CRBL se întoarce în România după 6 ani petrecuți în Spania. Artistul nu are unde să stea și va locui cu chirie

CRBL s-a sucit și nu mai vrea în străinătate.

Artistul se mutase de șase ani în Spania și a luat decizia de a se întoarce în România.

Pentru a pleca în Spania, CRBL și-a vândut toate proprietățile din țară și acum va sta cu chirie.

Artistul a participat în acest la show-ul Survivor România de la PRO TV, unde a fost unul dintre cei mai bine plătiți concurenți.

Pentru cele 12 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, CRBL ar fi încasat în jur de 48 000 de euro.

„Azi-noapte am stat și am făcut ședință de familie și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară. Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat”, a spus CRBL la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV.