Concedieri masive în marile corporații din SUA. Numărul celor care rămân fără loc de muncă este de ordinul zecilor de mii

Mari companii americane precum Amazon, Microsoft, Netflix sau Meta și-au anunțat angajații că vor urma concedieri importante.

Încetinirea creșterii economice, cumulată cu creșterea costurilor aferente angajaților, alcătuiesc motivele corporațiilor pentru a tăia din locurile de muncă, scrie Euronews.

Amazon ar putea fi următoarea mare companie din industria IT care își va reduce numărul de angajați în 2022. Gigantul din domeniul comerțului digital intenționează să renunțe la aproape 10.000 de angajați din mai multe departamente, scrie The New York Times.

De asemenea, compania Twitter a concediat jumătate din numărul angajaților. Până și Netflix, renumită în piață drept o firmă care nu renunță la personal, a făcut restructurări, iar Shopify, care a înregistrat creșteri în perioada pandemiei COVID-19, este nevoită să dea afară sute de persoane.

Compania Amazon intenționează să renunțe la aproape 10.000 de angajați, echivalentul a 3% din numărul total al oamenilor care lucrează la companie.

Compania americană a renunțat la cel puțin 560 de persoane care lucrau la magazinele concept ale Amazon, la departamentul de telesănătate ce a fost închis, precum și la divizii, precum robotica și educația online.

Meta, compania-mamă a Facebook, vrea să concedieze peste 11.000 de oameni, adică aproape 13% din numărul total al angajaților săi.

"Vreau să-mi asum responsabilitatea pentru aceste decizii și pentru modul în care am ajuns aici. Știu că este greu pentru toată lumea și îmi pare rău în special pentru cei afectați", a scris Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, într-o postare pe blogul său.

Aproape 3.700 de oameni, adică aproape 50% dintre angajații companiei Twitter, au primit e-mailuri prin care au fost anunțați c-au fost dați afară începând din 4 noiembrie, la scurt timp după ce Elon Musk a cumpărat rețeaua de socializare.

Angajații disponibilizați au fost anunțați prin e-mailuri directe că Twitter „efectuează o reducere a forței de muncă pentru a ajuta la îmbunătățirea sănătății companiei” și li s-a oferit o indemnizație de concediere.

Deși fuseseră avertizați că ar urma să aibă loc „reduceri de personal”, numeroși angajați s-au trezit cu accesul blocat la laptopuri și la sistemele companiei, conform Insider.

Compania Netflix a recurs la patru serii de restructurări anul acesta. Astfel, aproape 500 de persoane și-au pierdut locuri de muncă.

Compania a concediat aproximativ 450 de persoane în această vară. Un alt val de restructurări a vizat 150 de angajați în luna mai, iar alte 300 de persoane și-au pierdut locul de muncă în iunie. Anterior, în aprilie, serviciul de streaming a renunțat la 25 de angajați din domeniul marketingului de pe noul său site de fani, Tudum.