Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecţioase şi Microbiologie la Facultatea de Medicină din Pittsburgh, critică decizia de menținere a școlilor deschise nu trebuie pusă în corelație cu rata de ocupare a paturilor de spital, ci cu alți factori.

Medicul enumeră printre factorii care ar trebui luați în calcul ratele de vaccinare, purtarea corectă a măștilor și screeningul la intrarea în școală.

Dr. Cristian Apetrei susţine că modalitatea principală pentru părinţi de a-şi proteja copiii de COVID-19 este să îi vaccineze. Într-o lungă postare pe Facebook, medicul explică și cum s-a ajuns la reticența părinților de a apela la vaccinare pentru a-și apăra copiii de boală. De vină, spune Apetrei, este o mână "de medii iresponsabili care urlă ca disperaţii tot felul de tâmpenii".

"Am povestit despre școala fiică-mii, care a fost deschisă tot anul trecut fără că nimeni să se infecteze. Omicronul i-a secerat scurt. Cam jumătate de clasă a rămas acasă în decurs de 10 zile. Eu am un copil care e contact, ceea ce înseamnă că la 4-5 zile de la contact trebuie să-l testez.

Vă spun sincer că de vreo 2 săptămâni testez copilul zilnic, iar în unele zile ar trebui s-o testez și de două ori, atât de mulți contacți a avut. Faza interesantă e că regula este că dacă ești negativ și ai booster, poți să mergi la școală, ceea ce am și făcut. Mi-e și greu să conduc zilnic de atâta ținut de degete încrucișate și dimineață când urez: “Have fun and be care. Wear your masks!” (trebuie să spun așa pentru că duc mai mulți copii), precum și seara când pun spălăturile din nas pe testul de lateral flow. Chiar și acum am încrucișat din nou degetele. Din reflex.

Prevăd întrebarea. O primesc de fiecare dată. “Și tu ce ai face dacă ar depinde de ține?” Ia, eu fac ce fac demult. Și am să continui s-o fac: Citesc. Acum tocmai mă pregăteam de culcare când am găsit răspunsul la marea întrebare despre viață univers și toate celelalte.

Aici:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28170-6

Un grup austriac (nu Reifeisen) a făcut un studiu al eficienței măsurilor de prevenție primară pentru controlul infecțiilor în școli. Ar trebui discutat în toate cancelariile din România. Prestissimo. Atât de urgent, încât pe mine o să mă apuce ora două noaptea scriind.

Autorii au evaluat eficacitatea măsurilor de control ale virusului în școli, cu scopul de a identifica cele mai eficiente măsuri de prevenire a transmiterii. Au folosit cluster-tracking și au calibrat un model în care au evaluat transmiterea variantei delta (nu chiar la fel de transmisibilă că Omicron, dar cea mai apropiată). Autorii au evaluat impactul intervențiilor nonfarmaceutice (ventialtia încăperilor, reducerea efectivelor claselor, utilizarea măștilor în cursul lecțiilor), vaccinarea și screeningul la intrarea în școală cu un tests antigen SARS_CoV-2. În 40% din situații, clusterurile de infecții nu au implicat mai mult de 2 cazuri. În 3% din situații, clusterurile au avut mai mult de 20 de cazuri.

Modelul a demonstrat că cea mai bună metodă de control a răspândirii virusului în școli în condițiile unei transmteri comunitare susținute, o reprezintă combinația dintre vaccinare și mai multe metode preventive neterapeutice. În cazul școlilor primare și gimnaziale, chiar în situația în care avem o oarecare acoperire vaccinală, sunt necesare combinații a cel puțin trei dintre metodele de prevenție.

Am să scriu concluzia în majuscule că să se vadă de departe: DECIZIA MENȚINERII ȘCOLILOR DESCHISE N-ARE NICI O TREABA CU OCUPAREA SECȚIILOR DE TERAPIE INTENSIVĂ (o astfel de asociere este o mare prostie, încă una din seria nouă), CI CU: RATELE DE VACCINARE, AERISIREA ÎNCĂPERILOR, REDUCEREA EFECTIVELOR CLASELOR, PURTAREA CORECTĂ A MĂȘTILOr DE CĂTRE PROFESORI ȘI ELEVI, PRECUM ȘI SCREENINGUL LA INTRAREA ÎN ȘCOALĂ. Între un test sau două pe săptămâna nu prea sunt diferențe semnificative.

Simplu, nu? Ce parcă nu știați toate astea?", a scris dr. Cristian Apetrei pe Facebook.