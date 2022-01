Marcel Ciolacu, despre majorarea pensiilor cu 40%. Ce ar alege liderul PSD între TVA zero la alimente și plafonarea prețurilor

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a vorbit, luni, 31 ianuarie, la sediul partidului, despre renegocierea PNRR în privinţa procentului alocat din PIB pentru pensii.

Liderul PSD a spus că este trecut în acord o contribuţie la Pilonul II care poate să rămână în continuare, dar să nu fie prinsă în acest procent. ”Există soluţii tehnice”, a mai spus președintele PSD.

Preşedintele PSD a fost întrebat cum comentează afirmaţia lui Florin Cîţu, care declarase, sâmbătă, că PSD a înţeles că nu se pot majora pensiile cu 40%: ”Nu am văzut apelul, dar noi avem un angajament în ceea ce priveşte pensiile şi cred că o să le discutăm în interiorul coaliţiie”. a spus Ciolacu.

Ads

”În primul rând, am vorbit de la început despre o optimizare a PNRR, în al doilea rând, nu plafonează Comisia Europeană niciun plafon în direcţia pensiilor”, a mai arătat preşedintele PSD, despre intenţia de a renegocia acest Plan Naţional, şi despre care liberalii spun că nu mai poate fi modificat.

El a continuat: Vom discuta şi cu specialiştii, să vedem. Este trecută acolo o contribuţie la Pilonul II care să rămână în continuare, nu am nimic împotrivă, dar să nu fie prinsă în acest procent. Deci există soluţii tehnice”, a arătat Marcel Ciolacu.

Liderul PNL Florin Cîţu declara, sâmbătă, că a fost plăcut surprins de faptul că PSD a renunţat la promisiunea lor de creştere a pensiilor cu 40%.

”Toţi vrem să creştem pensii, toţi vrem ca oamenii să trăiască mai bine, de aceea am susţinut această creştere cu 10% a pensiilor şi am fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de 40% nu se poate face. Nu vreau să ajungem în această situaţie, să fie astăzi o promisiune de 11%, discutăm şi arată pe hârtie că nu se poate ajunge acolo”, a afirmat liderul PNL.

Ads

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, despre intenţia de a introduce TVA zero la alimente, în contextul creşterilor de preţuri, că alte ţări europene au luat alte măsuri, şi anume au plafonal preţurile la alimentele de bază, ceea ce este mult mai bine, el menţionând că deja TVA-ul în România este scăzut la alimente.

”O să se discute, nu cred că o să ajute TVA zero la alimente. Deja avem un TVA redus la alimente, am văzut alte ţări europene că au luat alte măsuri, au plafonat preţurile la alimentele de bază, se pare că este mult mai bine”, a spus preşedintele PSD, la sediul partidului.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu afirma, recent, referitor la solicitarea PSD privind TVA zero, că Ministerul de Finanţe trebuie să ne spună dacă se poate în Uniunea Europeană TVA zero.

”Ştiu că se discută o directivă la nivelul miniştrilor de Finanţe ai Uniunii Europene prin care ar putea exista în viitor TVA zero pentru alimente. Ministrul de Finanţe care este mult mai updatat la nivelul miniştrilor de Finanţe ai statelor membre ale Uniunii Europene ar trebui să ne spună dacă se poate acest lucru sau nu se poate acest lucru. Eu sunt de acord cu orice schemă care ajută oamenii, din punctul nostru, al Ministerului Energiei", spunea Popescu.