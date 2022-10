Cât ajungem să plătim, cu adevărat, pentru un credit ”pe viață”. În plină criză, românii nu s-au temut să facă împrumuturi

Creditul imobiliar este varianta cea mai ușoară pentru achiziționarea unei locuințe în România. Persoanele angajate, care se încadrează în condițiile băncilor, pot lua un credit ipotecar pentru a cumpăra o casă sau un apartament cu condiția ca rata să nu depășească 40 la sută din salariu pe lună.

De asemenea, la cele mai multe bănci au nevoie de un avans de 15%.

Ads

Însă dobânzile s-au scumpit semnificativ. ROBOR, indicele în funcție de care se calculează dobânzile creditelor ipotecare luate înainte de 2019, a ajuns la la 7,94%. Și IRCC, indicele în funcție de care se calculează dobânzile pentru creditele imobiliare accesate după 2019 a ajuns la 4,06%.

Cu toate acestea, în luna iulie 2022, potrivit datelor BNR, în România s-au acordat peste 105.500 credite imobiliare. Comparativ, în luna aprilie au fost peste 103.000 credite acordate. Iar în primul trimestru din 2022 cifra este asemănătoare.

Cei care fac credite imobiliare pe o perioadă de 30 de ani sau chiar și mai puțin ajung să plătească și de 2-3 ori suma pe care au împrumutat-o.

De exemplu, la o simulare pe site-ul unui bănci din România, pentru un credit ipotecar de 250.000 de lei, pe o perioadă de 30 de ani, cu o dobândă anuală efectivă de 7,76%, suma totală dată băncii la finalul perioadei de creditare este de peste 628.000 de lei.

Ceea ce înseamnă că suma restituită este de peste 2,5 ori mai mare decât suma împrumutată inițial. Practic, dobânda plătită este de peste 2,5 ori mai mare decât creditul. Rata lunară pentru cele 360 de luni etse de aproximativ 1.700 de lei.

Ads

DAE

7.76%

Rata lunară

1,732.66 LEI

Suma totală de plată

628,595.20 LEI

Cât ne împrumutăm vs. cât ajungem să plătim la finalul creditului

Cei care fac credite plătesc în primii ani mai mult dobândă decât rata creditului. De exemplu, în primul an, mai puțin de 200 de lei lunar se duc pe credit, iar restul de aproximativ 1.500 de lei îi reprezintă dobânda. Spre finalul creditului, raportul se inversează.

În primii ani de credit, plătim mai întâi dobânda

Spre finalul creditului, banii se duc pe rată, iar proporția dobânzii scade

ROBOR, record după record

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi la 7,94% pe an, de la 7,92% pe an, miercuri, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Ads

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,11% pe an, de la 8,09% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la nivelul de 8,25% pe an, de la 8,22%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

IRCC - specialiștii preconizează noi creșteri

Și indicele IRCC a crescut. Specialiștii estimează că la 1 ianuarie 2023 va depăși 6%.

Ads

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 4,06% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%, conform datelor anunţate de Banca Naţională a României (BNR).

Conform OUG 19/2019, "pentru creditele acordate în moneda naţională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naţionale a României(...) Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor".

Banca Naţională a României a publicat, în data de 2 mai, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), reglementat prin art.II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019, acesta fiind de 2,36% pe an. Indicele a fost calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2018.