua statul pentru a proteja consumatorii. El dat drept exemplu o măsură adoptată de statul francez, care a impus centralelor să vândă energia la preţuri mai mici, nu la cele mari din piaţă, dacă nu au crescut costurile lor de producţie. Re-reglementarea pieţei este o greşeală care a mai fost făcută în trecut şi care a dus la lipsa de investiţii.

Ads

Şeful E.ON România a mai spus, în interviu, când crede că această criză va lua sfârşit şi a sfătuit consumatorii ce să facă pentru a avea facturi mai mici.

Unde se duc banii

AGERPRES: Ce se întâmplă acum pe piaţa de energie? De ce sunt facturile atât de mari?

Volker Raffel: Pentru început, aş vrea să clarific care este activitatea pe care o desfăşoară compania noastră. Misiunea noastră este să luăm energia de la operatorul de transport, de la autostrada energetică, să spun aşa, să o aducem consumatorilor casnici şi companiilor. Deci noi trebuie să cumpărăm această energie de la producători şi de la importatori şi să o vindem la consumatori. Pentru acest serviciu, de achiziţie de energie şi vânzare către consumatori, avem o anumită marjă în facturi, care nu a crescut faţă de anul trecut. Cu aceşti bani ne plătim angajaţii, pentru emiterea facturilor, pentru call-center, pentru centrele de relaţii cu clienţii şi altele. Această parte a facturii nu a crescut deloc.

Ads

Dacă ne întrebăm unde se duc banii şi de ce preţul energiei este atât de mare, pot să vă arăt imaginea cine şi ce primeşte. Câştigul pe care noi, furnizorii, îl primim nu s-a schimbat.

Ceea ce s-a schimbat este că producătorii cer cu mult mai mulţi bani decât o făceau înainte. Iar noi trebuie să cumpărăm energie pentru consumatorii noştri şi suntem expuşi la aceste preţuri. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat acolo. Am câteva explicaţii. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo e nebunie. Nu mai găsim să cumpărăm nicăieri energie la preţuri rezonabile. Dar trebuie să o cumpărăm în fiecare zi, pentru că nu putem să le spunem clienţilor noştri că a fost prea scumpă şi nu o să le livrăm energie. Trebuie să o facem.

Componenta de taxe din factură, de asemenea, a crescut. Majoritatea producătorilor sunt deţinuţi de către stat, iar statul ia o mare parte din suma facturată. Deci cred că a fost puţin neînţeles ce se întâmplă aici, pentru că numele nostru este pe factura pe care o primesc clienţii, acest lucru este adevărat, dar doar o mică parte, iar această parte nu a crescut, din factură este responsabilitatea noastră. Restul sumei din factură este responsabilitatea producătorilor, importatorilor şi a statului. Şi 100% din creşterea din factură merge în altă parte, nu la noi, şi suntem într-o situaţie nefericită.

Ads

Amenzi de la ANPC

AGERPRES: De ce a fost amendată E.ON de către ANPC?

Volker Raffel: ANPC a făcut câteva controale în ultima lună şi, pentru că sunt 7.000 de oameni care lucrează pentru milioane de clienţi, se pot întâmpla greşeli din când în când. Am fost amendaţi în trecut pentru cazuri specifice. Ce s-a întâmplat acum - şi sunt foarte dezamăgit de modul cum s-a comunicat public - ANPC a venit săptămâna trecută la aproape toate birourile noastre pentru a controla dacă am aplicat în mod corect noua lege (privind compensarea şi plafonarea facturilor - n.r.). În unele locuri controalele sunt încă în derulare, dar în altele s-au finalizat şi s-a demonstrat că ne-am aliniat complet acestei legi.

Nu pot vorbi despre ceea ce au făcut competitorii noştri, dar pot spune că noi am fost prima companie din România care s-a conformat acestei legi, imediat ce legea a intrat în vigoare, cu orice reducere şi discount a trebuit să facem. Ceea ce a fost o provocare, pentru că legislaţia s-a schimbat complet la finalul lunii octombrie. Într-o vineri a fost luată decizia şi în următoarea zi de luni a intrat în vigoare. Şi am muncit din greu să aplicăm reducerile imediat, chiar dacă nimeni nu ştia cu exactitate cum să aplice această lege: întâi aplici plafonarea şi apoi faci compensarea sau întâi faci compensarea şi apoi aplici plafonarea, aceasta era doar o întrebare din multele întrebări pe care le aveam. Normele de aplicare au apărut la finalul lunii noiembrie, iar modul în care se aplică TVA a fost clarificat abia în decembrie.

Ads

Dar ştiam că trebuie să livrăm energie clienţilor şi că toată lumea trebuie să contribuie şi de aceea am decis să implementăm imediat reducerile, chiar dacă nu eram siguri dacă aceasta era modalitatea corectă de aplicare. Din fericire, ni s-a confirmat că am procedat corect, dar ne-am asumat un risc şi am implementat aceste reduceri încă de la începutul lunii noiembrie.

ANPC a controlat dacă am implementat corect legea şi nu am luat nicio amendă pentru neaplicarea legii privind compensarea şi plafonarea facturilor. Am fost controlaţi în mai multe locaţii. Unele controale s-au încheiat şi au confirmat că am implementat legea şi până acum nu am primit nicio amendă că am fi facturat incorect.

AGERPRES: Şi pentru ce a fost amenda primită?

Volker Raffel: Amenda pe care am primit-o a fost pentru greşeli răzleţe pe care le-am făcut în lunile trecute şi nu au nicio legătură cu aplicarea acestei legi. Aşa cum am spus, controlul pe tema aplicării acestei legi a avut loc săptămâna trecută şi nu am primit nicio amendă, ci doar confirmare (că am implementat legea aşa cum trebuie - n.r.). Unele controale încă se derulează, dar avem un singur sistem şi am emis facturile peste tot în acelaşi mod şi deja ni s-a confirmat că am făcut acest lucru în mod corect.

Ads

Şi sunt foarte mândru că am fost capabili să ne schimbăm sistemul de facturare în termen de câteva zile. Sunt mândru de colegii noştri care au reuşit asta. Nu am văzut în nicio altă ţară ca un sistem atât de uriaş de facturare să fie schimbat în decurs de câteva zile şi să funcţioneze corect.

AGERPRES: Deci se poate.

Volker Raffel: Este posibil. Ministrul şi alţii au menţionat că un furnizor a aplicat legea corect şi cred că era vorba despre noi.

Compensarea facturilor

AGERPRES: Câţi dintre consumatorii E.ON s-au calificat pentru a primi această compensare?

Volker Raffel: La electricitate, 60% dintre consumatori, iar la gaze 50%. Legea precizează ce categorie de clienţi pot primi această reducere şi în cazul nostru acestea sunt cifrele.

AGERPRES: Această lege este eficientă pentru protecţia consumatorilor cu venituri mici?

Volker Raffel: Cine primeşte sau nu o reducere la factură ţine de decizia politică. Nu cred că este ok ca o companie privată să decidă cine primeşte sau nu reducerea. Trebuie să fie o dezbatere politică, ce a avut loc în octombrie, şi noi doar aplicăm legea.

În principiu, cred că legea a fost făcută bine, pentru că ia banii de acolo de unde se duc. În prezent, toţi banii se duc la producători şi importatori şi o pondere mare către stat, inclusiv prin taxele mai mari din energie pe care le încasează acum. Iar aceşti bani trebuie cumva luaţi şi redistribuiţi către consumatori, pentru că nu toată lumea poate plăti aceste preţuri foarte mari, este absolut evident.

AGERPRES: Ce alte măsuri pot fi luate? De exemplu, ce părere aveţi despre reducerea TVA?

Volker Raffel: Este o propunere bună. Sunt mai multe măsuri care pot fi luate. Este clar că facturile trebuie cumva reduse. Aceste preţuri pe care le vedem pe piaţa angro, pe care le cer producătorii şi importatorii, nu sunt sustenabile, nu pot rămâne aşa.

Sunt trei motive pentru care preţurile sunt atât de sus: unul este Green Deal şi preţurile mari ale emisiile de carbon, dar nu este motivul principal. Motivul principal este că în toată lumea preţul energiei creşte, pentru că există competiţie în industrie să recupereze producţia pierdută, acum vor să producă mai repede, au nevoie de mai multă energie.

Dar există un aspect specific Europei în această perioadă: Europa depinde de importurile de gaze, iar importurile fizice de gaze sunt foarte mici în acest moment. Este adevărat că, prin contractele noastre, importatorii din Rusia şi-au respectat angajamentele, dar nu pot spune dacă cumpără din piaţa angro europeană ca să-şi onoreze obligaţiile. Nimeni nu ştie cu exactitate.

Ceea ce ştiu este că importurile fizice din Rusia sunt în acest moment la un minim istoric. Iar volumele de gaze depozitate sunt şi ele mici, nu în cazul nostru, noi avem suficient gaz în depozite, dar în general în Europa nivelul de stocare este mic, importurile sunt mici şi avem o situaţie geopolitică fierbinte în prezent, iată de ce preţurile în Europa în această perioadă sunt mai mari.

Criză pe piața de enrgie

AGERPRES: Aţi mai văzut o astfel de criză în piaţa de energie până acum?

Volker Raffel: Nu. Lucrez în această industrie de mai bine de 20 de ani şi nu am văzut ceva de genul acesta. Şi pot să vă mai spun că nu are nicio legătură cu liberalizarea. Se întâmplă acelaşi lucru şi în pieţele reglementate, pentru că există acest deficit de energie peste tot. Problema reală din spate este lipsa investiţiilor din trecut.

M-aţi întrebat ce alte măsuri pot fi luate: să fie distribuiţi bani din bugetul de stat sau să facem cum au făcut francezii. Aceştia au spus: acele centrale ale căror costuri de producţie nu au crescut trebuie să dea energie la preţuri mai mici, nu la preţul pieţei. Aceasta ar putea fi, de asemenea, o soluţie.

Dar ar fi complet greşit să reglementezi din nou toată industria. De câte ori ar trebui repetată această greşeală? A fost făcută de mai multe ori în ultimii ani, iar rezultatul a fost lipsa investiţiilor. Astfel că este nevoie să protejăm consumatorii, să luăm decizii politice pentru a ne sprijini consumatorii, dar nu prin reglementarea întregului sector, ci prin reducerea facturilor unde e nevoie să fie reduse.

AGERPRES: Credeţi că suprataxarea furnizorilor de energie este o idee bună?

Volker Raffel: Tocmai v-am explicat unde merg banii. 100% din majorare, ceea ce este acum mai mult în factura pe care o trimitem clienţilor noştri, 100% din această majorare nu ajunge în buzunarele noastre ca furnizori, ci merge în altă parte, merge către producători, toate majorările merg către producători şi importatori şi o parte către stat prin intermediul taxelor.

AGERPRES: Ce se întâmplă în alte ţări?

Volker Raffel: Aceasta este o criză europeană şi de aceea se întâmplă peste tot. În alte ţări, deseori clienţii au contracte pe perioade mai lungi de timp. Dacă ai un astfel de contract, preţul tău rămâne stabil până când trebuie să închei un nou contract. Este aceeaşi situaţie peste tot în Europa.

Creșteri de prețuri

AGERPRES: Cât de mult timp vom avea aceste preţuri ridicate? Vă aşteptaţi ca în primăvară preţurile să coboare?

Volker Raffel: Sper foarte mult că aşa se va întâmpla, dar nu vă pot spune când anume se va întâmpla. Pentru că, aşa cum v-am spus, cererea pieţei mondiale pentru energie nu ştiu când se va schimba şi asta depinde foarte mult de importurile din Rusia. Dacă această situaţie nu se va modifica, atunci nu văd de ce preţurile ar trebui să scadă.

Desigur, vara va fi de ajutor, clima va fi mai bună, consumul de gaze va fi mai mic şi asta va schimba situaţia, dar acum Europa este dependentă de Rusia şi de acea totul depinde de aceasta din urmă.

AGERPRES: Aţi anticipat o astfel de criză?

Volker Raffel: Nu. Niciodată nu m-aş fi aşteptat la o astfel de criză. Nimeni nu a făcut-o în Europa şi cred că acest lucru nu poate continua la nesfârşit. Nu este bine să fii dependent de importuri, de aceea cred că este foarte urgent ca România să acceseze rezervele de gaze din Marea Neagră. România este într-o poziţie foarte bună, în comparaţie cu alte state europene, pentru că România are gaze naturale. Cred că aceasta este calea pe care trebuie mers în viitor, să acceseze aceste rezerve de gaze naturale şi să le utilizeze.

Sfaturi pentru consumatori

AGERPRES: Ce îi sfătuiţi pe consumatori să facă pentru a-şi reduce facturile?

Volker Raffel: Ne sfătuim clienţii să aibă grijă de consumul lor pentru că, în conformitate cu legea, dacă faci parte dintr-o anumită categorie de consumatori, dacă nu consumi prea mult, poţi să beneficiezi de anumite reduceri, aşa că acesta este singurul sfat pe care pot să îl dau. Legea este aşa cum este şi dacă un client consumă prea multă energie atunci brusc nu mai este eligibil, aşa că acesta este sfatul pe care putem să îl dăm clienţilor noştri.

Am introdus, de asemenea, un nou produs, încă din toamnă, din octombrie, care îţi permite cel puţin să eviţi să ai facturi diferite în iarnă şi în vară. Aşa că am gândit o factură unitară, în fiecare lună este aceeaşi sumă, pentru a ajuta clienţii să nu aibă facturi uriaşe în timpul iernii, ci să redistribuim puţin de-a lungul lunilor anului.

În plus, dacă un client vine şi ne explică situaţia prin care trece cu o anumită factură, este prea mare, atunci putem găsi o modalitate de reeşalonare a plăţilor şi asta e ceva ce facem deja. Dar asta nu e ceva nou, întotdeauna am făcut asta pe baza unei cereri concrete.

De asemenea, pe site-ul nostru explicăm pe larg cum funcţionează legea. Vrem să fim transparenţi şi explicăm acest lucru. Cu miniştri sau cu declaraţiile publice care trimit toţi clienţii la furnizori, în momentul de faţă nu mai avem sute, ci mii de telefoane, dacă nu sute de mii de telefoane. Ştiu că asta conduce la o situaţie care nu este tocmai satisfăcătoare, pentru că nu toată lumea poate avea acces imediat la unul dintre agenţii noştri.

Ne-am crescut numărul de angajaţi din aceste departamente şi cred că foarte curând vom putea răspunde la toate întrebările. Avem site-ul nostru, avem numărul robotului nostru telefonic şi majoritatea problemelor pot fi rezolvate aşa.

AGERPRES: Care este temperatura optimă pe care oamenii ar trebui să o aibă în casă, pe perioada iernii?

Volker Raffel: Asta depinde de nevoile clientului. Nu este la latitudinea noastră să decidem ce temperatură ar trebui să aveţi în casă. Ştim că energia pe care o furnizăm este foarte importantă pentru clienţii noştri, aşa că nevoi precum a nu simţi frig în casă sau a avea lumină ar trebui să-şi permită toată lumea.

Pentru că şi noi trebuie să plătim aceste preţuri pe piaţa angro către producători şi importatori, în caz contrar nu vom obţine energia pentru clienţi, iar acest lucru nu este bine pentru clienţi. De aceea, în timp ce dezbaterile politice erau în desfăşurare, am spus: vă rog să faceţi ceva pentru ca cel puţin nevoile de bază să fie acoperite şi să o faceţi simplu, deoarece criza a intervenit şi trebuie să găsim imediat o soluţie.

Decizia politică a fost luată şi noi am avut grijă să o implementăm imediat şi corect pentru a ne putea ajuta clienţii, chiar şi cu riscul ca normele din lege să vină mai târziu şi poate înţelegem ceva în mod greşit. Din ceea ce ştiu, din fericire nu e cazul, şi am implementat-o corect. Dacă vor veni noi clarificări sau modificări ale legii, ne vom asigura să le implementăm imediat în facturile pe care le trimitem la rândul nostru.

Ajutor de la stat

AGERPRES: Credeţi că măsurile au fost de ajuns? Plafonul ar trebui să fie mai jos sau compensaţia de la bugetul de stat ar trebui să fie majorată?

Volker Raffel: Aşa cum am mai spus, cine ar trebui să beneficieze de reducere nu ar trebui să depindă de decizia companiilor private. Trebuie să aibă loc o dezbatere politică şi dacă se decide că plafonul trebuie să fie mai mic sau compensarea trebuie majorată, cred că pentru noi ca furnizori ar fi absolut ok. Pentru că, aşa cum am mai spus, noi trebuie să plătim preţuri pe piaţa angro, nu ne putem permite să avem preţuri mari pentru clienţii noştri, noi nu ne-am majorat partea noastră. Dar trebuie să aplicăm legea şi asta este exact ceea ce am făcut.

AGERPRES: Când ar trebui să primiţi primii bani de la stat?

Volker Raffel: În zilele următoare. Deoarece am fost prima companie care a introdus reducerile, suntem şi prima care a cerut statului să plătească diferenţa. Legea este foarte clară cu privire la acest aspect. Legea spune că statul trebuie să plătească la 30 de zile după ce furnizorul a făcut cererea. Noi am făcut-o în decembrie aşa că acum ar trebui să vină plata.

De asemenea, în dezbaterea politică cu privire la lege, când a fost scrisă legea, s-a pus întrebarea dacă ne permitem să verificăm fiecare detaliu într-un timp atât de scurt. De aceea statul a spus că nu putem să nu plătim pentru că atunci furnizorii nu vor mai putea să funcţioneze şi atunci vom avea probleme serioase, aşa că haideţi să plătim furnizorilor după 30 de zile, dar să implementăm un mecanism astfel încât, dacă trebuie corectat ceva ulterior, există obligaţia legală şi din partea statului să plătească ceea ce nu a fost plătit încă, dar şi a furnizorilor să plătească înapoi.

Acest lucru se face în fiecare lună, de aceea mă aştept ca aceşti bani să vină zilele acestea pentru a stabiliza de asemenea activităţile. Şi au existat unele declaraţii de genul "nu vom plăti furnizorii" care au fost înţelese greşit, pentru că aceste declaraţii erau valabile doar pentru furnizorii care nu au aplicat legea în mod corect.

Nu pot vorbi despre competitorii noştri, dar ştiu că în ceea ce ne priveşte am aplicat-o corect şi atunci este obligaţia legală a statului să plătească. Şi sunt sigur că niciun guvern nu va lua o decizie ilegală, de aceea aştept ca banii să vină în curând.