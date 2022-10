Soțul Corinei Caragea, vedeta PRO TV, și-a dat demisia din fotbal. "Ne vedem în curând în ţara noastră dragă"

Demisie la vârf în fotbalul românesc. Vicepreședintele Ligii Profesioniste de fotbal, Robert Pongracz, pleacă din structurile de conducere ale forului fotbalistic.

El este soțul Corinei Caragea, prezentatoarea Știrilor Sportive de la Pro TV.

Robert Pongracz a făcut anunțul pe rețelele de socializare.

"În ultimele săptămâni, m-am gândit foarte des la ziua de 1 februarie 2014. O zi importantă pentru mine pentru că am început o călătorie în ţara din care provine familia mea, România. Eu, vicepreşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România, primul meu loc de muncă executiv. Eram mândru şi plin de energie să ajut la dezvoltarea fotbalului românesc.

8 ani şi aproape 9 luni mai târziu, am intrat în ultima zi a acestei călătorii. Ultima mea zi ca vicepresedinte al Ligii Romane. A sosit momentul să scriu un nou capitol în cariera mea şi să le dau altora şansa de a continua munca pe care am început-o în ligă. Privind în urmă, pot spune că am contribuit la modernizare în unele aspecte, recunoaşterea internaţională a ligii, parteneriate internaţionale şi surse suplimentare de venituri din aceste parteneriate ar fi reperele muncii mele aici.

Am fost foarte plăcut emoţionat de unii colegi de-ai mei din liga. Le-am văzut tristeţea sinceră în ochii lor când au început să înţeleagă că ziua plecării mele se apropie. Chiar m-a făcut să mă simt trist, dar şi recunoscător faţă de aceşti oameni pentru sprijinul şi contribuţia zilnică de a nu-şi pierde motivaţia de a lucra pentru fotbal, pentru ligă şi cluburile sale.

Nu voi uita niciodată şi voi preţui fiecare moment, bun şi rău, şi vreau să le promit tuturor că vor avea întotdeauna sprijinul şi admiraţia mea. Am învăţat atât de multe lucruri în această perioadă. Totuşi, cele mai valoroase lecţii au fost legate de relaţiile interumane şi de comportamentul lor unul faţă de celălalt. În ziua prânzului de adio, am spus întregului grup că îmi doresc ca fiecare dintre cei prezenţi să facă tot posibilul să rămână uniţi, să fie buni unii cu alţii şi să se trateze cu respect. Numai o ligă unită poate înflori. Mulţumesc întregului LPF pentru această călătorie uimitoare şi ne vedem în curând.

O mulţumire specială vreau să le transmit şi Ligilor Europene, în care am fost activ peste 15 ani. Colaborarea strânsă şi prietenia cu aceşti profesionişti excepţionali au contribuit semnificativ la realizările mele în rolul meu în ligă romana. Să spun mulţumesc simt ca nu este suficient. Deci, să ştiţi dragi ligi europene, administraţie şi reprezentanţi ai tuturor ligilor membre, aveţi în mine o persoană care vă va fi mereu recunoscător pentru toate momentele pe care le-am împărtăşit şi că scopul meu va rămâne să strig în lume că Ligile europene şi tot ceea ce înseamnă, au un viitor strălucit cu profesionişti excepţionali.

Cel mai bun vine la sfârsit, vreau să mulţumesc tuturor prietenilor, colaboratorilor şi oamenilor pe care i-am întâlnit în aceşti opt ani, pentru bunătatea, sprijinul şi momentele, bune şi rele, şi lecţiile pe care le-am învăţat din ele. Fiecare dintre aceste momente a contribuit la creşterea şi dezvoltarea mea personală. Mulţumesc din partea inimii mele.

Ne vedem în curând în ţara noastră dragă", a scris Robert Pongracz pe reţelele de socializare.

Robert Pongracz. Foto: Facebook / Robbie Pongracz

Pongracz are și cetățenie germană, și provine dintr-o familie înstărită de medici cu origini evreiești. Robert a lucrat la Liga Profesionistă de Fotbal a Spaniei și are un master la cel mai înalt nivel de management sportive. El s-a mutat în România la puțin timp după ce a cunoscut-o pe Corina Caragea.

Cei doi formează un cuplu de 10 ani.