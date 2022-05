Giani Kiriță a explodat după retrogradarea lui Dinamo "O gloată de ratați! Să plece toți"

Pentru prima dată în istoria clubului din Ștefan cel Mare, Dinamo a retrgoradat în Liga a doua.

Liga I rămâne fără cel mai titrat club, care are în paLmares 18 titluri de campioană și 13 Cupe ale României. Dinamo e și prima echipă din România care a jucat în semifinalele Cupei Campionilor Europeni: se întâmpla în 1984.

Dinamo a ajuns acum sub spectrul falimentului, întrucât sunt foarte multe datorii de achitat, iar în planul de insolvență erau trecute sume precum: 4 milioane de euro din drepturile TV (bani imposibil de strâns acum) sau 3 milioane de euro din vânzările de jucători.

Fostul fundaș al echipei Dinamo, Giani Kiriță, a explodat după retrogradarea echipei sale de suflet:

„E greu, am avertizat, am spus despre lipsa de valoare. Am spus că nu o să poată acești jucători să ducă acest baraj. Toată lumea trebuie să zboare, de la A la Z. Tot. Nu știu cât o să fie băieții ăștia afectați sau Dusan Uhrin. Cu siguranță, Uhrin trebuie să plece. Nu cred că poate să aibă tupeul ăsta să vină și să spună că nu pleacă. E penibil, ar fi chiar penibil!

Nu prea mai am cuvinte, mi-am dat sufletul pentru clubul asta. O gloată de ratați au reușit să ne facă de rușine. Acești băieți au avut tupeul să răspundă că ei fac, că dreg și uitați unde au dus echipa. Un club ca Dinamo nu se retrogradează.

O gloată de ratați. Luați bagajul, plecați, ei nu au ce să facă la Dinamo. Nu putem să ne ascunde după degete. Nu au avut bun simț, nu au avut respect, și-au bătut joc de culorile acestui club. Ratații ăștia ne-au făcut de rușine”, a declarat Giani Kiriță potrivit playsport.