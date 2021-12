Pandemia scapă de sub control în Lombardia. 180 de euro ”taxa” pentru a sta la masă cu rudele de Crăciun

Încerc să vă povestesc de la fața locului ce se întâmplă în aceste zile în Lombardia, și la Milano; regiune în care în ziua de 23 decembrie 2021 erau vaccinate deja cu prima doză 91% dintre locuitori, și în care în aceeași zi 46% la sută din populație era deja vaccinată cu a treia doză. Dar care a înregistrat în aceeași zi record de noi cazuri: 12.955.

Are loc furtună perfectă aici, în timp ce Guvernul Italian se gândește să oblige persoane vaccinate să se testeze pentru a putea participa la evenimente organizate de Anul Nou; și în timp ce mare parte din țările europene nu își obligă cetățenii să plătească testele covid19, în fața farmaciilor în Italia se formează cozi infinite. Cine sunt cei care stau la coadă? Persoane no-vax care trebuie să își facă testul o dată la două zile pentru a putea merge la muncă, mai sunt copii care au avut în clasa colegi cu cazuri de covid, sunt părinții acestor copii, sunt și persoane care suspectează că sunt pozitive pentru că au fost în contact cu persoane rezultate pozitive la Omicron. Mai sunt și persoane care vor să se așeze la masă împreună cu rudele și își fac un test, de control, cu iluzia că pot sta liniștite.

Sunt cozi enorme, în anumite locuri trebuie să aștepți ore întregi, în frig, deși poate că nu vrei altceva decât să cumperi niște medicamente. Farmacistii se plâng că nu mai rezistă, sunt presați și insultați în față sau la telefon, se apropie Crăciunul dar nu reușesc să aibă un moment de liniște.

Dacă tușești sau ai febră și vrei să îți faci un test, de genul celor rapide, nu ai șanse pentru că sunt de negăsit în farmacii. Cine are simptome covid19 nu poate să își facă test în farmacie. Poate merge la drive-în, în teorie, dar dacă nu poți să sta în picioare, sau nu ai mașină, nu poți să te prezinți pe jos. Și acolo sunt mașini, în șir indian, care așteaptă ore.

Ultima speranța este medicul de familie. Îl suni și ar trebui să poată să îți facă rezervare, prin intermediul computerului, dar sistemul e blocat. Ești complet abandonat, chiar dacă ești persoană fragilă.

Instituțiile nu reușesc să garanteze asistența potențialilor pozitivi, nu reușesc nici să semnaleze la timp începutul carantinei sau sfârșitul acesteia, nu există un sistem de urmărire a pozitivilor, green pass-urile rămân valabile chiar și când ai fost depistat pozitiv și, în anumite cazuri, nu reușești să rezervi nici vaccinul pentru a treia doză.

Școlile sunt într-o confuzie totală, de astăzi sunt deja în vacanță și se preconizează că va fi un delir când se vor redeschide, după vacanța de iarnă.

Dacă în alte țări europene testele sunt gratuite, în Italia trebuie să plătești mulți euro. Ieri vorbeam cu un tânăr român a cărui soție nu se poate vaccina întrucât este persoană fragilă; trebuie să se prezinte de două ori pe săptămâna în farmacie, așteaptă în frig și plătește 30 de euro. Dar cum pe piață prețul este dictat de cerere, se întâmplă ca în centrul de la Malpensa, unde se află al doilea aeroport cel mai important al Italiei, ajungi să plătești pentru un test și 180 euro. Aici nu se prezintă numai cei care vor să ia avionul să plece spre țările calde, sau, în cazul multor români, acasă, ci și persoane care nu au mai găsit un loc liber în farmacii dar au nevoie de un test negativ. Și ajung să plătească și 180 euro, plus 2 euro de timbru.

Este evident că toată această cerere creează o cifra de afaceri enormă. Farmaciile lucrează fără încetare, pentru a ține pasul cu cererea, își prelungesc programul și suplimentează personalul. Așa că prețurile testelor cresc. Dacă vrei să ai rezultatul în 48 ore prețul unui test covid19 este de 90 euro; dacă vrei rezultatul în 12 ore te costă 120 euro, în timp ce dacă plătești 180 euro ai rezultatul într-o ora.

Mulți fac rezervare pentru acest serviciu expres, având în vedere că suntem în Ajunul Crăciunului și că vor să se așeze liniștiți la masă cu rudele.

În Lombardia, din nou, pandemia este scăpată de sub control. Astăzi au fost înregistrate 12.955 cazuri, este cifra record în Lombardia, de la începutul pandemiei. Unde mai pui că în fața unui dubiu covid19 pozitiv, mulți sunt descurajați și renunta să mai facă testul: nu au timp, nu au bani, nu vor să sfârșească într-un vârtej infinit, cu un examen imposibil de rezervat și cu un timp prea îndelungat pentru a avea rezultatul.

Georgiana Baciu este absolventa a Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala din Bucuresti, cu o experienta de 22 de ani ca jurnalist la cele mai importante publicatii centrale din Romania. In urma cu 14 ani s-a stabilit in Italia, unde a continuat activitatea ca si corespondent de televiziune. In prezent, activeaza in domeniul asigurarilor.