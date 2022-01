Numărul copiilor internați cu COVID-19 în Iași s-a dublat în 24 de ore. Cei mai mulți au sub 3 ani

S-a dublat numărul copiilor internați cu COVID-19 la Spitalul Sf. Maria din Iași, potrivit managerului Alina Belu. În zona roșie a unității medicale s-a ajuns la spitalizarea a 10 persoane.

"Dacă ieri aveam 5 pacienți în zona roșie non-ATI Covid pozitivi, astăzi avem 10 pacienți. S-a dublat numărul pacienților. Majoritatea sunt copii în vârstă de până în 3 ani. Avem un singur pacient de 17 ani, doi copii de 3 ani, un copil de 1 an și 3 luni și șase sugari sub un an. Cel mai mic copil este un nou născut de zece zile", a declarat pentru Digi 24 Alina Belu.

Aceasta menționează că pacienții care sunt internați în aceste momente în unitatea medicală au o stare de sănătate stabilă.

Managerul consideră că Spitalul Sf. Maria poate face față celui mai pesimist scenariu din valul 5 al pandemiei de COVID-19.

"Pacienţii nu sunt în stare critică, nu sunt în zona ATI, dar necesită supraveghere şi tratament în spitalului.

Noi spunem că putem face şi celui mai sumbru scenariu, sperăm, şi echipa medicală speră să fie forme moderate şi uşoare, având în vedere că sugarul şi copilul mic necesită spitalizare pentru echilibrare hemodinamică, dar să nu fie nevoie de terapie intensivă. Avem 8 locuri în Terapie Intensivă din care sunt ocupate 2. Avem 22 de paturi în Zona Roșie dintre care sunt 10 paturi ocupate" a explicat Alina Belu pentru Ziarul de Iași.

Numărul de paturi din Zona Roșie se poate extinde datorită faptului că zona a fost recent renovată. Dacă în valul 4 al pandemiei au existat un număr de 40 de paturi, în aceste momente se poate ajunge la creșterea capacității până la 80 de paturi:

"Vom extinde in funcţie de adresabilitate. În valul patru al extins până la 40 de paturi, în acest val vom extinde în funcţie de situaţie. Din fericire, zona este reabilitată şi putem avea şi până la, dacă restrângem şi celelalte zone până la 80 de locuri. Sperăm să nu fie nevoie. Echipa medicală recomandă vigilentă din partea părinţilor. În momentul în care se observă o modificare, să se adreseze unui medic, medicului de familie sau către noi fără nicio reținere", susține managerul Spitalului Sf. Maria din Iași.