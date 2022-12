Cum au reușit 3 persoane să ia mai multe credite bancare pe numele altora

Două persoane sunt cercetate sub control judiciar bănuite că ar fi contractat credite pe numele altor persoane.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în executare, joi, 8 decembrie, trei mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Ploieşti, şi trei mandate de aducere, emise pe numele a trei persoane, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fraudă informatică, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals privind identitatea, informează DGPMB.

Ads

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2021 - aprilie 2022, bănuiţii ar fi contractat credite bancare pe numele altor persoane, de la diferite instituţii financiare, falsificând în acest sens mai multe documente.

"Persoanele vizate au fost conduse la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză doi dintre bănuiţi au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de aceştia fiind dispusă, ulterior, măsura controlului judiciar", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.