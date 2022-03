Împrumutul de la o bancă versus cel de la o instituție financiară non-bancară. Avantaje sau capcane?

A împrumuta sau a nu împrumuta bani de la o bancă sau de la o instituție financiară non-bancară? Aceasta este întrebarea la care voi încerca să răspund în cele ce urmează.

Uneori am ocazia să predau la clasele de liceu noțiuni introductive de educație financiară. Una dintre întrebările mele preferate pentru elevi este: „cât credeți că îl costă pe un client avizat să folosească banii băncii, de exemplu, 2.000 de lei, timp de până la 55 de zile?”

Elevii sunt destul de surprinși când le spun că răspunsul este: zero.

Nu te costă nimic, de exemplu, dacă ai un card de credit pe care îl utilizezi conform condițiilor sale. Bine, uneori și cadrele didactice îmi mărturisesc că află lucruri noi.

Acum e nevoie să analizăm ce înseamnă client „avizat”.

Dar până acolo, vreau să vă spun că lucrez în domeniul financiar din 2005 și tot acesta a fost și anul în care am trecut prin emoțiile primului meu credit, creditul pentru locuință.

De-atunci, am avut ocazia să observ o atitudine ostilă vizavi de contractarea unui împrumut. Ceea ce mă surprinde și mai tare este ca inclusiv oameni care lucrează în domeniul financiar-bancar evită să contracteze astfel de produse. Prin produse de creditare mă refer la: carduri de cumpărături, linii de credit, credite bancare sau de la instituții financiare non-bancare.

Sondajele realizate de compania la care lucrez, pe eșantioane reprezentative de populație, relevă faptul că se păstrează în credințele multora dintre români tendința de a evita împrumuturile. Avem și nenumărate expresii în cultura populară română „nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma”, „datoria nu strigă, dar nu te lasă să dormi”, „cel ce împrumută este slujitor celui de la care se împrumută” etc.

Totuși, dacă ne uităm la anul 2021, observăm un volum record al creditelor de consum acordate în 2021 – 27 miliarde lei, nivel similar înregistrat doar în anii 2007 – 2008 (anii pre-crizei economice). Totodată, venitul mediu net a ajuns la aproape 3.900 lei, în decembrie 2021, dar și inflația a ajuns la 8,19%, conform datelor INS. Venitul crește, creditul crește, inflația crește. Totuși, rata creditelor neperformante se situează la un nivel record de mic, de 3.5%, conform cifrelor oficiale BNR.

Cu toate acestea, se menționează continuu că există riscul unei noi crize economice mai mari decât cea din 2008-2009.

Totodată, ca urmare a lecțiilor învățate in criza financiară precedentă, în anul 2022, avem deja mult mai multe reglementări care protejează consumatorul. De exemplu:

-renunțarea la folosirea literelor de dimensiuni reduse din ofertele și contractele produselor de creditare;

-introducerea indicatorului de „dobândă anuală efectivă” („DAE”), care măsoară transparent costul creditului;

-promoțiile care mascau, odinioară, variabile dificil de înțeles pentru utilizatorul neavizat reprezintă acum istorie.

Atunci, de ce ne mai temem?

Experiența personală recentă îmi arată că realitatea este de multe ori una formală. Da, literele sunt mari, însă contractele sunt tot lungi, caracteristicile produselor de creditare diferă mult de la o instituție de credit la alta, încât, în continuare, e nevoie să fii foarte atent când contractezi un credit sau orice alt produs financiar. Am trecut în ultima perioadă prin câteva experiențe de acest gen în care am semnat pe repede înainte (ce-i drept, mă grăbeam 😊) zeci de pagini de termeni și condiții. Diferența a fost ca am ajuns acasă și am buchisit cuvânt cu cuvânt termenii – plus erau niște produse de creditare pe termen foarte scurt pe care le contractasem (3-6 luni). Am găsit și surprize plăcute, și anume că parte proporțională din costul de asigurare aferent produsului de creditare luat era rambursabil, dacă returnam creditul anticipat.

Și atunci, luăm sau nu luăm credit?

Pai, sigur, depinde de nevoia si de alegerea fiecăruia, însă, dacă respectam câteva principii de responsabilitate, răspunsul meu este: „clar, da”. Și aici mă refer la orice produs de creditare, de la cel de consum (card de credit cu 24-36 de rate fără dobândă sau credite) și până la creditul pentru locuință – vedeta produselor de creditare.

Și deci, cum facem sa fim un client „avizat”?

1. Ne alocăm timpul necesar pentru a analiza detaliile produselor (exista și brokeri de credite care pot fi de folos);

2. Întrebăm cu perseverență tot ce ni se pare „misterios” în caracteristicile produsului de creditare ales, indiferent de dispoziția ofițerului de credit cu care avem de a face în ziua respectivă;

3. Ne facem o proiecție lunară de venituri și cheltuieli, pe cel puțin un an, pentru a putea surprinde cheltuielile sezoniere legate de: Ziua Îndrăgostiților, 1-8 martie 😊, Ziua Internațională a Fericirii, Sărbătorile Pascale, Ziua Copilului, concedii și vacanțe, tabere, începutul școlii, cauciucuri de iarnă, analize medicale, activități sportive, Haloween, cadouri pentru zile de naștere, de nume, Crăciun sau Anul Nou etc.

Și gata! Suntem pregătiți.

În plus, tot inspirându-ne din proverbul românesc „să punem bani pentru zile negre”, este recomandat să punem deoparte o suma de bani care să ne acopere cheltuielile pentru o perioada de minimum 6 luni.

Voi cum vă asigurați că sunteți clienți avizați? Și ce resurse (timp, bani, expertiză, energie) veți aloca următorului contract pe care îl veți semna?

Linkedin autor: linkedin.com/claudiubud

Site autor: multiplealternative.com

Claudiu Bud este absolvent al Facultatii de Studii Economice in Limbi Straine, sectiunea "Gestiunea afacerii" - limba engleza, Bucuresti. Si-a inceput activitatea profesionala in 2003. De-atunci genereaza valoare in zona de relatii clienti si consultanta financiara. Pasionat de oameni si de comunicare, in ultimii ani, a acumulat o noua competenta - coach sistemic.

Cu toate acestea, sufletul "baietelului cu chibrituri", crescut de bunici in peisajul mirific al Dejului (orasel situat la confluenta dintre raurile Somesul Mare si Somesul Mic) a fost cucerit pentru totdeauna de mirajul cinematografiei. Suplimentar, muzica, dansul si natura ii hranesc fiinta launtrica.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.