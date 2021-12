Revolta unui tenismen de top, infectat cu Covid: ”Pentru a 250-a oară sunt pozitiv. Nu mai suport!”

Tenismenul francez Benoit Paire, locul 46 ATP, a anunţat că a fost din nou testat pozitiv cu coronavirus, informează lequipe.fr.

"Bună ziua, mă numesc Benoit Paire şi pentru a 250-a oară sunt pozitiv pentru Covid!! Sincer, nu mai suport rahatul vostru de Covid!", a scris jucătorul pe Twitter.

Paire a fost testat pozitiv prima oară la US Open, în 2020, apoi la turneul de la Hamburg, câteva săptămâni mai târziu. În plus, el a stat 14 zile în carantină strictă, la începutul acestui an, la Melbourne, pentru că a fost caz contact într-unul dintre avioanele cu care jucătorii şi jucătoarele au mers în Australia. Paire, 32 de ani, a mai stat o zi în izolare peste cele 14, după ce un angajat din hotelul în care a fost carantinat a fost găsit şi el infectat.

Ads

"Cum îmi merge? Din cauza Covid, îmi curge nasul, dar din cauza tuturor acestor carantine petrecute într-o cameră din altă parte a lumii, nu mă simt prea bine la cap. Anul trecut, a fost greu şi anul acesta începe la fel”, a continuat el, înainte de a face apel la autorităţile din tenis: "ATPTour, cum apăraţi jucătorii aflaţi în situaţia mea?"

Acum, participarea lui Paire la primul grand slam al anului 2022, Australian Open, este pusă sub semnul întrebării.

Benoît Paire este unul dintre primii jucători de tenis care s-au vaccinat şi privea cu optimism participarea la AusOpen. Luna trecută, el afirma că nu îi pasă de jucătorii care refuză să se vaccineze.

"Nu mai există carantină în Melbourne dacă eşti vaccinat. Eu, de cei care nu sunt vaccinaţi, nu-mi pasă. Sincer, dacă nu joacă, mai bine pentru mine. Dacă băieţii nu vor să se vaccineze şi nu vor să joace Australian Open, cu atât mai bine. În cele din urmă, dacă merg doar eu, sunt foarte fericit. Sunt motivat să am un sezon foarte bun anul viitor. Dacă sunt cei cărora le este frică să se vaccineze, atunci să nu se vaccineze şi să rămână în Europa. Vreau să joc bine anul viitor. Sunt vaccinat, sunt pregătit să obţin rezultate grozave anul viitor. De ceilalţi nu-mi pasă. Nu este problema mea dacă nu s-au vaccinat", a spus el, după înfrângerea din primul tur al Masters 1000 de la Paris, suferită în faţa spaniolului Pablo Carreno Busta (6-3, 6-4).