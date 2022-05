Pare scandalos și neverosimil că o asemenea aparentă nedreptate, se poate întâmpla. Însă, ca de multe ori, „domnul drac” (cum îl numea respectuos bunica mea) se ascunde în detalii.

Situația menționată este cât se poate de reală și poate apărea atunci când clauzele contractuale ne sunt insuficient cunoscute, iar realitatea din mintea noastră este incompatibilă cu realitatea financiară.

Așa cum menționam într-un articol anterior, există multiple tipuri de produse de creditare pe care le putem accesa, unele cu garanții imobiliare, altele garantate doar cu venitul.

Atenție însă, creditele de nevoi personale sau cardurile de credit sunt de fapt garantate cu întreg patrimoniul nostru de venituri și de bunuri. Astfel, până la rambursarea integrala a sumelor datorate, creditorul (Banca, IFN-ul) poate executa silit prin intermediul executorului judecătoresc, orice bun avem pe numele nostru (atât bunuri mobile, cât și bunuri imobile – proprietăți imobiliare).

Cu alte cuvinte, chiar dacă luăm un credit de nevoi personale „negarantat” neachitarea sumelor datorate, poate duce la executarea silită imobiliară.

Astfel, situația menționată în titlul articolului poate apărea când, de exemplu, am un credit garantat cu locuința, în valoare de 50.000 de Euro la Banca „X”, pentru care am plătit toate ratele la zi. Totodată, la Banca/Instituția financiară non-bancară (IFN) „Y”, am un credit de nevoi personale de 15.000 de Euro pe care n-am putut sau am evitat să-l mai plătesc timp de 6 luni consecutive și care ajunge în faza de executare silită.

Într-o astfel de situație, Banca/IFN-ul „Y” poate dispune executarea silită și rămân fără casă.

Situația de mai sus este doar un exemplu dintre multiplele posibilități în care acest scenariu se poate întâmpla.

Pentru a evita astfel de situații este necesar:

- Să fii la zi cu plata tuturor ratelor lunare;

- Daca te confrunți cu o dificultate la plata ratelor pe termen mediu (3-6 luni), ia legătura de urgență cu Creditorii și explorează opțiunile de amânare la plată, de reducere a ratelor etc.

Evită necunoscutele, respectă-ți planul de plăți și utilizează produsele de creditare în mod responsabil și inteligent.

Claudiu Bud este absolvent al Facultatii de Studii Economice in Limbi Straine, sectiunea "Gestiunea afacerii" - limba engleza, Bucuresti. Si-a inceput activitatea profesionala in 2003. De-atunci genereaza valoare in zona de relatii clienti si consultanta financiara. Pasionat de oameni si de comunicare, in ultimii ani, a acumulat o noua competenta - coach sistemic.

Cu toate acestea, sufletul "baietelului cu chibrituri", crescut de bunici in peisajul mirific al Dejului (orasel situat la confluenta dintre raurile Somesul Mare si Somesul Mic) a fost cucerit pentru totdeauna de mirajul cinematografiei. Suplimentar, muzica, dansul si natura ii hranesc fiinta launtrica.

