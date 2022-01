După victoria cu Halep a urmat prăbușirea: Alize Cornet, învinsă în sferturi la Australian Open

Alize Cornet a reușit performanța carierei învingând-o pe Simona Halep și calificându-se pentru prima dată în sferturile de finală ale unui Grand Slam.

Dar jucătoarea din Franța nu a avut energie să mai depășească încă un tur.

Cprnet a fost învinsă în sferturile de finală de la Australian Open de Danielle Collins, 7-5, 6-1 în favoarea americancei.

Pentru Danielle Collins (locul 30 WTA) este a doua prezență în semifinale la Australian Open. Ea a mai ajuns atât de departe și în 2019, când a pierdut în fața Petrei Kvitova.

Collins va juca în semifinale cu învingătoarea din meciul Iga Swiatek - Kaia Kanepi.

Danielle Collins storms into her second #AusOpen semifinal with an emphatic 7-5 6-0 win over Alize Cornet. #AO2022

🎥: @wwos · @espn · #Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/M3O1cfl3vT— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2022