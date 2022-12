Final de proces pentru deputatul PNL Mugurel Cozmanciuc. Martor: „Mi-a spus că Apele și Pădurile sunt ale ungurilor”

Deputatul liberal Corneliu-Mugurel Cozmanciuc află pe data de 9 ianuarie 2023 dacă rămâne achitat sau, dimpotrivă, va fi condamnat pentru trafic de influență, în dosarul în care procurorii îl acuză că ar fi luat 500.000 de lei pentru ca un apropiat al afaceristului nemțean Sorin Emanoil Ciufudean să fie „uns” la șefia Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

Ads

Completul de 5 judecători de la Înalta Curte a dezbătut luni, 5 decembrie, apelul procurorilor DNA împotriva hotărârii de achitare a lui Corneliu-Mugurel Cozmanciuc pronunțată pe fond de Secția penală.

Din discuțiile de la proces a reieșit și un amănunt important din „culisele” politicii, anume că în orice guvernare, fie de „dreapta”, fie de „stânga”, atunci când UDMR se află la în Executiv într-o coaliție, „Apele și Pădurile sunt ale ungurilor” – adică Romsilva și ANAR au șefia „rezervată” acestei formațiuni politice.

„Subliniez că nu am făcut niciun fel de infracțiune, nu am promis nimic și nu am lăsat să se înțeleagă că aș avea influență”, a declarat în ultimul cuvânt deputatul PNL Corneliu-Mugurel Cozmanciuc.

Pe lângă Costel Alexe și-ar fi exercitat influența liberalul de Neamț, pentru ca un apropiat al omului de afaceri Sorin Emanoil Ciufudean – un anume Vlad Florea Gabrian – să ajungă la șefia ANAR, o instituție cu care afaceristul avea contracte.

Ads

„Se reține, astfel, că inculpatul Ciufudean Sorin Emanoil în raport de interesul ca această funcție să fie ocupată de o persoană pe care să o poată controla – pentru a-și asigura atât obținerea de contracte, cât și decontarea lucrărilor efectuate – a hotărât împreună cu inculpatul Marcoci Vlad ca persoana pe care o vor sprijini să devină director general să fie Gabrian Vlad Florea, director tehnic în cadrul ABA Siret”, notează procurorii în rechizitoriu.

Se mai reţine în actul de sesizare că Mugurel Cozmanciuc ar lăsat să se înțeleagă că are influență pe lângă noul ministru al Mediului de la acea vreme, Costel Alexe (numit în funcție în data de 4.11.2019), pentru care i-ar fi solicitat lui Marcoci Vlad suma de 500.000 de lei îndouă tranșe, ultima urmând a fi remisă după numirea lui Gabrian Vlad Florea înfuncția de director general al ANAR.

Ads

Propunere ar fost acceptată de Sorin Emanoil Ciufudean, cel care trebuia să asigure plata, mai arată procurorii.

Numai că DNA s-a „împotmolit” la partea cu remiterea banilor, așa cum scrie și procurorul de caz în rechizitoriu.

„Nu există suficiente probe pentru formularea unei acuzaţii privitoare la eventualele remiteri de bani, însă convorbirile sunt relevante pentru disponibilitatea lui Ciufudean Sorin de a „cheltui” pentru ca o anumită persoană să ocupe funcţii de conducere în cadrul ANAR”, arată procurorul.

De aceea, instanța de fond i-a achitat pe toți inculpaţii din acest dosar.

Mogul de presă din Neamț: „Mi-a spus că Apele și Pădurile sunt ale ungurilor”

Luni, 5 decembrie, în fața instanței de apel a fost audiat patronul nemțean de presă Dan Gheorghe Misăilă (foto), care a susținut în fața Completului de 5 judecători că s-a întâlnit cu Mugurel Cozmanciuc pentru a-i propune numirea lui Vlad Florea Gabrian la ANAR, pe motiv că „e om serios”.

Ads

Apărarea lui Mugurel Cozmanciuc afirmă că întâlnirea nu ar fi avut loc, Misăilă susține contrariul:

„Am discutat cu Marcoci despre numirile la ANAR pentru că m-a intrigat o emisiune la radio, despre scandalurile din această instituție. Arăt că eu i-am spus că cunosc oameni de afaceri și politicieni și am putea să facem lobby pentru a numi un om serios la conducerea ANAR.

L-am rugat pe domnul Vlad Marcoci să îmi dea un CV al persoanei la care făcuse referire (Vlad Florea Gabrian – n.r.). Nu îmi amintesc dacă CV-ul l-am primit de la Marcoci sau de la Florea, dar țîn minte că m-am întâlnit cu acesta din urmă la restaurantul unui hotel din Bacău și am discutat 5 minute.

L-am întrebat dacă este de acord să fac lobby pentru a fi numit în funcția de director general la ANAR. A zâmbit și a spus că nu are nicio șansă, întrucât nu are susținere politică. (…)

A două zi l-am sunat pe domnul Cozmanciuc care era președinte PNL Neamț, că să îi prezint CV-ul lui Florea. Nu i-am spus de ce vreau să ne întâlnim, i-am zis că vreau să îl văd la o cafea. Așa cum am arătat, lucrăm în presă că investitor, obișnuiam să ne întâlnim dată fiind implicarea lui în politică. Cozmanciuc Corneliu Mugurel a spus că e la masă cu niște prieteni și să vin și eu la Hotelul Central din Piatră Neamț.

M-am deplasat la hotel Central, aici Cozmanciuc se află la masă cu mai multe persoane. Pe unul dintre ei îl cunoșteam, lucrase la Loterie, anume Ovidiu Rîpanu. Inculpatul mi-a cerut să vorbesc de față cu toată lumea spunând că sunt prieteni.

I-am relatat despre discuția cu Vlad Marcoc, i-am spus că Vlad Florea este o persoană serioasă și i-am întins CV-ul.

Și el a spus: exclus așa ceva, nu se poate! Că nu se face așa ceva! Că astea sunt funcțîi care se fac în Guvern, că se hotărăsc acolo, și că pe el nu îl interesează așa ceva. Pe mine m-a supărat modul în care mi-a restituit CV-ul lui Florea. Cu Rîpanu nu am avut discuții, că dacă nu putea Mugur, atunci nu putea nici el.

Cozmanciuc mi-a zis că Apele Române și Pădurile sunt rezervate ungurilor. Așa a zis! Când spun păduri mă refer la Romsilva. Era vorba că cele două instituții sunt destinate UDMR atunci când ei sunt la guvernare”, a declarat Misăilă.

Ads

ICCJ: „Nu se poate dispune condamnarea pe dorințe, ci doar pe probe”

Pe data de 2 mai 2022, deputatul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, preşedintele PNL Neamţ, a fost achitat pe fond de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

„Nu se poate dispune condamnarea unor persoane doar pe „dorințele sale subsumate” astfel cum susține parchetul la fila 54 din rechizitoriu, pentru condamnarea unei persoane este imperios necesar să vorbim de fapte cu conotație penală dovedite și susținute cu probe. (…) Rechizitoriul nu precizează în ce modalitate inculpatul Cozmanciuc Corneliu Mugurel a pretins și acceptat suma la care se face referire, nu precizează cum s-a derulat acest întreg presupus mecanism infracțional sau mai exact cum sunt ele susținute și care sunt probele care susțin această ipoteză”, arată judecătorii de la Secția penală.

Cozmanciuc a fost acuzat de DNA că a cerut de la un om de afaceri suma de 500.000 lei pentru a interveni pe lângă ministrul Mediului în vederea numirii unei persoane în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

În acelaşi dosar, au fost achitaţi Vlad Marcoci (fost deputat PSD şi fost director la Administraţia Bazinală de Apă Siret) şi omul de afaceri Sorin Emanoil Ciufudean, ambii trimişi în judecată pentru cumpărare, respectiv instigare la cumpărare de influenţă.

Acuzațiile procurorilor DNA pentru Cozmanciuc

Procurorii DNA susţin că, în perioada 4 - 27 noiembrie 2019, deputatul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc ar fi pretins suma de 500.000 de lei, lăsând să se creadă că va interveni pe lângă Costel Alexe, ministrul Mediului din acea perioadă.

Miza demersului ar fi fost ca ministrul Mediului să numească în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române” o persoană apropiată de omul de afaceri Sorin Emanoil Ciufudean.

Omul de afaceri avea contracte cu Apele Române şi era interesat să aibă un om apropiat la conducerea acestei instituţii publice.

Cel care urma să intermedieze afacerea era Vlad Marcoci, fost director la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Siret.

Conform DNA, banii urmau să fie remişi în două tranşe, iar cel care trebuia să asigure plata era Ciufudean.

Numirea respectivă nu s-a mai produs. La 21 ianuarie 2020, în funcţia de director general al ANAR a fost numită o altă persoană.

Omul de afaceri Sorin Emanoil Ciufudean a mai fost trimis în judecată de DNA în două dosare, în care este acuzat că i-a mituit pe Victor Sandu şi Cristian Bratanovici, fost director general, respectiv fost director adjunct al Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Vlad Marcoci a fost preşedinte executiv al PSD Neamţ până în aprilie 2016, fiind un apropiat al actualului lider al organizaţiei social-democrate Ionel Arsene, însă cei doi s-au certat, iar Marcoci a demisionat din partid şi s-a înscris în PNL. Marcoci a ocupat mai multe funcţii şi demnităţi: deputat PSD de Neamţ (2012 - 2016), preşedinte Administraţia Fondului pentru Mediu (2009 - 2010), preşedinte al CJ Neamţ (2006 - 2008), prefect al judeţului Neamţ (2000).