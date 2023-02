Craiovenii fac scandal după ce au pierdut meciul cu Sepsi la masa verde: ”Nu vom lăsa lucrurile aşa, suntem de râsul Europei”

FCU Craiova 1948 a anunţat că va contesta decizia de miercuri a Comisiei de Disciplină a FRF, precizând că dacă va fi cazul va ajunge şi la TAS.

”Este ciudat, nu ştiu ce se va întâmpla cu competiţia până la un verdict de la TAS. Cine a luat această decizie trebuia să se gândească de două ori. Să te duci undeva pe la sfârşitul play-off-ului, ca termen, şi să ne dea nouă dreptate TAS. Să piardă meciul Sepsi, pentru deficienţe de organizare. Ce se va întâmpla atunci în campionat?

Cea mai simplă soluţie era să se rejoace meciul, fără suporteri. Vina cea mai mare nu o are Chivulete, el a aplicat regulamentul. Vina cea mai mare o are observatorul, care trebuia să ia măsurile de rigoare, plus organizatorul jocului. Regulamentele sportive nu pot să bată nicio lege din România. Regulile sportive trebuie mulate după legislaţia în vigoare.

Trebuia să ia măsura de evacuare a suporterilor. Nu vom lăsa lucrurile aşa. Vom face apel şi dacă şi acea decizie ne va fi defavorabilă, mergem la TAS. S-a mai câştigat campionatul în România la TAS. Suntem de râsul Europei, cu speţele cu care mergem la TAS. Am discutat cu cineva de acolo recent”, a spus la Digi Sport Marcel Puşcaş, conducător al clubului oltean.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis, miercuri, sancţiunile după suspendarea meciului Sepsi – FCU Craiova 1948, din Superligă, din cauza scandărilor rasiste ale fanilor olteni.

Craiovenii au pierdut meciul la masa verde, nu vor avea suporteri la şase jocuri disputate în deplasare sau pe teren neutru şi au fost penalizaţi cu 22.500 de lei.

A fost penalizat şi clubul Sepsi, cu 25.000 de lei.