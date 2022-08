CEO Pfizer s-a îmbolnăvit de COVID, deși s-a vaccinat de patru ori: ”Mă confrunt cu simptome foarte ușoare”

CEO Pfizer, Albert Bourla, a anuțat că s-a îmbolnăvit de COVID deși are patru doze de vaccin anti-coronavirus făcute. Anunțul a fost făcut pe Twitter.

”Aș dori să vă anunț că am fost testat pozitiv pentru #COVID19. Sunt recunoscător că am primit patru doze de vaccin Pfizer-BioNTech și mă simt bine în timp ce mă confrunt cu simptome foarte ușoare. Mă izolez și am început să iau Paxlovid”, notează CEO Pfizer, Albert Bourla pe Twitter.

Ads

El mai precizează că e ”încrezător” că va avea o ”recuperare rapidă”.

”Sunt incredibil de recunoscător pentru eforturile neobosite ale colegilor mei Pfizer care au lucrat pentru a face vaccinurile și tratamentele disponibile pentru mine și pentru oamenii din întreaga lume”, mai notează Albert Bourla pe rețelele sociale.

I would like to let you know that I have tested positive for #COVID19. I am thankful to have received four doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, and I am feeling well while experiencing very mild symptoms. I am isolating and have started a course of Paxlovid.— Albert Bourla (@AlbertBourla) August 15, 2022