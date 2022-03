Povestea covoraselor ortopedice modulare

Pe masura ce Craciunul se apropie, parintii si bunicii cauta cadourile perfecte pentru copii. Tendinta pe care o observam recent este orientarea spre lucruri mai practice, utile si educative in detrimentul jucariilor „la moda” si a celor carora li se face reclama TV. Ookee.ro cauta sa aduca mereu produse noi si inovatoare pentru copii, care sa ofere si un nivel ridicat de functionalitate, asa cum sunt covorasele ortopedice modulare de la Muffik.

Covorasele ortopedice de tip puzzle sunt solutii practice si utile, de viitor, care ajuta la reabilitarea piciorului plat la copii. Suprafetele plate pe care pasim permanent nu reprezinta suprafete naturale pe care ar trebui sa calce piciorul uman. Pe masura ce picioarele copiilor se obisnuiesc cu suprafetele plate, nenaturale pe care calca aproape permanent, poate sa apara o deformare numita „picior plat”, o afectiune in care laba piciorului isi pierde arcul natural. Desi adesea este nedureroasa, persoanele cu picior plat sunt, de obicei, mai predispuse la probleme de glezna si genunchi din cauza problemelor de aliniere ale oaselor piciorului, dar si la probleme cu spatele si mentinerea unei posturi corecte. Expertii recomanda cu insistenta tratamentul si reabilitarea timpurie, dar obtinerea „cooperarii” copiilor pentru un tratatment intensiv si corespunzator poate fi adesea o provocare.

Sa nu uitam insa ca „Necesitatea este mama inventiei”. Dupa ani de munca intr-o sala de gimnastica pediatrica, Radim a pus bazele unei echipe de experti in domeniu pentru a ajuta la dezvoltarea covoraselor ortopedice Muffik. Radim remarcase o predispozitie tot mai mare de coordonare slaba a miscarilor la copiii pe care ii trata, despre care cercetari ample au relevat ca este legata de problema universala a picioarelor plate. Realizand cat de mare este nevoia de a oferi o solutie mai buna de reabilitare a piciorului pentru copii, el a petrecut ani intregi dezvoltand ideea de podea ortopedica de tip puzzle, concepand un proiect de imbunatatire a fortei, echilibrului si stabilitatii pentru copii.

Radim si echipa sa de experti in domeniul medical, al dezvoltarii copiilor si al productiei de pardoseli au inceput testele pentru a proiecta in mod specific suprafetele care ar fi cele mai benefice pentru copii. Radim a lucrat cu Igor, un specialist de elita in productia de pardoseli, care a fost incantat de ideea acestor covorase. Unitatea sa de productie din Rusia este una dintre cele mai bune din lume.

Igor a constatat ca traind in oras, mergand permanent pe podele, pe ciment sau pe asfalt, beneficiind de toata modernizarea si progresul tehnologiei, a uitat cum in copilarie era incantat sa experimenteze lumea prin atingere, cum „afara” era terenul lui de joaca. El a inceput sa-si aminteasca despre vacantele petrecute la bunici cand il placea sa alerge pe malul pietros al raului, pe potecile din padure, pe iarba proaspat taiata, sa sara de pe un bustean pe altul sau sa traverseze paraul pasind din piatra in piatra.

Cu ajutorul experientei specialistilor in proiectare si inginerie de pe trei continente, cu ajutorul Universitatii din Ostrava si a tehnologiei moderne, s-au nascut covorasele ortopedice modulare Muffik. Acestea sunt turnate folosind modele din natura pentru a va permite sa recreati acasa suprafetele naturale de care aveti nevoie pentru terapie si relaxare. Astfel, covorasele ortopedice sunt acum vandute in peste 20 de tari din intreaga lume.

Covorasele ortopedice sunt extrem de versatile! Sunt interconectabile si au forma unor piese de puzzle, permitandu-le copiilor sa isi foloseasca imaginatia! Creati o pista, o poteca, un labirint ... posibilitatile sunt nelimitate!

Pe langa faptul ca sunt benefice pentru echilibru, intarirea muschilor si coordonare, aceste covorase promoveaza jocul creativ, interactiunea parinte-copil, stimularea senzoriala si dezvoltarea motorie bruta si fina. Creati o plaja in dormitorul copilului dumneavoastra, cu scoici si pietre. Creati o padure pe hol, cu busteni, conuri de pin si radacini. Faceti o cursa de obstacole, un covor senzorial sau un colt de joaca. Ajutati-va copiii sa experimenteze lumea prin atingere, sa se distreze in timp ce se joaca si isi mentin sanatatea si starea de bine.

Covorasele ortopedice de la Muffik sunt un produs revolutionar care face mai mult decat sa ajute la prevenirea si corectarea picioarelor plate. Inovatia consta in faptul ca ele sunt si o solutie excelenta pentru imbunatatirea fortei piciorului, a posturii, a echilibrului, dar si pentru reducerea durerilor de spate si a problemelor de sold. Aceste covorase au devenit un element esential pentru multe centre de fizioterapie din intreaga lume.